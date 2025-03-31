В Одессе нет света из-за ремонта на сетях

Массовое отключение света в Одессе — адреса
Сегодня, 31 марта, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Бувалкина Владислава, 4, 2,
- Семена Палия, 134,
- просп. Князя Владимира Великого, 139а, 141, 145.
Работы до 19:00
Южный РЭС:
- 6-я Ст. Люстдорфской дороги, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Линии,
- Абрикосовая, 1-41а,
- Академика Гамалеи, 23/уч корп.20,51/уч.9,67б,82,
- Академика Королева, Академическая, 1-47а,
- Архитектурная, 10-14а,
- Ахматовой, 1-20,
- Баштанная,
- Вавилова, 34Б, 34, 34А,
- Вазова Ивана, 9,
- Ак. Вернадского,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Давида Бурлюка, 8-30,
- Ореховая, 1-90, 194,
- Дачная, 3а-30,
- Дмитриевская,
- Длинная,
- Драгоманова, 1-25,
- Дубовая Роща, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
- Зеленая, 8-80,
- Арбузная, 1-18,
- Цветочная, 4,
- Китобойная, 2-74,
- Костанди,
- Крымская, 1,3,3/корп.1,
- Хрустальная, 1,
- Куприна,
- Левитана, 30-79,
- Левкоева, 1,7,7а,
- Львовская,
- Люстдорфская дорога, 100-240,
- Лядова, 1-15,
- Лигинская, 22, 26, 26/225,
- Немировича-Данченко, 10,11,16, Михаила Жука,
- 1-53а, Рясная, 1-35б,
- Окружная,
- Сергея Шелухина, 1а-33а,
- Педагогическая, 21,
- Бориса Эдуардса, 1-28а,
- Планетная, 1-38б,
- Прорезная, 5,5а,
- Петриковская, 3-19а,
- Равенства,
- Семена Яхненко, 2-47,
- Собинова, 15,15/корп.3,15а,20,
- Сумская, 1-65а,
- Айвазовского,
- Трамвайная, 1-24а,
- Троллейбусная, 1-42,
- Флотская, 4,4а,7, 6/1,6б,21,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 59/7,6,9,5,8,
- Научная, 51,51а,63,63а,
- Волокидина, 1-12,
- Елочная,
- Марии Демченко, 3-я линия, 39,
- переулок 1-й Академический, 1-12, 21б,
- переулок 1-й Китобойный, 4-42,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок 1-й Офицерский, 1-15б,
- переулок 1-й Обильный, 1-15,
- переулок 1-й Сиротский, 1,3,3а,5,7,9,
- переулок 1-й Тепличный, 1-5,
- переулок Гайдамацкий, 1,2,5,
- переулок 2-й Академический, 2-6,
- переулок 2-й Дачный,
- переулок 2-й Китобойный, 1-50а,
- переулок Теофила Фраермана,
- 1-14, переулок Чеховского, 1-8,
- переулок 2-й Офицерский, 2-10,
- переулок. 2-й Равенства, 1,4,
- 2-й Сиротский переулок, 1-6,
- переулок 2-й Тепличный, 2-10,
- 2-й Юннатский переулок, 1-8,
- переулок Василия Кричевского, 2-7а,
- переулок Казацкий, 1-14,
- переулок 3-й Юннатов, 1-6,
- переулок Павла Чубинского, 3-7г,
- переулок Характерников, 3-10,
- переулок Кобзарский, 1-10,
- переулок Безымянный, 2-12
- переулок Вишневый, 46-50,
- переулок Сони Делоне, 3-22а,
- переулок Лазурского, 2а,3,
- переулок Исторический, 1-14в,
- переулок Дружный, 1-20,
- переулок Электрический, 4а,4б,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Крымский, 1а-22,
- переулок Ливерпульский, 1а-7,
- переулок Линейный, 1-6,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 1-10в,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Молокова, 1-12,
- переулок Дворникова, 2-12,
- переулок Опошнянский, 1-14,
- переулок Рыбальский, 2-6,
- переулок Ровный, 1-11б,
- переулок Сиротский, 1, 5а,
- переулок Славы, 1-10,
- переулок Смелый, 1-16,
- переулок Тепличный, 1,
- переулок Трамвайный, 2,
- переулок Трудовой, 1-8,
- переулок Флотский, 2а-23,
- переулок Черниговский, 1а-8,
- переулок Черноморский, 3,5,
- просп. Князя Ярослава Мудрого.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Авиационная, 1,1/корп.5,
- Бреуса,
- Весенний, 4-41,
- Герцена, 2,4а,5,9,
- Глиняная, 27-48,
- Головковская, 21/корп.23,
- Ефимова,
- Канатная, 43-59,
- Цветочная,
- Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
- Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,
- Маразлиевская, 54,
- Ивана Фунтового, 1-29,
- А.Вадатурского, 66-92,
- Михаила Бойчука, 50-75а,
- Михайловская, 15,
- Новая, 7,
- Мраморная, 27-48,
- Пишенина,
- Платанова, 27-126,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Посмитного,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера,
- Живописная, 15-22е,
- Складская, 2,2/4,
- Старицкого, 12, 20/1,20/корп.1,2,
- Александра Тимошенко, 39,41,42,
- Тинистая,
- Успенская, 8-16а, 41, 43,43а,
- Буковецкого, 11-26,
- Гранитная, 1-26,
- Шота Руставели,
- Михайловская площадь, 13-19,
- переулок 1-й, 2-й Бузковый,
- переулок Бузковый, 2/корп.2,
- переулок Герцена, 2-9, 51,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Косовская, 3-8,
- переулок Парашютный, 1а-8б,
- переулок Рекордный, 1-7/корп.1,
- проезд Бузьковый, 1-6.
Работы завершат до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения для одесситов в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.
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