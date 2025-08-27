Отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное ДТЭК

Сегодня, 27 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

пер. 2-й Тупиковый, 8-21,

Школьный Аэродром, 1,2,

Венгера, 6, Инглези, 3/3,

Небесной Сотни, 6-41,

"Зеленый мыс", ООО садоводов, 133,

Чуковского, 5/63,

Ак.Королева, 14-24,

Инглези, 6/1, Одесская, 4,5,

Проектируемая, 3/10,

пр. Свободы, 28-71.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Тираспольское шоссе, 2-8.

Работы до 17:00.

Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

переулок Гранатный, 2-8,

Фунтового, 42-54,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

1-6а Садовая,

Архитектора Нештурхи, 35-55,

переулок 1-7й Наличный, 1-12,

спуск Латвийский, 1-27,

Светлая, 1-14,

Коровицкого, 115-151,

Высокая, 1-20,

Дорожный, 1-22,

Неждановой, 30-129,

переулок 1й Пересыпский, 8-14,

Украинский, 1-20,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

С.Ядова, 58,

Хавкина, 64-72,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

Наклонная, 1-174,

Штилева, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского,

Глаубермана,

Мариупольская, 20-68,

переулок Квантовый, 1-20,

Кошица, 1-69,

Южная дор., 1-73,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Луценко, 1,1а,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Малая Садовая, 1-22,

Чайковая, 1-71,

Керченская, 27-62,

Кузнецова, 3-14,

линия 2-я Суворовская, 12,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Большая Садовая, 1-52,

Южный, 8,

Николаевская дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52,

спуск 2й Пересипьский, 1-23.

Работы до 18:00.

Бувалкина, 6-18,

Ж.Кюри, 1-25,

Мелитопольская, 19-58.

Работы до 19:00.

Каменяров, 118,

Республиканская, 232-313,

Хаджибейскаядор., 409-507,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-43,

Металлистов, 1-15,

Авангардная, 1-31,

Ивахненко, 9-99,

Обрывистая, 1-22,

Мирная, 1-29,

Узикова, 1-39,

Шполянская, 74-119,

Дорожная, 10а, 12а,

переулок Станишевской, 1-21.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

