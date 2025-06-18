Масове відключення світла сьогодні в Одесі - які адреси та коли відновлять електрику (від ДТЕК та Укренерго)

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 18 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Вул.411-ї Батареї,
- Абрикосова,
- Айвазовського, 34-84,
- Академічна, 30а-52а,
- Амбулаторна, 2-16,
- Ахматової,
- Д. Бурлюка, 8-30,
- Варненська, 2- 4,
- Венгера, 6,
- Ак. Вернадського,
- Вчительська, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,
- Героїв Крут, 6,8,8/ б,
- Дачна,
- Джерельна, 1,8,12,13,17,
- Дубиніна, 21,
- Дубовий Гай,
- Емельдеша Бориса, 28-40В,
- Зелена Балка, 58,73,114,
- Зелена гірка, 27,28,
- І. Іванова, 2,
- Китобійна, 6,
- Комишева, 5/7-Б,
- Костанді,
- Кришталева, 1,
- Крутоярська,
- Купріна, 30- 54,
- вул. Левітана,
- 19/корп.3,4,5,
- Лігінська,
- Львівська,
- Місячна, 26,
- Мускатна, 17, 25-В,
- Наукова,
- Педагогічна, 21,
- Приморська, 52,
- 138/А, Рибальська, 20,
- Рівності,
- Симоненка,
- Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,
- Сонячна, 7, 7/1, 29,
- Сумська,
- Сухолиманна,
- Харківська,
- Чернігівська,
- Шелухіна, 25а, 27,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова,
- Яценка, 1,
- дорога Фонтанська, 106/37, 40,
- пров. 1-й, 2-й Амбулаторний, 1-7а, 9, 11,
- пров. 1-й Проїзний, 1-7а, 36,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 1-й Юннатів,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. 2-й, 3-й Костанді,
- пров. 2-й Проїзний, 1-13,
- пров. 2-й Рівності, 1,4,
- пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21,
- пров. 2-й, 3-й Український,
- пров. Абрикосовий, 1- 29,
- пров. Аліберне, 1, 27,
- пров. Біологічний, 1-21,
- пров.Верф’яний,
- пров. Делоне Соні,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Іванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський,
- пров. Математичний,
- пров. Новоукраїнський,
- пров. Приморський,
- пров. Рислінга,
- пров. Рівний,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Садовий, 2, 98,
- пров. Свободи, 98, 47/в,
- пров. Травневий,
- пров. Чернігівський, 1а,
- пр-т Свободи.
Роботи до 19:00,20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Баїса Ярослава,3,
- Велика Садова,
- Глаубермана,
- Донецька,
- Капітана Кузнєцова, 3-13,
- Керченська,
- Кишинівська,
- Кінноармійська,1,1а,
- О. Кошиця,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Наклона, 17/1,
- С. Палія, 21,
- Південна дорога,
- Похила,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Л. Українки, 10, 11, 11a, 12, 20,
- просп. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 19:00,20:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Старицького, 20/1,20/корп.1,2,
- Балтиморська, 9А.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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