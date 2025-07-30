Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику

Масове відключення світла в Одесі — які адреси
Сьогодні, 30 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- З 9-19 лінії 6ст. Люстдорфської дор., 1-50,
- Ак.Вернадського, 73-123,
- Інглезі, 1-3,
- Костанді, 174-227,
- Левітана, 72-147.
Роботи до 17.00.
- Бачинського, 1-63,
- Геллера, 12-26,
- Штурвальна, 15-21,
- Курбаса, 15-30,
- Бригадна, 23-55,
- Музичка, 7-21,
- Чубаївська, 8-12.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Житомирська, 1-202,
- Аркаса, 1-74,
- Ашхабадська, 1-36,
- Батуринська, 1-60,
- пров. 2й Східний, 1-9,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21,
- Болградська, 2-26,
- пров. Гордієвського, 1-25,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Героїв Зміїного, 1-79,
- Горизонтальна, 10-60,
- Дальницьке шосе, 19,
- Хортицька, 1-62,
- Карпатська, 1-22,
- Кленова, 25б,54,
- Клинова, 1-60,
- Крайня, 3-72,
- Липнева, 1-31,
- Літакова, 44-52,
- Магістральна, 1-58,
- Мирного, 1-32,
- Могилевська, 1-22,
- Молодіжна, 1-34,
- пров. Гусака-Гусаченка, 8а/22,
- Нескучна, 1-61,
- Обліпихова, 1-75,
- Патріотична, 1-76,
- Лещенка, 1-79,
- Умова, 9-122,
- Південна, 27,
- Північна, 1-44,
- Подільська, 2-34,
- Польова, 1-49,
- Ризька, 1-34,
- Селянська, 1-37,
- Сільська, 13а,
- Смоленського, 1-51,
- Сонячна, 1-41,
- Сосюри, 29-82,
- Сталепрокатна, 1-418,
- Творча, 1-51,
- Тираспільське шосе, 1-25,
- Уманська, 1-46,
- Урожайна, 3-44,
- Учнівська, 43-61,
- Чумацька, 103,
- пров. Економічний, 2,
- Фонтанська дор., 39,41,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- пр. Л.Українки, 1.
Роботи до 17.00.
- Вадатурського, 79-131,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Столярського, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пров.Гранатний, 2-8,
- пров.Кордонний, 1-35,
- Прибіка, 7-28,
- пров.Малиновський, 7.
Роботи до 20.00.
Північний РЕМ:
- Бродська, 1б,
- Грушевського, 39-40,
- Бродська, 1в.
Роботи до 17.00.
- 2 лінія на ж/м, 12,
- з 1-6 Садова, 1-71,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана,
- Донецька, 1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка, 81-90,
- К.Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Коровицького, 115-151,
- Маріупольська, 23-68,
- Кошиця, 1-69,
- Літня, 23-41,
- Мала Садова, 1-22,
- Нежданової, 30-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Південна дор., 1-73,
- Похила, 1-174,
- Світла, 1-14,
- С.Ядова, 58,
- Узікова, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64-72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1-5,
- Шполянська, 74-119,
- Штильова, 2-118,
- Миколаївська дор., 65,
- пров. 1-3й Дунаєвський, 1-16,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- пров. 1й Пересипьський, 8-14,
- пров.Квантовий, 1-27,
- пров.Одеський, 3-7,
- пров. Пролетарський, 1-15,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- узвіз 2й Пересипьский, 1-23.
Роботи до 18.00.
- Бувалкіна, 8-18.
Роботи до 19.00.
- Альпіністів, 1-24,
- Газова, 1-21,
- Дорожня, 17-40,
- Каменярів, 4-309,
- Симиренка, 1-57,
- Озерна, 1-25,
- Республіканська, 7-343,
- Хаджибейська дор., 2-523,
- Шкодова Гора, 2-15,
- пров. 1-3й Нафтовиків, 1-18,
- пров. 2-3й Хаджибейський, 1-17.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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