Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 25 вересня

Прогулянка по осінньому парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 25 вересня, в Одесі збережеться тепла погода. Опадів синоптики не передбачають. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 25 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів;

Вітер південно-східний, 9 — 14 м/с;

Температура вночі 15 — 17°С, вдень 23-25°С;

Температура морської води 19 — 20°С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 25 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів;

Вітер південно-східний, 9-14 м/с;

Температура вночі 12 — 17°С, вдень 22 — 27°С;

На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1 — 2км.

Прогноз погоди в області. Фото: скриншот

Відзначимо, що за прогнозами синоптиків тепла погода в Одесі протримається, принаймні, до кінця тижня.

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