Відключення води в Одесі в ж/м Черемушки - які адреси та коли Інфоксводоканал відновить постачання

Завтра частина Одеси залишиться на день без води — адреси бюветів
Завтра, 22 травня, для сотень мешканів ж/м "Черемушки" буде тимчасово припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на мережах. Воду обіцяють подати до 21:30.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого не буде води
Через проведення аварійних робіт 22 травня 2025 року з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води абонентам наступних вулиць Одеси:
- вул. Євгена Танцюри, 26–40;
- вул. Героїв Крут, 33–43;
- вул. Івана та Юрія Лип, 22–30;
- вул. Іцхака Рабіна, 17–23.
"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефони для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.
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