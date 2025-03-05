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Мапа РФ з Одещиною у складі — новий фейк російської пропаганди

5 березня 2025 23:11
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Мапа РФ з Одещиною у складі - що виклали російськи медіа
Мапа України. Фото ілюстративне: wallart.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російська пропаганда представила нові "кордони" РФ з Одещиною у її складі країни-агресора. Таким чином ворог намагається посіяти паніку в регіоні.

Таку карту наразі поширюють z-пабліки.

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На нових фейкових мапах до складу Росії нібито ввійшли Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Одеська області України. Картографи з РФ навіть розподілили приєднані території нашої країни на округи.

Мапа РФ з Одещиною у складі — новий фейк російської пропаганди - фото 1
Російський паблік. Фото: скриншот
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Мапа України з російських пабліків. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про найбільшу мапу України із пасок. А також про карту об'єктів, які одеські активісти вимагають демонтувати

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