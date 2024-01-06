Лукашенко будет на скамье подсудимых, а Путин в Гаагу не доживет, — одесский экстрасенс

Одесский маг Сергей Кобзарь. Фото: Новости.

Вопрос о возможной передаче Путина международному суду в Гааге сложный и определяется многочисленными факторами. Сейчас это чисто теоретическая возможность, ведь политические лидеры часто остаются безнаказанными из-за разных обстоятельств, в том числе и смерти.

Об этом эксклюзивно журналистам Новости.LIVE рассказал известный одесский экстрасенс, маг и колдун Сергей Кобзарь.

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"До суда в Гааге доживет только картофельный фюрер Лукашенко. Что касается Путина, опять же, я никак это не доведу сейчас, но, я крайне сомневаюсь, что он жив или дееспособен. Когда началась война у него первый переломный период был май месяц, второй август, то есть даже если он их проскочил, то все равно это должен быть уже овощ", — говорит колдун.

Сергей Кобзарь отметил, что важно также учитывать, что политические и международные события могут быстро меняться, и прогнозировать события в таких ситуациях задача трудная. Окончательное решение предстанет ли Путин перед судом будет определяться дальнейшими развития событий в России и на международной арене.

"Я уверен, что там сейчас коллективные, скажем так, лестницу они там берут решают, как куда продвигаться, потому что в любом случае каша уже заварена и последствия вышли из-под контроля. Сейчас они пытаются все это построить уже исходя из той ситуации, которая есть в момент", — рассказал маг.

Напомним, большое значение для дальнейшего развития событий в 2024 году будет иметь период с конца февраля по начало марта. Прогнозируется, что это время станет ключевым для наблюдения за глобальными изменениями как внутри Украины, так и на международной арене.