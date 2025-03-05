Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Карта РФ с Одесчиной в составе — новый фейк российской пропаганды arrow

Карта РФ с Одесчиной в составе — новый фейк российской пропаганды

5 марта 2025 23:11
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Мапа РФ з Одещиною у складі - що виклали російськи медіа
Карта Украины. Фото иллюстративное: wallart.ua/
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Российская пропаганда представила новые "границы" РФ с Одесской областью в ее составе страны-агрессора. Таким образом враг пытается посеять панику в регионе.

Такую карту сейчас распространяют z-паблики.

Читайте также:

Новые мнимые границы

На новых фейковых картах в состав России якобы вошли Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области Украины. Картографы из РФ даже распределили присоединенные территории нашей страны на округа.

Карта РФ с Одесчиной в составе — новый фейк российской пропаганды - фото 1
Российский паблик. Фото: скриншот
None - фото 1
Карта Украины из российских пабликов. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о самой большой карте Украины из куличей. А также о карте объектов, которые одесские активисты требуют демонтировать.

Одесса карта Новости Одессы война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама