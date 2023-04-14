Самая большая карта Украины с пасок: рекорд установлен на Одесчине
На Одесском Подолье установлен национальный рекорд — создана самая большая в Украине карта из пасок. Девушки из спецотряда "Паляница" изготовили эту карту, используя 5 900 домашних ремней.
Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Рекорд зафиксирован представителями "Национального реестра рекордов Украины", после чего пояса были отправлены на фронт нашим украинским защитникам. Этот проект демонстрирует таланты и творческий подход девушек из спецотряда "Паляница" и их преданность отечеству.
Для изготовления карты был специально изготовлен стол площадью 77 квадратных метров. Ширина карты с поясков составляет 11 метров 40 сантиметров, а длина — 7 метров.
Пасха — это особый праздник, когда во многих странах мира готовят разнообразные блюда, а одной из самых любимых традиций является приготовление паски – изысканного праздничного десерта. Почти две тысячи пасок с помощью небезразличных одесситов отправятся на фронт в Защитники Украины.
Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений — читайте в материале.