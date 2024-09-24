Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 25 сентября

Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября
24 сентября 2024 16:46
Прогулка по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В среду, 25 сентября, в Одессе сохранится теплая погода. Осадков синоптики не предполагают. Уровни моря на побережье и в лиманах безопасны.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 25 сентября
- Облачно с прояснениями. Без осадков;
- Ветер юго-восточный, 9 – 14 м/с;
- Температура ночью 15 – 17°С, днем 23 – 25°С;
- Температура морской воды 19 – 20°С.
Погода в Одесской области 25 сентября
- Облачно с прояснениями. Без осадков;
- Ветер юго-восточный, 9 – 14 м/с;
- Температура ночью 12 – 17°С, днем 22 – 27°С;
- На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1 – 2км.
Отметим, что, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Одессе продержится, по крайней мере, до конца недели.
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