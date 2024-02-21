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Майже 300 тисяч у власну кишеню — на Одещині викрили підрядника та інженера

21 лютого 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Майже 300 тисяч у власну кишеню — на Одещині викрили підрядника та інженера
Спортивний майданчик на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє осіб, спільно діючи, підтвердили фальшиві відомості щодо виконаних будівельних робіт у рамках реконструкції спортивного майданчика. Таким чином, вони привласнили 275 тисяч гривень з держбюджету.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Деталі злочинної схеми

У жовтні 2021 року відбувся тендер, в результаті якого було укладено договір між Криничненською сільською радою та директором приватного підприємства на реконструкцію спортивного майданчика. На це було виділено майже 2,3 мільйони гривень.

Встановлено, що підрядник завищив у документації вартість виконаних робіт на 275 тисяч гривень, а інженер, який здійснював технічний нагляд, підписав документ. Таким чином, ці кошти були безпідставно перераховані будівельному підприємству.

Яке покарання загрожує

Підряднику та інженеру оголосили про підозру у заволодінні чужим майном за ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 191 а також у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжках. Охоронець недобудованої багатоповерхівки привласнив опалювальні пристрої компанії вартістю понад 240 тисяч гривень.

держбюджет
Одеса
ремонт
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поліція
інженери
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