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Месяц февраль будет переломным для Украины, — прогноз одесского мага

6 января 2024 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Месяц февраль будет переломным для Украины, — прогноз одесского мага
Одесский маг Сергей Кобзарь. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Большое значение для дальнейшего развития событий в 2024 году будет иметь период с конца февраля по начало марта. Прогнозируется, что это время станет ключевым для наблюдения за глобальными изменениями как внутри Украины, так и на международной арене.

О каких возможных изменениях в ближайшее время эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал известный одесский экстрасенс, маг и колдун Сергей Кобзарь.

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"Ключевой момент, который нам нужно будет, ну, скажем так, наблюдать, чтобы понимать, как будет развиваться весь следующий год - февраль месяц. Скорее даже конец февраля и начало марта, именно в этот период будет много глобальных изменений как внутри страны, так и за ее пределами", — отметил экстрасенс.

Колдун видит, что Украина будет отличаться позитивными тенденциями в развитии, но вопрос времени станет важным аспектом. С момента начала марта станет очевидным вектор развития страны, и это развитие обещает быть положительным.

"С марта будет четко виден вектор того, как мы будем развиваться, развитие будет в любом случае Украины в плюс, но просто там будет вопрос времени или мы это сделаем очень ритмично не быстро, а именно ритмично, или это затянется на длительное время". Сейчас будет заложен основопорядок на многие годы вперед на 50, может быть, даже больше", — сказал маг.

Напомним, по восточному календарю начавшийся год пройдет под символом Зеленого деревянного дракона. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Более подробно о том, чего ждать Украине и миру в этом году — читайте в материале.

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