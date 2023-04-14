Найбільша мапа України з пасок: рекорд встановлено на Одещині

На Одещині встановили національний рекорд. Фото: Лана Вєтрова

На Одеському Поділлі встановлено національний рекорд — створено найбільшу в Україні мапу з пасок. Дівчата зі спецзагону "Паляниця" виготовили цю мапу, використовуючи 5 900 домашніх пасок.

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Читайте також:

Рекорд зафіксовано представниками "Національного реєстру рекордів України", після чого паски були відправлені на фронт нашим українським захисникам. Цей проєкт демонструє таланти та творчий підхід дівчат зі спецзагону "Паляниця" та їхню відданість вітчизні.

Найбільша мапа України з пасок. Фото: Лана Вєтрова

Для виготовлення мапи був спеціально виготовлений стіл площею 77 квадратних метрів. Ширина мапи з пасок складає 11 метрів 40 сантиметрів, а довжина — 7 метрів.

Великдень — це особливе свято, коли у багатьох країнах світу готують різноманітні страви, а однією з найулюбленіших традицій є приготування паски — вишуканого святкового десерту. Майже дві тисячі пасок за допомогою не байдужих одеситів відправляться на фронт до Захисників України.

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок. Детальніше про час богослужінь — читайте в матеріалі.