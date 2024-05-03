Маневры вражеских кораблей — какая угроза в Черном море
На сегодня, 3 мая, ракетоносители вражеского флота продолжают находиться на дежурстве в акватории Средиземного моря. Другие корабли россияне держат в пунктах базирования, однако они могут запускать ракеты по южным регионам даже со своих военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:
- до Азовского моря — 2 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;
к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о вражеском флоте
Напомним, что оккупанты выпустили по Одессе "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Учитывая боеприпас, атака по одесситам была умышленной.
Ранее, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
Также мы писали, что россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков. В настоящее время оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.
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