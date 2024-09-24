Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 25 сентября

Прогулка по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 25 сентября, в Одессе сохранится теплая погода. Осадков синоптики не предполагают. Уровни моря на побережье и в лиманах безопасны.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 25 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков;

Ветер юго-восточный, 9 – 14 м/с;

Температура ночью 15 – 17°С, днем 23 – 25°С;

Температура морской воды 19 – 20°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 25 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков;

Ветер юго-восточный, 9 – 14 м/с;

Температура ночью 12 – 17°С, днем 22 – 27°С;

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1 – 2км.

Прогноз погоды в области. Фото: скриншот

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Одессе продержится, по крайней мере, до конца недели.

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