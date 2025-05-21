Отключение воды в Одессе в ж/м Черемушки - какие адреса и когда Инфоксводоканал возобновит поставки

Люди в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 22 мая, для сотен жителей ж/м "Черемушки" будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения аварийных работ на сетях. Воду обещают подать до 21:30.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения аварийный работ 22 мая 2025 года с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды абонентам следующих улиц Одессы:

ул. Евгения Танцюры, 26-40;

ул. Героев Крут, 33-43;

ул. Ивана и Юрия Лип, 22-30;

ул. Ицхака Рабина, 17-23.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно):

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.