Массовое отключение газа в Одессу — какие адреса и когда возобновят поставки абонентам города

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 22 мая, жители сотен домов в Одессе останутся без газа из-за работ на газопроводе. Поставки голубого топлива обещают восстановить для абонентов до 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одессагаза.

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В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления на улице Дача Ковалевского и в Водном переулке будут временно отключены абоненты по следующим адресам:

ул.Дача Ковалевского: 68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102б, 102, 102а, 104, 106, 108/3, 110а, 110, 110/1;

ул. Академика Вильямса: 1б, 1, 1а, 3, 3б,3а, 5б, 5, 5а, 7а, 7, 9, 11, 13, 13а,15а, 15, 15б;

переулок Водный: 3, 5а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 4/6а, 6а, 4б, 4/6, 4/3,4а, 4а, 4а/1, 9, 4/1, 19, 21, 10;

ул. Саксаганского: 1б, 1а, 2, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10а, 10/12а, 12, 3, 1, 5, 7, 7а, 9,11, 13, 15;

ул. Садовского: 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4/2, 5, 6, 6а, 8, 10, 19, 12, 12а, 14а, 16/1, 7, 5а, 1, 11б, 13, 13б, 13а;

1-й пер. Амундсена: 2, 2б, 1, 3, 2а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11б, 6, 10, 12;

ул. Академика Вильямса, 5/5 (детский сад).

Работы будут проводить с 8:30 до 18:00.

"Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Сообщение Одессагаза. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы завтра останутся без воды. А также о стоимости газа для бытовых потребителей города.