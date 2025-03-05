Мапа РФ з Одещиною у складі - що виклали російськи медіа

Карта Украины. Фото иллюстративное: wallart.ua/

Российская пропаганда представила новые "границы" РФ с Одесской областью в ее составе страны-агрессора. Таким образом враг пытается посеять панику в регионе.

Такую карту сейчас распространяют z-паблики.

Читайте также:

Новые мнимые границы

На новых фейковых картах в состав России якобы вошли Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области Украины. Картографы из РФ даже распределили присоединенные территории нашей страны на округа.

Российский паблик. Фото: скриншот

Карта Украины из российских пабликов. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о самой большой карте Украины из куличей. А также о карте объектов, которые одесские активисты требуют демонтировать.