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Маневры вражеских кораблей — какая угроза в Черном море

3 мая 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Маневры вражеских кораблей — какая угроза в Черном море
Военные корабли на дежурстве. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 3 мая, ракетоносители вражеского флота продолжают находиться на дежурстве в акватории Средиземного моря. Другие корабли россияне держат в пунктах базирования, однако они могут запускать ракеты по южным регионам даже со своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:

  • до Азовского моря — 2 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;
    к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что оккупанты выпустили по Одессе "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Учитывая боеприпас, атака по одесситам была умышленной.

Ранее, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Также мы писали, что россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков. В настоящее время оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.

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