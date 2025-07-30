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Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — які адреси

Масове відключення світла в Одесі — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 09:55
Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 30 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • З 9-19 лінії 6ст. Люстдорфської дор., 1-50,
  • Ак.Вернадського, 73-123,
  • Інглезі, 1-3,
  • Костанді, 174-227,
  • Левітана, 72-147. 

Роботи до 17.00.

  • Бачинського, 1-63,
  • Геллера, 12-26,
  • Штурвальна, 15-21,
  • Курбаса, 15-30,
  • Бригадна, 23-55,
  • Музичка, 7-21,
  • Чубаївська, 8-12. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • Житомирська, 1-202,
  • Аркаса, 1-74,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Батуринська, 1-60,
  • пров. 2й Східний, 1-9,
  • Бессарабська, 2-6,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • Болградська, 2-26,
  • пров. Гордієвського, 1-25,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • Героїв Зміїного, 1-79,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Дальницьке шосе, 19,
  • Хортицька, 1-62,
  • Карпатська, 1-22,
  • Кленова, 25б,54,
  • Клинова, 1-60,
  • Крайня, 3-72,
  • Липнева, 1-31,
  • Літакова, 44-52,
  • Магістральна, 1-58,
  • Мирного, 1-32,
  • Могилевська, 1-22,
  • Молодіжна, 1-34,
  • пров. Гусака-Гусаченка, 8а/22,
  • Нескучна, 1-61,
  • Обліпихова, 1-75,
  • Патріотична, 1-76,
  • Лещенка, 1-79,
  • Умова, 9-122,
  • Південна, 27,
  • Північна, 1-44,
  • Подільська, 2-34,
  • Польова, 1-49,
  • Ризька, 1-34,
  • Селянська, 1-37,
  • Сільська, 13а,
  • Смоленського, 1-51,
  • Сонячна, 1-41,
  • Сосюри, 29-82,
  • Сталепрокатна, 1-418,
  • Творча, 1-51,
  • Тираспільське шосе, 1-25,
  • Уманська, 1-46,
  • Урожайна, 3-44,
  • Учнівська, 43-61,
  • Чумацька, 103,
  • пров. Економічний, 2,
  • Фонтанська дор., 39,41,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • пр. Л.Українки, 1. 

Роботи до 17.00.

  • Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Столярського, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров.Гранатний, 2-8,
  • пров.Кордонний, 1-35,
  • Прибіка, 7-28,
  • пров.Малиновський, 7.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

  • Бродська, 1б,
  • Грушевського, 39-40,
  • Бродська, 1в. 

Роботи до 17.00.

  • 2 лінія на ж/м, 12,
  • з 1-6 Садова, 1-71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана,
  • Донецька, 1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка, 81-90,
  • К.Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Коровицького, 115-151,
  • Маріупольська, 23-68,
  • Кошиця, 1-69,
  • Літня, 23-41,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Нежданової, 30-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Південна дор., 1-73,
  • Похила, 1-174,
  • Світла, 1-14,
  • С.Ядова, 58,
  • Узікова, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1-5,
  • Шполянська, 74-119,
  • Штильова, 2-118,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пров. 1-3й Дунаєвський, 1-16,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • пров. 1й Пересипьський, 8-14,
  • пров.Квантовий, 1-27,
  • пров.Одеський, 3-7,
  • пров. Пролетарський, 1-15,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • узвіз 2й Пересипьский, 1-23. 

Роботи до 18.00.

  • Бувалкіна, 8-18. 

Роботи до 19.00.

  • Альпіністів, 1-24,
  • Газова, 1-21,
  • Дорожня, 17-40,
  • Каменярів, 4-309,
  • Симиренка, 1-57,
  • Озерна, 1-25,
  • Республіканська, 7-343,
  • Хаджибейська дор., 2-523,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • пров. 1-3й Нафтовиків, 1-18,
  • пров. 2-3й Хаджибейський, 1-17. 

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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