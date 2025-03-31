В Одесі немає світла через ремонт на мережах

Ремонт на мережах. Фото ілюстартивне: ДТЕК

Сьогодні, 31 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Північний РЕМ:

Бувалкіна Владислава, 4, 2,

Семена Палія, 134,

просп. Князя Володимира Великого, 139а, 141, 145.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

6-а Ст. Люстдорфської дороги, 1-а, 2-га, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії,

Абрикосова, 1-41а,

Академіка Гамалії, 23/уч корп.20,51/уч.9,67б,82,

Академіка Корольова, Академічна, 1-47а,

Архітектурна, 10-14а,

Ахматової, 1-20,

Баштанна,

Вавілова, 34Б, 34, 34А,

Вазова Івана, 9,

Ак. Вернадського,

Вертелецького, 7б,13,

Давида Бурлюка, 8-30,

Горіхова, 1-90,194,

Дачна, 3а-30,

Дмитріївська,

Довга,

Драгоманова, 1-25,

Дубовий Гай, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,

Зелена, 8-80,

Кавунова, 1-18,

Квіткова, 4,

Китобійна, 2-74,

Костанді,

Кримська, 1,3,3/корп.1,

Кришталева, 1,

Купріна,

Левітана, 30-79,

Левкоєва, 1,7,7а,

Львівська,

Люстдорфська дорога, 100-240,

Лядова, 1-15,

Лігінська, 22, 26, 26/225,

Немировича-Данченка, 10,11,16, Михайла Жука,

1-53а, Рясна, 1-35б,

Окружна,

Сергія Шелухіна, 1а-33а,

Педагогічна, 21,

Бориса Едуардса, 1-28а,

Планетна, 1-38б,

Прорізна, 5,5а,

Петриківська, 3-19а,

Рівності,

Семена Яхненка, 2-47,

Собінова, 15,15/корп.3,15а,20,

Сумська, 1-65а,

Айвазовського,

Трамвайна, 1-24а,

Тролейбусна, 1-42,

Флотська, 4,4а,7, 6/1,6б,21,

Чернігівська, 1-24,

Чикаленка Євгена, 59/7,6,9,5,8,

Наукова, 51,51а,63,63а,

Волокидіна, 1-12,

Ялинкова,

Марії Демченко, 3-я лінія, 39,

пров. 1-й Академічний, 1-12, 21б,

пров. 1-й Китобійний, 4-42,

пров. Климовича, 2-8,

пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. 1-й Сирітський, 1,3,3а,5,7,9,

пров. 1-й Тепличний, 1-5,

пров. Гайдамацький, 1,2,5,

пров. 2-й Академічний, 2-6,

пров. 2-й Дачний,

пров. 2-й Китобійний, 1-50а,

пров. Теофіла Фраєрмана ,

1-14, пров. Чехівського, 1-8,

пров. 2-й Офіцерський, 2-10,

пров. 2-й Рівності, 1,4,

пров. 2-й Сирітський, 1-6,

пров. 2-й Тепличний, 2-10,

пров. 2-й Юннатів, 1-8,

пров. Василя Кричевського, 2-7а,

пров. Козацький, 1-14,

пров. 3-й Юннатів, 1-6,

пров. Павла Чубинського, 3-7г,

пров. Характерників, 3-10,

пров. Кобзарський, 1-10,

пров. Безіменний, 2-12

пров. Вишневий, 46-50,

пров. Соні Делоне, 3-22а,

пров. Лазурського, 2а,3,

пров. Історичний, 1-14в,

пров. Дружний, 1-20,

пров. Електричний, 4а,4б,

пров. Іподромний, 10,

пров. Кримський, 1а-22,

пров. Ліверпульський, 1а-7,

пров. Лінійний, 1-6,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський, 1-10в,

пров. Люстдорфський, 1-9,

пров. Молокова, 1-12,

пров. Дворникова, 2-12,

пров. Опішнянський, 1-14,

пров. Рибальський, 2-6,

пров. Рівний, 1-11б,

пров. Сирітський, 1, 5а,

пров. Слави, 1-10,

пров. Смілий,1-16,

пров. Тепличний, 1,

пров. Трамвайний, 2,

пров. Трудовий, 1-8,

пров. Флотський, 2а-23,

пров. Чернігівський, 1а-8,

пров. Чорноморський, 3,5,

просп. Князя Ярослава Мудрого.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Авіаційна, 1,1/корп.5,

Бреуса,

Весіння, 4-41,

Герцена, 2,4а,5,9,

Глиняна, 27-48,

Головковська, 21/корп.23,

Єфимова,

Канатна, 43-59,

Квіткова,

Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,

Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,

Маразліївська, 54,

Івана Фунтового, 1-29,

О.Вадатурського, 66-92,

Михайла Бойчука, 50-75а,

Михайлівська, 15,

Нова, 7,

Мармурова, 27-48,

Пішеніна,

Платанова, 27-126,

Поїздна, 5,5а,6,

Посмітного,

Радісна, 114,116,

Святослава Ріхтера,

Мальовнича, 15-22е,

Складська, 2,2/4,

Старицького, 12, 20/1,20/корп.1,2,

Тимошенка Олександра, 39,41,42,

Тіниста,

Успенська, 8-16а, 41, 43,43а,

Буковецького, 11-26,

Гранітна, 1-26,

Шота Руставелі,

пл. Михайлівська, 13-19,

пров. 1-й, 2-й Бузковий,

пров. Бузьковий, 2/корп.2,

пров. Герцена, 2-9, 51,

пров. Килимовий, 5-9,

Косовська, 3-8,

пров. Парашутний, 1а-8б,

пров. Рекордний, 1-7/корп.1,

проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи завершать до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання для одеситів у квітні. А також про те, скільки доведеться платити за світло.