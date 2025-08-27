Отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят электричество

Массовое отключение света в Одессе — каких адресов коснется
Сегодня, 27 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- пер. 2-й Тупиковый, 8-21,
- Школьный Аэродром, 1,2,
- Венгера, 6, Инглези, 3/3,
- Небесной Сотни, 6-41,
- "Зеленый мыс", ООО садоводов, 133,
- Чуковского, 5/63,
- Ак.Королева, 14-24,
- Инглези, 6/1, Одесская, 4,5,
- Проектируемая, 3/10,
- пр. Свободы, 28-71.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Тираспольское шоссе, 2-8.
Работы до 17:00.
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- переулок Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 1-6а Садовая,
- Архитектора Нештурхи, 35-55,
- переулок 1-7й Наличный, 1-12,
- спуск Латвийский, 1-27,
- Светлая, 1-14,
- Коровицкого, 115-151,
- Высокая, 1-20,
- Дорожный, 1-22,
- Неждановой, 30-129,
- переулок 1й Пересыпский, 8-14,
- Украинский, 1-20,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- С.Ядова, 58,
- Хавкина, 64-72,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- Наклонная, 1-174,
- Штилева, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- переулок Квантовый, 1-20,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайковая, 1-71,
- Керченская, 27-62,
- Кузнецова, 3-14,
- линия 2-я Суворовская, 12,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Южный, 8,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- спуск 2й Пересипьский, 1-23.
Работы до 18:00.
- Бувалкина, 6-18,
- Ж.Кюри, 1-25,
- Мелитопольская, 19-58.
Работы до 19:00.
- Каменяров, 118,
- Республиканская, 232-313,
- Хаджибейскаядор., 409-507,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-43,
- Металлистов, 1-15,
- Авангардная, 1-31,
- Ивахненко, 9-99,
- Обрывистая, 1-22,
- Мирная, 1-29,
- Узикова, 1-39,
- Шполянская, 74-119,
- Дорожная, 10а, 12а,
- переулок Станишевской, 1-21.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
