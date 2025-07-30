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Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — какие адреса

Массовое отключение света в Одессе — какие адреса

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 09:55
Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 30 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • С 9-19 линии 6ст. Люстдорфской дор., 1-50,
  • Ак.Вернадского, 73-123,
  • Инглези, 1-3,
  • Костанди, 174-227,
  • Левитана, 72-147.

Работы до 17.00.

  • Бачинского, 1-63,
  • Геллера, 12-26,
  • Штурвальная, 15-21,
  • Курбаса, 15-30,
  • Бригадная, 23-55,
  • Музычка, 7-21,
  • Чубаевская, 8-12.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

  • Житомирская, 1-202,
  • Аркаса, 1-74,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Батуринская, 1-60,
  • переулок 2й Восточный, 1-9,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Болградская, 2-26,
  • переулок Гордиевского, 1-25,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Героев Змеиного, 1-79,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Дальницкое шоссе, 19,
  • Хортицкая, 1-62,
  • Карпатская, 1-22,
  • Кленовая, 25б,54,
  • Клиновая, 1-60,
  • Крайняя, 3-72,
  • Июльская, 1-31,
  • Литакова, 44-52,
  • Магистральная, 1-58,
  • Мирного, 1-32,
  • Могилевская, 1-22,
  • Молодежная, 1-34,
  • переулок Гусака-Гусаченко, 8а/22,
  • Нескучная, 1-61,
  • Облепиховая, 1-75,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Лещенко, 1-79,
  • Умова, 9-122,
  • Южная, 27,
  • Северная, 1-44,
  • Подольская, 2-34,
  • Полевая, 1-49,
  • Рижская, 1-34,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а,
  • Смоленского, 1-51,
  • Солнечная, 1-41,
  • Сосюры, 29-82,
  • Сталепрокатная, 1-418,
  • Творческая, 1-51,
  • Тираспольское шоссе, 1-25,
  • Уманская, 1-46,
  • Урожайная, 3-44,
  • Ученическая, 43-61,
  • Чумацкая, 103,
  • переулок Экономический, 2,
  • Фонтанская дор., 39,41,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • пр. Л.Украинки, 1.

Работы до 17.00.

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • Прибика, 7-28,
  • Малиновский переулок, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

  • Бродская, 1б,
  • Грушевского, 39-40,
  • Бродская, 1в.

Работы до 17.00.

  • 2 линия на ж/м, 12,
  • с 1-6 Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 81-90,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Кошица, 1-69,
  • Летняя, 23-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Неждановой, 30-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-174,
  • Светлая, 1-14,
  • С.Ядова, 58,
  • Узикова, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилевая, 2-118,
  • Николаевская дор., 65,
  • переулок 1-3й Дунаевский, 1-16,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • переулок 1й Пересыпьский, 8-14,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Пролетарский, 1-15,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • спуск 2й Пересипьский, 1-23.

Работы до 18.00.

  • Бувалкина, 8-18.

Работы до 19.00.

  • Альпинистов, 1-24,
  • Газовая, 1-21,
  • Дорожная, 17-40,
  • Каменщиков, 4-309,
  • Симиренко, 1-57,
  • Озерная, 1-25,
  • Республиканская, 7-343,
  • Хаджибейская дор., 2-523,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • переулок 1-3й Нефтяников, 1-18,
  • переулок 2-3й Хаджибейский, 1-17.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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