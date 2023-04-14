Самая большая карта Украины с пасок: рекорд установлен на Одесчине

В Одесской области установили национальный рекорд. Фото: Лана Ветрова

На Одесском Подолье установлен национальный рекорд — создана самая большая в Украине карта из пасок. Девушки из спецотряда "Паляница" изготовили эту карту, используя 5 900 домашних ремней.

Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Рекорд зафиксирован представителями "Национального реестра рекордов Украины", после чего пояса были отправлены на фронт нашим украинским защитникам. Этот проект демонстрирует таланты и творческий подход девушек из спецотряда "Паляница" и их преданность отечеству.

Самая большая карта Украины из пасок. Фото: Лана Ветрова

Для изготовления карты был специально изготовлен стол площадью 77 квадратных метров. Ширина карты с поясков составляет 11 метров 40 сантиметров, а длина — 7 метров.

Пасха — это особый праздник, когда во многих странах мира готовят разнообразные блюда, а одной из самых любимых традиций является приготовление паски – изысканного праздничного десерта. Почти две тысячи пасок с помощью небезразличных одесситов отправятся на фронт в Защитники Украины.

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений — читайте в материале.