Отключение воды в Одессе в ж/м Черемушки - какие адреса и когда Инфоксводоканал возобновит поставки

Завтра часть Одессы останется на день без воды — адреса бюветов
Завтра, 22 мая, для сотен жителей ж/м "Черемушки" будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения аварийных работ на сетях. Воду обещают подать до 21:30.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого не будет воды
Из-за проведения аварийный работ 22 мая 2025 года с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды абонентам следующих улиц Одессы:
- ул. Евгения Танцюры, 26-40;
- ул. Героев Крут, 33-43;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 22-30;
- ул. Ицхака Рабина, 17-23.
"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефоны для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.
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