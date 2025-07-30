Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 30 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

С 9-19 линии 6ст. Люстдорфской дор., 1-50,

Ак.Вернадского, 73-123,

Инглези, 1-3,

Костанди, 174-227,

Левитана, 72-147.

Работы до 17.00.

Бачинского, 1-63,

Геллера, 12-26,

Штурвальная, 15-21,

Курбаса, 15-30,

Бригадная, 23-55,

Музычка, 7-21,

Чубаевская, 8-12.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

Житомирская, 1-202,

Аркаса, 1-74,

Ашхабадская, 1-36,

Батуринская, 1-60,

переулок 2й Восточный, 1-9,

Бессарабская, 2-6,

Библиотечная, 1-21,

Болградская, 2-26,

переулок Гордиевского, 1-25,

Ветеранов Труда, 1-49,

Героев Змеиного, 1-79,

Горизонтальная, 10-60,

Дальницкое шоссе, 19,

Хортицкая, 1-62,

Карпатская, 1-22,

Кленовая, 25б,54,

Клиновая, 1-60,

Крайняя, 3-72,

Июльская, 1-31,

Литакова, 44-52,

Магистральная, 1-58,

Мирного, 1-32,

Могилевская, 1-22,

Молодежная, 1-34,

переулок Гусака-Гусаченко, 8а/22,

Нескучная, 1-61,

Облепиховая, 1-75,

Патриотическая, 1-76,

Лещенко, 1-79,

Умова, 9-122,

Южная, 27,

Северная, 1-44,

Подольская, 2-34,

Полевая, 1-49,

Рижская, 1-34,

Крестьянская, 1-37,

Сельская, 13а,

Смоленского, 1-51,

Солнечная, 1-41,

Сосюры, 29-82,

Сталепрокатная, 1-418,

Творческая, 1-51,

Тираспольское шоссе, 1-25,

Уманская, 1-46,

Урожайная, 3-44,

Ученическая, 43-61,

Чумацкая, 103,

переулок Экономический, 2,

Фонтанская дор., 39,41,

переулок Черновицкий, 21-40,

пр. Л.Украинки, 1.

Работы до 17.00.

Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Столярского, 4г,

Фунтового, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8,

переулок Кордонный, 1-35,

Прибика, 7-28,

Малиновский переулок, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

Бродская, 1б,

Грушевского, 39-40,

Бродская, 1в.

Работы до 17.00.

2 линия на ж/м, 12,

с 1-6 Садовая, 1-71,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана,

Донецкая, 1-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко, 81-90,

К.Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а,

Коровицкого, 115-151,

Мариупольская, 23-68,

Кошица, 1-69,

Летняя, 23-41,

Малая Садовая, 1-22,

Неждановой, 30-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-174,

Светлая, 1-14,

С.Ядова, 58,

Узикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64-72,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1-5,

Шполянская, 74-119,

Штилевая, 2-118,

Николаевская дор., 65,

переулок 1-3й Дунаевский, 1-16,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

переулок 1й Пересыпьский, 8-14,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Пролетарский, 1-15,

ул. Л.Украинки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52,

спуск 2й Пересипьский, 1-23.

Работы до 18.00.

Бувалкина, 8-18.

Работы до 19.00.

Альпинистов, 1-24,

Газовая, 1-21,

Дорожная, 17-40,

Каменщиков, 4-309,

Симиренко, 1-57,

Озерная, 1-25,

Республиканская, 7-343,

Хаджибейская дор., 2-523,

Шкодова Гора, 2-15,

переулок 1-3й Нефтяников, 1-18,

переулок 2-3й Хаджибейский, 1-17.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.