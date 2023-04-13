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Одесситы отправили украинским воинам несколько тысяч пасок

13 апреля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситы отправили украинским воинам несколько тысяч пасок
Одесситки решили испечь паски для ВСУ. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пасха — это особый праздник, когда во многих странах мира готовят разнообразные блюда, а одной из самых любимых традиций является приготовление паски — изысканного праздничного десерта. Почти две тысячи пасок с помощью небезразличных одесситов отправятся на фронт в Защитники Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Более 2000 пасок изготовили сотрудники терцентра социального обслуживания Киевского района вместе с учителями 27 школы. Пасхальная выпечка будет отправлена воинам Вооруженных Сил Украины, которые сейчас находятся на фронте. Целью этой акции является дарование ощущения тепла и поддержки защитникам страны в особый день — Пасха.

"Вчера 600 пасок уже поехали на тяжелейшие наши фронты. Сегодня еще 1400 пасок поедут к нашим ребятам. Мы, женщины, очень хотим, чтобы воины в этот день чувствовали тепло наших сердец и своих домов", — отметила директор терцентра Марина Лозовенко.

В Одессе испекли паски для ВСУ. Фото: Одесса.Официально / Телеgram

Напомним, уже больше недели в усиленном режиме работает одесский хлебзавод. Там выпекают пасхи к Пасхе. Несмотря на войну и энергетический террор, предприятие не остановило работу, а продолжило производить хлебобулочные изделия. Журналисты Новини.LIVE побывали на производстве и увидели, как готовится главный атрибут праздника.

Отметим, в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений — читайте в материале.

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