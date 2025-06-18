Массовое отключение света сегодня в Одессе - какие адреса и когда восстановят электричество (от ДТЭК и Укрэнерго)

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 18 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Ул.411-й Батареи,
- Абрикосовая,
- Айвазовского, 34-84,
- Академическая, 30а-52а,
- Амбулаторная, 2-16,
- Ахматовой,
- Д. Бурлюка, 8-30,
- Варненская, 2- 4,
- Венгера, 6,
- Ак. Вернадского,
- Вчительська, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,
- Героев Крут, 6,8,8/б,
- Дачная,
- Родниковая, 1,8,12,13,17,
- Дубинина, 21,
- Дубовая роща,
- Емельдеша Бориса, 28-40В,
- Зеленая Балка, 58,73,114,
- Зеленая горка, 27,28,
- И. Иванова, 2,
- Китобойная, 6,
- Камышева, 5/7-Б,
- Костанди,
- Хрустальная, 1,
- Крутоярская,
- Куприна, 30-54,
- ул. Левитана,
- 19/корп.3,4,5,
- Лигинская,
- Львовская,
- Лунная, 26,
- Мускатная, 17, 25-В,
- Научная,
- Педагогическая, 21,
- Приморская, 52,
- 138/А, Рыбальская, 20,
- Равенства,
- Симоненко,
- Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
- Солнечная, 7, 7/1, 29,
- Сумская,
- Сухолиманная,
- Харьковская,
- Черниговская,
- Шелухина, 25а, 27,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная,
- Яценко, 1,
- дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- переулок 1-й, 2-й Амбулаторный, 1-7а, 9, 11,
- переулок 1-й Проездной, 1-7а, 36,
- переулок 1-й Равенства,
- переулок 1-й Юннатов,
- переулок 2-й Дачный,
- переулок 2-й Китобойный,
- переулок 2-й Китобойный,
- переулок 2-й, 3-й Костанди,
- переулок 2-й Проездной, 1-13,
- переулок 2-й Равенства, 1,4,
- переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,
- переулок 2-й, 3-й Украинский,
- переулок Абрикосовый, 1- 29,
- переулок Алиберне, 1, 27,
- переулок Биологический, 1-21,
- переулок Верфяной,
- переулок Делоне Сони,
- переулок Загородный, 9,
- переулок Иванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Кошевого, 5/В,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский,
- переулок Математический,
- переулок Новоукраинский,
- переулок Приморский,
- переулок Рислинга,
- переулок Ровный,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Садовый, 2, 98,
- переулок Свободы, 98, 47/в,
- переулок Майский,
- переулок Черниговский, 1а,
- пр-т Свободы.
Работы до 19:00, 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Баиса Ярослава, 3,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова, 3-13,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклонная, 17/1,
- С. Палия, 21,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Л. Украинки, 10, 11, 11a, 12, 20,
- просп. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19:00, 20:00.
Центральный РЭС:
- ул. Старицкого, 20/1,20/корп.1,2,
- Балтиморская, 9А.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!