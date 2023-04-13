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Одесити відправили українським воїнам кілька тисяч пасок

13 квітня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесити відправили українським воїнам кілька тисяч пасок
Одеситки вирішили спекти паски для ЗСУ. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Великдень — це особливе свято, коли у багатьох країнах світу готують різноманітні страви, а однією з найулюбленіших традицій є приготування паски — вишуканого святкового десерту. Майже дві тисячі пасок за допомогою не байдужих одеситів відправляться на фронт до Захисників України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Понад 2000 пасок виготовили співробітники терцентру соціального обслуговування Київського району разом із вчителями 27 школи. Великодня випічка буде відправлена воїнам Збройних Сил України, які зараз знаходяться на фронті. Ця акція має на меті дарувати відчуття тепла та підтримки захисникам країни в особливий день — Великдень.

"Вчора 600 пасок вже поїхало на найтяжчій наші фронти. Сьогодні ще 1400 пасок поїдуть до наших хлопців. Ми, жінки, дуже хочемо, щоб воїни в цей день почували тепло наших сердець та своїх домівок", — зазначила директор терцентру Марина Лозовенко.

В Одесі спекли паски для ЗСУ. Фото: Одеса.Офіційно / Тelegram 

Нагадаємо, вже понад тиждень у посиленому режимі працює одеський хлібзавод. Там випікають паски до Великодня. Попри війну та енергетичний терор, підприємство не зупинило роботу, а продовжило виготовляти хлібобулочні вироби. Журналісти Новини.LIVE побували на виробництві та побачили, як готується головний атрибут свята.

Зазначимо, на Одещині понад 2000 правоохоронців будуть забезпечувати порядок та безпеку під час святкових богослужінь у 472 храмах. Поліцейські будуть чергувати поряд із релігійними спорудами, контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок.

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі

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