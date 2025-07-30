Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 30 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

З 9-19 лінії 6ст. Люстдорфської дор., 1-50,

Ак.Вернадського, 73-123,

Інглезі, 1-3,

Костанді, 174-227,

Левітана, 72-147.

Роботи до 17.00.

Бачинського, 1-63,

Геллера, 12-26,

Штурвальна, 15-21,

Курбаса, 15-30,

Бригадна, 23-55,

Музичка, 7-21,

Чубаївська, 8-12.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Житомирська, 1-202,

Аркаса, 1-74,

Ашхабадська, 1-36,

Батуринська, 1-60,

пров. 2й Східний, 1-9,

Бессарабська, 2-6,

Бібліотечна, 1-21,

Болградська, 2-26,

пров. Гордієвського, 1-25,

Ветеранів Праці, 1-49,

Героїв Зміїного, 1-79,

Горизонтальна, 10-60,

Дальницьке шосе, 19,

Хортицька, 1-62,

Карпатська, 1-22,

Кленова, 25б,54,

Клинова, 1-60,

Крайня, 3-72,

Липнева, 1-31,

Літакова, 44-52,

Магістральна, 1-58,

Мирного, 1-32,

Могилевська, 1-22,

Молодіжна, 1-34,

пров. Гусака-Гусаченка, 8а/22,

Нескучна, 1-61,

Обліпихова, 1-75,

Патріотична, 1-76,

Лещенка, 1-79,

Умова, 9-122,

Південна, 27,

Північна, 1-44,

Подільська, 2-34,

Польова, 1-49,

Ризька, 1-34,

Селянська, 1-37,

Сільська, 13а,

Смоленського, 1-51,

Сонячна, 1-41,

Сосюри, 29-82,

Сталепрокатна, 1-418,

Творча, 1-51,

Тираспільське шосе, 1-25,

Уманська, 1-46,

Урожайна, 3-44,

Учнівська, 43-61,

Чумацька, 103,

пров. Економічний, 2,

Фонтанська дор., 39,41,

пров. Чернівецький, 21-40,

пр. Л.Українки, 1.

Роботи до 17.00.

Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Столярського, 4г,

Фунтового, 42-54,

пров.Гранатний, 2-8,

пров.Кордонний, 1-35,

Прибіка, 7-28,

пров.Малиновський, 7.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

Бродська, 1б,

Грушевського, 39-40,

Бродська, 1в.

Роботи до 17.00.

2 лінія на ж/м, 12,

з 1-6 Садова, 1-71,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана,

Донецька, 1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка, 81-90,

К.Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

Коровицького, 115-151,

Маріупольська, 23-68,

Кошиця, 1-69,

Літня, 23-41,

Мала Садова, 1-22,

Нежданової, 30-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна дор., 1-73,

Похила, 1-174,

Світла, 1-14,

С.Ядова, 58,

Узікова, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64-72,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1-5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,

Миколаївська дор., 65,

пров. 1-3й Дунаєвський, 1-16,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

пров. 1й Пересипьський, 8-14,

пров.Квантовий, 1-27,

пров.Одеський, 3-7,

пров. Пролетарський, 1-15,

вул. Л.Українки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52,

узвіз 2й Пересипьский, 1-23.

Роботи до 18.00.

Бувалкіна, 8-18.

Роботи до 19.00.

Альпіністів, 1-24,

Газова, 1-21,

Дорожня, 17-40,

Каменярів, 4-309,

Симиренка, 1-57,

Озерна, 1-25,

Республіканська, 7-343,

Хаджибейська дор., 2-523,

Шкодова Гора, 2-15,

пров. 1-3й Нафтовиків, 1-18,

пров. 2-3й Хаджибейський, 1-17.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.