Масове відключення газу в Одесу — які адреси та коли відновлять постачання абонентам міста

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 22 травня, мешканці сотень будинків в Одесі залишаться без газу через роботи на газопроводі. Постачання блакитного палива обіцяють відновити для абонентів до 18:00.

Про це повідомляє пресслужба Одесагазу.

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Де відключать газ

У зв'язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску на вулиці Дача Ковалевського та у Водному провулку будуть тимчасово відключені абоненти за наступними адресами:

вул.Дача Ковалевського: 68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 88а,90, 92, 94, 96, 98, 100, 102б, 102, 102а, 104, 106, 108/3, 110а, 110, 110/1;

вул. Академіка Вільямса: 1б, 1, 1а, 3, 3б,3а, 5б, 5, 5а, 7а, 7, 9, 11, 13, 13а,15а, 15, 15б;

пров. Водний: 3, 5а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 4/6а, 6а, 4б, 4/6, 4/3,4а, 4а/1, 9, 4/1, 19, 21, 10;

вул. Саксаганського: 1б, 1а, 2, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10а, 10/12а, 12, 3, 1, 5, 7, 7а, 9,11, 13, 15;

вул. Садовського: 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4/2, 5, 6, 6а, 8, 10, 19, 12, 12а, 14а, 16/1, 7, 5а, 1, 11б, 13, 13б, 13а;

1-й пров. Амундсена: 2, 2б, 1, 3, 2а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11б, 6, 10, 12;

вул. Академіка Вільямса, 5/5 (дитячий садок).

Роботи проводитимуть з 8:30 до 18:00.

"Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Повідомлення Одесагазу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити завтра залишаться без води. А також про вартість газу для побутових споживачів міста.