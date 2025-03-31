В Одесі немає світла через ремонт на мережах

Масове відключення світла в Одесі — адреси
Сьогодні, 31 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Бувалкіна Владислава, 4, 2,
- Семена Палія, 134,
- просп. Князя Володимира Великого, 139а, 141, 145.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- 6-а Ст. Люстдорфської дороги, 1-а, 2-га, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії,
- Абрикосова, 1-41а,
- Академіка Гамалії, 23/уч корп.20,51/уч.9,67б,82,
- Академіка Корольова, Академічна, 1-47а,
- Архітектурна, 10-14а,
- Ахматової, 1-20,
- Баштанна,
- Вавілова, 34Б, 34, 34А,
- Вазова Івана, 9,
- Ак. Вернадського,
- Вертелецького, 7б,13,
- Давида Бурлюка, 8-30,
- Горіхова, 1-90,194,
- Дачна, 3а-30,
- Дмитріївська,
- Довга,
- Драгоманова, 1-25,
- Дубовий Гай, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
- Зелена, 8-80,
- Кавунова, 1-18,
- Квіткова, 4,
- Китобійна, 2-74,
- Костанді,
- Кримська, 1,3,3/корп.1,
- Кришталева, 1,
- Купріна,
- Левітана, 30-79,
- Левкоєва, 1,7,7а,
- Львівська,
- Люстдорфська дорога, 100-240,
- Лядова, 1-15,
- Лігінська, 22, 26, 26/225,
- Немировича-Данченка, 10,11,16, Михайла Жука,
- 1-53а, Рясна, 1-35б,
- Окружна,
- Сергія Шелухіна, 1а-33а,
- Педагогічна, 21,
- Бориса Едуардса, 1-28а,
- Планетна, 1-38б,
- Прорізна, 5,5а,
- Петриківська, 3-19а,
- Рівності,
- Семена Яхненка, 2-47,
- Собінова, 15,15/корп.3,15а,20,
- Сумська, 1-65а,
- Айвазовського,
- Трамвайна, 1-24а,
- Тролейбусна, 1-42,
- Флотська, 4,4а,7, 6/1,6б,21,
- Чернігівська, 1-24,
- Чикаленка Євгена, 59/7,6,9,5,8,
- Наукова, 51,51а,63,63а,
- Волокидіна, 1-12,
- Ялинкова,
- Марії Демченко, 3-я лінія, 39,
- пров. 1-й Академічний, 1-12, 21б,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. 1-й Сирітський, 1,3,3а,5,7,9,
- пров. 1-й Тепличний, 1-5,
- пров. Гайдамацький, 1,2,5,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. 2-й Китобійний, 1-50а,
- пров. Теофіла Фраєрмана ,
- 1-14, пров. Чехівського, 1-8,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Рівності, 1,4,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10,
- пров. 2-й Юннатів, 1-8,
- пров. Василя Кричевського, 2-7а,
- пров. Козацький, 1-14,
- пров. 3-й Юннатів, 1-6,
- пров. Павла Чубинського, 3-7г,
- пров. Характерників, 3-10,
- пров. Кобзарський, 1-10,
- пров. Безіменний, 2-12
- пров. Вишневий, 46-50,
- пров. Соні Делоне, 3-22а,
- пров. Лазурського, 2а,3,
- пров. Історичний, 1-14в,
- пров. Дружний, 1-20,
- пров. Електричний, 4а,4б,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Кримський, 1а-22,
- пров. Ліверпульський, 1а-7,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 1-10в,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Молокова, 1-12,
- пров. Дворникова, 2-12,
- пров. Опішнянський, 1-14,
- пров. Рибальський, 2-6,
- пров. Рівний, 1-11б,
- пров. Сирітський, 1, 5а,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Смілий,1-16,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Трудовий, 1-8,
- пров. Флотський, 2а-23,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- пров. Чорноморський, 3,5,
- просп. Князя Ярослава Мудрого.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Авіаційна, 1,1/корп.5,
- Бреуса,
- Весіння, 4-41,
- Герцена, 2,4а,5,9,
- Глиняна, 27-48,
- Головковська, 21/корп.23,
- Єфимова,
- Канатна, 43-59,
- Квіткова,
- Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
- Маразліївська, 54,
- Івана Фунтового, 1-29,
- О.Вадатурського, 66-92,
- Михайла Бойчука, 50-75а,
- Михайлівська, 15,
- Нова, 7,
- Мармурова, 27-48,
- Пішеніна,
- Платанова, 27-126,
- Поїздна, 5,5а,6,
- Посмітного,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера,
- Мальовнича, 15-22е,
- Складська, 2,2/4,
- Старицького, 12, 20/1,20/корп.1,2,
- Тимошенка Олександра, 39,41,42,
- Тіниста,
- Успенська, 8-16а, 41, 43,43а,
- Буковецького, 11-26,
- Гранітна, 1-26,
- Шота Руставелі,
- пл. Михайлівська, 13-19,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Герцена, 2-9, 51,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Косовська, 3-8,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7/корп.1,
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Роботи завершать до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання для одеситів у квітні. А також про те, скільки доведеться платити за світло.
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