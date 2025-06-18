Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 10:15
Масове відключення світла сьогодні в Одесі - які адреси та коли відновлять електрику (від ДТЕК та Укренерго)
Бригада ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 18 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому десятки вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Вул.411-ї Батареї,
  • Абрикосова,
  • Айвазовського, 34-84,
  • Академічна, 30а-52а,
  • Амбулаторна, 2-16,  
  • Ахматової,
  • Д. Бурлюка, 8-30,
  • Варненська, 2- 4,
  • Венгера, 6,
  • Ак. Вернадського,  
  • Вчительська, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,
  • Героїв Крут, 6,8,8/ б,
  • Дачна,
  • Джерельна, 1,8,12,13,17,
  • Дубиніна, 21,
  • Дубовий Гай,  
  • Емельдеша Бориса, 28-40В,
  • Зелена Балка, 58,73,114,
  • Зелена гірка, 27,28,
  • І. Іванова, 2,
  • Китобійна, 6,
  • Комишева, 5/7-Б,
  • Костанді,
  • Кришталева, 1,
  • Крутоярська,
  • Купріна, 30- 54,
  • вул. Левітана,
  • 19/корп.3,4,5,
  • Лігінська,
  • Львівська,
  • Місячна, 26,
  • Мускатна, 17, 25-В,
  • Наукова,
  • Педагогічна, 21,
  • Приморська, 52,
  • 138/А, Рибальська, 20,
  • Рівності,
  • Симоненка,
  • Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,
  • Сонячна, 7, 7/1, 29,
  • Сумська,
  • Сухолиманна,
  • Харківська,
  • Чернігівська,
  • Шелухіна, 25а, 27,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова,
  • Яценка, 1,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40,
  • пров. 1-й, 2-й Амбулаторний, 1-7а, 9, 11,
  • пров. 1-й Проїзний, 1-7а, 36,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. 1-й Юннатів,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • пров. 2-й, 3-й Костанді,
  • пров. 2-й Проїзний, 1-13,
  • пров. 2-й Рівності, 1,4,
  • пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21,
  • пров. 2-й, 3-й Український,
  • пров. Абрикосовий, 1- 29,
  • пров. Аліберне, 1, 27,
  • пров. Біологічний, 1-21,
  • пров.Верф’яний,
  • пров. Делоне Соні,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Іванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський,
  • пров. Математичний,
  • пров. Новоукраїнський,
  • пров. Приморський,
  • пров. Рислінга,
  • пров. Рівний,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Садовий, 2, 98,
  • пров. Свободи, 98, 47/в,
  • пров. Травневий,
  • пров. Чернігівський, 1а,
  • пр-т Свободи.

Роботи до 19:00,20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Баїса Ярослава,3,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана,  
  • Донецька,
  • Капітана Кузнєцова, 3-13,
  • Керченська,
  • Кишинівська,
  • Кінноармійська,1,1а, 
  • О. Кошиця,  
  • Мала Садова,  
  • Маріупольська,
  • Наклона,  17/1,
  • С. Палія, 21,
  • Південна дорога,
  • Похила,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Л. Українки, 10, 11, 11a, 12, 20,
  • просп. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 19:00,20:00.

Центральний РЕМ:

  • вул. Старицького, 20/1,20/корп.1,2,
  • Балтиморська, 9А.

Роботи до  20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації