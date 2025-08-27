Відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне ДТЕК

Сьогодні, 27 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні будинків залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

пров. 2й Тупиковий, 8-21,

Школький Аеродром, 1,2,

Венгера, 6, Інглезі, 3/3,

Небесної Сотні, 6-41,

"Зелений мис", ТОВ садівників, 133,

Чуковського, 5/63,

Ак.Корольова, 14-24,

Інглезі, 6/1, Одеська, 4,5,

Проектована, 3/10,

пр. Свободи, 28-71.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Тираспільське шосе, 2-8.

Роботи до 17:00.

Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

пров. Гранатний, 2-8,

Фунтового, 42-54,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

1-6а Садова,

Архітектора Нештурхи, 35-55,

пров. 1-7й Наявний, 1-12,

узвіз Латвійський, 1-27,

Світла, 1-14,

Коровицького, 115-151,

Висока, 1-20,

Дорожня, 1-22,

Нежданової, 30-129,

пров. 1й Пересипський, 8-14,

Українська, 1-20,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

С.Ядова, 58,

Хавкіна, 64-72,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського,

Глаубермана,

Маріупольська, 20-68,

пров. Квантовий, 1-20,

Кошиця, 1-69,

Південна дор., 1-73,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

вул. Л.Українки, 10-20,

Луценка, 1,1а,

Шептицького, 1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Мала Садова, 1-22,

Чайкова, 1-71,

Керченська, 27-62,

Кузнецова, 3-14,

лінія 2-а Суворовська, 12,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Велика Садова, 1-52,

Південна, 8,

Миколаївська дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52,

узвіз 2й Пересипьский, 1-23.

Роботи до 18:00.

Бувалкіна, 6-18,

Ж.Кюрі, 1-25,

Мелітопольська, 19-58.

Роботи до 19:00.

Каменярів, 118,

Республіканська, 232-313,

Хаджибейськадор., 409-507,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-43,

Металістів, 1-15,

Авангардна, 1-31,

Івахненка, 9-99,

Обривиста, 1-22,

Мирна, 1-29,

Узікова, 1-39,

Шполянська, 74-119,

Дорожня, 10а, 12а,

пров. Станішевської, 1-21.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у вересні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на УБПТ у нашому місті.