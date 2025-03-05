Мапа РФ з Одещиною у складі - що виклали російськи медіа

Мапа РФ з Одещиною у складі — новий фейк російської пропаганди
Російська пропаганда представила нові "кордони" РФ з Одещиною у її складі країни-агресора. Таким чином ворог намагається посіяти паніку в регіоні.
Таку карту наразі поширюють z-пабліки.
Нові уявні кордони
На нових фейкових мапах до складу Росії нібито ввійшли Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Одеська області України. Картографи з РФ навіть розподілили приєднані території нашої країни на округи.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про найбільшу мапу України із пасок. А також про карту об'єктів, які одеські активісти вимагають демонтувати.
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