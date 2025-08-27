Видео
Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — каких адресов коснется

Массовое отключение света в Одессе — каких адресов коснется

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:00
Отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное ДТЭК

Сегодня, 27 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • пер. 2-й Тупиковый, 8-21,
  • Школьный Аэродром, 1,2,
  • Венгера, 6, Инглези, 3/3,
  • Небесной Сотни, 6-41,
  • "Зеленый мыс", ООО садоводов, 133,
  • Чуковского, 5/63,
  • Ак.Королева, 14-24,
  • Инглези, 6/1, Одесская, 4,5,
  • Проектируемая, 3/10,
  • пр. Свободы, 28-71.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Тираспольское шоссе, 2-8.

Работы до 17:00.

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • 1-6а Садовая,
  • Архитектора Нештурхи, 35-55,
  • переулок 1-7й Наличный, 1-12,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • Светлая, 1-14,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Высокая, 1-20,
  • Дорожный, 1-22,
  • Неждановой, 30-129,
  • переулок 1й Пересыпский, 8-14,
  • Украинский, 1-20,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • С.Ядова, 58,
  • Хавкина, 64-72,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилева, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • переулок Квантовый, 1-20,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайковая, 1-71,
  • Керченская, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • линия 2-я Суворовская, 12,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Южный, 8,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • спуск 2й Пересипьский, 1-23.

Работы до 18:00.

  • Бувалкина, 6-18,
  • Ж.Кюри, 1-25,
  • Мелитопольская, 19-58.

Работы до 19:00.

  • Каменяров, 118,
  • Республиканская, 232-313,
  • Хаджибейскаядор., 409-507,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-43,
  • Металлистов, 1-15,
  • Авангардная, 1-31,
  • Ивахненко, 9-99,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Мирная, 1-29,
  • Узикова, 1-39,
  • Шполянская, 74-119,
  • Дорожная, 10а, 12а,
  • переулок Станишевской, 1-21.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в сентябре в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на СДПТ в нашем городе.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
