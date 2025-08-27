Відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять електрику

Масове відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться
Сьогодні, 27 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні будинків залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- пров. 2й Тупиковий, 8-21,
- Школький Аеродром, 1,2,
- Венгера, 6, Інглезі, 3/3,
- Небесної Сотні, 6-41,
- "Зелений мис", ТОВ садівників, 133,
- Чуковського, 5/63,
- Ак.Корольова, 14-24,
- Інглезі, 6/1, Одеська, 4,5,
- Проектована, 3/10,
- пр. Свободи, 28-71.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Тираспільське шосе, 2-8.
Роботи до 17:00.
- Вадатурського, 79-131,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 1-6а Садова,
- Архітектора Нештурхи, 35-55,
- пров. 1-7й Наявний, 1-12,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- Світла, 1-14,
- Коровицького, 115-151,
- Висока, 1-20,
- Дорожня, 1-22,
- Нежданової, 30-129,
- пров. 1й Пересипський, 8-14,
- Українська, 1-20,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- С.Ядова, 58,
- Хавкіна, 64-72,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського,
- Глаубермана,
- Маріупольська, 20-68,
- пров. Квантовий, 1-20,
- Кошиця, 1-69,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Луценка, 1,1а,
- Шептицького, 1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Мала Садова, 1-22,
- Чайкова, 1-71,
- Керченська, 27-62,
- Кузнецова, 3-14,
- лінія 2-а Суворовська, 12,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-52,
- Південна, 8,
- Миколаївська дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- узвіз 2й Пересипьский, 1-23.
Роботи до 18:00.
- Бувалкіна, 6-18,
- Ж.Кюрі, 1-25,
- Мелітопольська, 19-58.
Роботи до 19:00.
- Каменярів, 118,
- Республіканська, 232-313,
- Хаджибейськадор., 409-507,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-43,
- Металістів, 1-15,
- Авангардна, 1-31,
- Івахненка, 9-99,
- Обривиста, 1-22,
- Мирна, 1-29,
- Узікова, 1-39,
- Шполянська, 74-119,
- Дорожня, 10а, 12а,
- пров. Станішевської, 1-21.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
