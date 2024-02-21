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Почти 300 тысяч в собственный карман — в Одесской области разоблачили подрядчика и инженера

21 февраля 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Почти 300 тысяч в собственный карман — в Одесской области разоблачили подрядчика и инженера
Спортивная площадка в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два человека, совместно действуя, подтвердили фальшивые сведения о выполненных строительных работах в рамках реконструкции спортивной площадки. Таким образом, они присвоили 275 тысяч гривен из госбюджета.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Детали преступной схемы

В октябре 2021 года состоялся тендер, в результате которого был заключен договор между Криничненским сельским советом и директором частного предприятия на реконструкцию спортивной площадки. На это было выделено около 2,3 миллиона гривен.

Установлено, что подрядчик завысил в документации стоимость выполненных работ на 275 тысяч гривен, а инженер, осуществлявший техническое наблюдение, подписал документ. Таким образом, эти средства были безосновательно перечислены строительному предприятию.

Какое наказание грозит

Подрядчику и инженеру объявили о подозрении в завладении чужим имуществом по ч. 2 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 191, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Охранник недостроенной многоэтажки присвоил отопительные устройства компании стоимостью более 240 тысяч гривен.

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