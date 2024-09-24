Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 25 вересня

Майже літо — яка погода буде в Одесі 25 вересня
24 вересня 2024 16:46
Прогулянка по осінньому парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У середу, 25 вересня, в Одесі збережеться тепла погода. Опадів синоптики не передбачають. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 25 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів;
- Вітер південно-східний, 9 — 14 м/с;
- Температура вночі 15 — 17°С, вдень 23-25°С;
- Температура морської води 19 — 20°С.
Погода в Одеській області 25 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів;
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с;
- Температура вночі 12 — 17°С, вдень 22 — 27°С;
- На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1 — 2км.
Відзначимо, що за прогнозами синоптиків тепла погода в Одесі протримається, принаймні, до кінця тижня.
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