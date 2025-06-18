Масове відключення світла сьогодні в Одесі - які адреси та коли відновлять електрику (від ДТЕК та Укренерго)

Бригада ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Вул.411-ї Батареї,

Абрикосова,

Айвазовського, 34-84,

Академічна, 30а-52а,

Амбулаторна, 2-16,

Ахматової,

Д. Бурлюка, 8-30,

Варненська, 2- 4,

Венгера, 6,

Ак. Вернадського,

Вчительська, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,

Героїв Крут, 6,8,8/ б,

Дачна,

Джерельна, 1,8,12,13,17,

Дубиніна, 21,

Дубовий Гай,

Емельдеша Бориса, 28-40В,

Зелена Балка, 58,73,114,

Зелена гірка, 27,28,

І. Іванова, 2,

Китобійна, 6,

Комишева, 5/7-Б,

Костанді,

Кришталева, 1,

Крутоярська,

Купріна, 30- 54,

вул. Левітана,

19/корп.3,4,5,

Лігінська,

Львівська,

Місячна, 26,

Мускатна, 17, 25-В,

Наукова,

Педагогічна, 21,

Приморська, 52,

138/А, Рибальська, 20,

Рівності,

Симоненка,

Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,

Сонячна, 7, 7/1, 29,

Сумська,

Сухолиманна,

Харківська,

Чернігівська,

Шелухіна, 25а, 27,

Юннатів, 1-15,

Ялинкова,

Яценка, 1,

дорога Фонтанська, 106/37, 40,

пров. 1-й, 2-й Амбулаторний, 1-7а, 9, 11,

пров. 1-й Проїзний, 1-7а, 36,

пров. 1-й Рівності,

пров. 1-й Юннатів,

пров. 2-й Дачний,

пров. 2-й Китобійний,

пров. 2-й Китобійний,

пров. 2-й, 3-й Костанді,

пров. 2-й Проїзний, 1-13,

пров. 2-й Рівності, 1,4,

пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21,

пров. 2-й, 3-й Український,

пров. Абрикосовий, 1- 29,

пров. Аліберне, 1, 27,

пров. Біологічний, 1-21,

пров.Верф’яний,

пров. Делоне Соні,

пров. Загородній, 9,

пров. Іванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Кошового, 5/В,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський,

пров. Математичний,

пров. Новоукраїнський,

пров. Приморський,

пров. Рислінга,

пров. Рівний,

пров. Рівності, 92,

пров. Садовий, 2, 98,

пров. Свободи, 98, 47/в,

пров. Травневий,

пров. Чернігівський, 1а,

пр-т Свободи.

Роботи до 19:00,20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Баїса Ярослава,3,

Велика Садова,

Глаубермана,

Донецька,

Капітана Кузнєцова, 3-13,

Керченська,

Кишинівська,

Кінноармійська,1,1а,

О. Кошиця,

Мала Садова,

Маріупольська,

Наклона, 17/1,

С. Палія, 21,

Південна дорога,

Похила,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Л. Українки, 10, 11, 11a, 12, 20,

просп. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 19:00,20:00.

Центральний РЕМ:

вул. Старицького, 20/1,20/корп.1,2,

Балтиморська, 9А.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.