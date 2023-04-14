Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Найбільша мапа України з пасок: рекорд встановлено на Одещині arrow

Найбільша мапа України з пасок: рекорд встановлено на Одещині

14 квітня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Найбільша мапа України з пасок: рекорд встановлено на Одещині
На Одещині встановили національний рекорд. Фото: Лана Вєтрова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одеському Поділлі встановлено національний рекорд — створено найбільшу в Україні мапу з пасок. Дівчата зі спецзагону "Паляниця" виготовили цю мапу, використовуючи 5 900 домашніх пасок. 

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Читайте також:

Рекорд зафіксовано представниками "Національного реєстру рекордів України", після чого паски були відправлені на фронт нашим українським захисникам. Цей проєкт демонструє таланти та творчий підхід дівчат зі спецзагону "Паляниця" та їхню відданість вітчизні.

Найбільша мапа України з пасок. Фото: Лана Вєтрова
Найбільша мапа України з пасок. Фото: Лана Вєтрова

Для виготовлення мапи був спеціально виготовлений стіл площею 77 квадратних метрів. Ширина мапи з пасок складає 11 метрів 40 сантиметрів, а довжина — 7 метрів.

Великдень — це особливе свято, коли у багатьох країнах світу готують різноманітні страви, а однією з найулюбленіших традицій є приготування паски — вишуканого святкового десерту. Майже дві тисячі пасок за допомогою не байдужих одеситів відправляться на фронт до Захисників України.

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB