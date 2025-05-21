Відключення води в Одесі в ж/м Черемушки - які адреси та коли Інфоксводоканал відновить постачання

Люди у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 22 травня, для сотень мешканів ж/м "Черемушки" буде тимчасово припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на мережах. Воду обіцяють подати до 21:30.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення аварійних робіт 22 травня 2025 року з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води абонентам наступних вулиць Одеси:

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вул. Євгена Танцюри, 26–40;

вул. Героїв Крут, 33–43;

вул. Івана та Юрія Лип, 22–30;

вул. Іцхака Рабіна, 17–23.

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово):

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0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.