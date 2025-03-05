Мапа РФ з Одещиною у складі - що виклали російськи медіа

Карта РФ с Одесчиной в составе — новый фейк российской пропаганды
Российская пропаганда представила новые "границы" РФ с Одесской областью в ее составе страны-агрессора. Таким образом враг пытается посеять панику в регионе.
Такую карту сейчас распространяют z-паблики.
Новые мнимые границы
На новых фейковых картах в состав России якобы вошли Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области Украины. Картографы из РФ даже распределили присоединенные территории нашей страны на округа.
Напомним, недавно мы писали о самой большой карте Украины из куличей. А также о карте объектов, которые одесские активисты требуют демонтировать.
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