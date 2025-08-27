Відео
Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Масове відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 10:00
Відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне ДТЕК

Сьогодні, 27 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні будинків залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • пров. 2й Тупиковий, 8-21,
  • Школький Аеродром, 1,2,
  • Венгера, 6, Інглезі, 3/3,
  • Небесної Сотні, 6-41,
  • "Зелений мис", ТОВ садівників, 133,
  • Чуковського, 5/63,
  • Ак.Корольова, 14-24,
  • Інглезі, 6/1, Одеська, 4,5,
  • Проектована, 3/10,
  • пр. Свободи, 28-71. 

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Тираспільське шосе, 2-8. 

Роботи до 17:00.

  • Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибіка, 7-28,
  • Столярського, 4г,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 1-6а Садова,
  • Архітектора Нештурхи, 35-55,
  • пров. 1-7й Наявний, 1-12,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • Світла, 1-14,
  • Коровицького, 115-151,
  • Висока, 1-20,
  • Дорожня, 1-22,
  • Нежданової, 30-129,
  • пров. 1й Пересипський, 8-14,
  • Українська, 1-20,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • С.Ядова, 58,
  • Хавкіна, 64-72,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського,
  • Глаубермана,
  • Маріупольська, 20-68,
  • пров. Квантовий, 1-20,
  • Кошиця, 1-69,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Луценка, 1,1а,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Чайкова, 1-71,
  • Керченська, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • лінія 2-а Суворовська, 12,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Південна, 8,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • узвіз 2й Пересипьский, 1-23.

Роботи до 18:00.

  • Бувалкіна, 6-18,
  • Ж.Кюрі, 1-25,
  • Мелітопольська, 19-58. 

Роботи до 19:00.

  • Каменярів, 118,
  • Республіканська, 232-313,
  • Хаджибейськадор., 409-507,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-43,
  • Металістів, 1-15,
  • Авангардна, 1-31,
  • Івахненка, 9-99,
  • Обривиста, 1-22,
  • Мирна, 1-29,
  • Узікова, 1-39,
  • Шполянська, 74-119,
  • Дорожня, 10а, 12а,
  • пров. Станішевської, 1-21.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у вересні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на УБПТ у нашому місті.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
