Маневри ворожих кораблів — яка загроза у Чорному морі

Військові кораблі на чергуванні. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 3 травня, ракетоносії ворожого флотупродовжують перебувати на чергуванні в акваторії Середземного моря. Інші кораблі росіяни надалі тримають у пунктах базування, однак вони можуть запускати ракети по південним регіонам навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли:

до Азовського моря – 2 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що окупанти випустили по Одесі "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі серед цивільного населення. Зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.



Раніше, вночі проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.



Також ми писали, що росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. Наразі окупанти тримають ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу.