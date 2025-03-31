В Одессе нет света из-за ремонта на сетях

Ремонт на сетях. Фото иллюстартивное: ДТЭК

Сегодня, 31 марта, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

Бувалкина Владислава, 4, 2,

Семена Палия, 134,

просп. Князя Владимира Великого, 139а, 141, 145.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

6-я Ст. Люстдорфской дороги, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Линии,

Абрикосовая, 1-41а,

Академика Гамалеи, 23/уч корп.20,51/уч.9,67б,82,

Академика Королева, Академическая, 1-47а,

Архитектурная, 10-14а,

Ахматовой, 1-20,

Баштанная,

Вавилова, 34Б, 34, 34А,

Вазова Ивана, 9,

Ак. Вернадского,

Вертелецкого, 7б, 13,

Давида Бурлюка, 8-30,

Ореховая, 1-90, 194,

Дачная, 3а-30,

Дмитриевская,

Длинная,

Драгоманова, 1-25,

Дубовая Роща, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,

Зеленая, 8-80,

Арбузная, 1-18,

Цветочная, 4,

Китобойная, 2-74,

Костанди,

Крымская, 1,3,3/корп.1,

Хрустальная, 1,

Куприна,

Левитана, 30-79,

Левкоева, 1,7,7а,

Львовская,

Люстдорфская дорога, 100-240,

Лядова, 1-15,

Лигинская, 22, 26, 26/225,

Немировича-Данченко, 10,11,16, Михаила Жука,

1-53а, Рясная, 1-35б,

Окружная,

Сергея Шелухина, 1а-33а,

Педагогическая, 21,

Бориса Эдуардса, 1-28а,

Планетная, 1-38б,

Прорезная, 5,5а,

Петриковская, 3-19а,

Равенства,

Семена Яхненко, 2-47,

Собинова, 15,15/корп.3,15а,20,

Сумская, 1-65а,

Айвазовского,

Трамвайная, 1-24а,

Троллейбусная, 1-42,

Флотская, 4,4а,7, 6/1,6б,21,

Черниговская, 1-24,

Чикаленко Евгения, 59/7,6,9,5,8,

Научная, 51,51а,63,63а,

Волокидина, 1-12,

Елочная,

Марии Демченко, 3-я линия, 39,

переулок 1-й Академический, 1-12, 21б,

переулок 1-й Китобойный, 4-42,

переулок Климовича, 2-8,

переулок 1-й Офицерский, 1-15б,

переулок 1-й Обильный, 1-15,

переулок 1-й Сиротский, 1,3,3а,5,7,9,

переулок 1-й Тепличный, 1-5,

переулок Гайдамацкий, 1,2,5,

переулок 2-й Академический, 2-6,

переулок 2-й Дачный,

переулок 2-й Китобойный, 1-50а,

переулок Теофила Фраермана,

1-14, переулок Чеховского, 1-8,

переулок 2-й Офицерский, 2-10,

переулок. 2-й Равенства, 1,4,

2-й Сиротский переулок, 1-6,

переулок 2-й Тепличный, 2-10,

2-й Юннатский переулок, 1-8,

переулок Василия Кричевского, 2-7а,

переулок Казацкий, 1-14,

переулок 3-й Юннатов, 1-6,

переулок Павла Чубинского, 3-7г,

переулок Характерников, 3-10,

переулок Кобзарский, 1-10,

переулок Безымянный, 2-12

переулок Вишневый, 46-50,

переулок Сони Делоне, 3-22а,

переулок Лазурского, 2а,3,

переулок Исторический, 1-14в,

переулок Дружный, 1-20,

переулок Электрический, 4а,4б,

переулок Ипподромный, 10,

переулок Крымский, 1а-22,

переулок Ливерпульский, 1а-7,

переулок Линейный, 1-6,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский, 1-10в,

переулок Люстдорфский, 1-9,

переулок Молокова, 1-12,

переулок Дворникова, 2-12,

переулок Опошнянский, 1-14,

переулок Рыбальский, 2-6,

переулок Ровный, 1-11б,

переулок Сиротский, 1, 5а,

переулок Славы, 1-10,

переулок Смелый, 1-16,

переулок Тепличный, 1,

переулок Трамвайный, 2,

переулок Трудовой, 1-8,

переулок Флотский, 2а-23,

переулок Черниговский, 1а-8,

переулок Черноморский, 3,5,

просп. Князя Ярослава Мудрого.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Авиационная, 1,1/корп.5,

Бреуса,

Весенний, 4-41,

Герцена, 2,4а,5,9,

Глиняная, 27-48,

Головковская, 21/корп.23,

Ефимова,

Канатная, 43-59,

Цветочная,

Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,

Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,

Маразлиевская, 54,

Ивана Фунтового, 1-29,

А.Вадатурского, 66-92,

Михаила Бойчука, 50-75а,

Михайловская, 15,

Новая, 7,

Мраморная, 27-48,

Пишенина,

Платанова, 27-126,

Поездная, 5, 5а, 6,

Посмитного,

Радостная, 114,116,

Святослава Рихтера,

Живописная, 15-22е,

Складская, 2,2/4,

Старицкого, 12, 20/1,20/корп.1,2,

Александра Тимошенко, 39,41,42,

Тинистая,

Успенская, 8-16а, 41, 43,43а,

Буковецкого, 11-26,

Гранитная, 1-26,

Шота Руставели,

Михайловская площадь, 13-19,

переулок 1-й, 2-й Бузковый,

переулок Бузковый, 2/корп.2,

переулок Герцена, 2-9, 51,

переулок Ковровый, 5-9,

Косовская, 3-8,

переулок Парашютный, 1а-8б,

переулок Рекордный, 1-7/корп.1,

проезд Бузьковый, 1-6.

Работы завершат до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения для одесситов в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.