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Головна Одеса Завтра частина Одеси залишиться на день без води — адреси бюветів

Завтра частина Одеси залишиться на день без води — адреси бюветів

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Дата публікації: 21 травня 2025 17:22
Відключення води в Одесі в ж/м Черемушки - які адреси та коли Інфоксводоканал відновить постачання
Люди у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 22 травня, для сотень мешканів ж/м "Черемушки" буде тимчасово припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на мережах. Воду обіцяють подати до 21:30.

Про це  повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення аварійних робіт 22 травня 2025 року з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води абонентам наступних вулиць Одеси:

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  • вул. Євгена Танцюри, 26–40;
  • вул. Героїв Крут, 33–43;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 22–30;
  • вул. Іцхака Рабіна, 17–23.

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Одеські Черемушки завтра очікує відключення води — причини - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово):

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  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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