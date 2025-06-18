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Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 10:15
Массовое отключение света сегодня в Одессе - какие адреса и когда восстановят электричество (от ДТЭК и Укрэнерго)
Бригада ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК
Ключові моменти У кого нет света Куда обращаться в случае отключения света

Сегодня, 18 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

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Южный РЭС:

  • Ул.411-й Батареи,
  • Абрикосовая,
  • Айвазовского, 34-84,
  • Академическая, 30а-52а,
  • Амбулаторная, 2-16,
  • Ахматовой,
  • Д. Бурлюка, 8-30,
  • Варненская, 2- 4,
  • Венгера, 6,
  • Ак. Вернадского,
  • Вчительська, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,
  • Героев Крут, 6,8,8/б,
  • Дачная,
  • Родниковая, 1,8,12,13,17,
  • Дубинина, 21,
  • Дубовая роща,
  • Емельдеша Бориса, 28-40В,
  • Зеленая Балка, 58,73,114,
  • Зеленая горка, 27,28,
  • И. Иванова, 2,
  • Китобойная, 6,
  • Камышева, 5/7-Б,
  • Костанди,
  • Хрустальная, 1,
  • Крутоярская,
  • Куприна, 30-54,
  • ул. Левитана,
  • 19/корп.3,4,5,
  • Лигинская,
  • Львовская,
  • Лунная, 26,
  • Мускатная, 17, 25-В,
  • Научная,
  • Педагогическая, 21,
  • Приморская, 52,
  • 138/А, Рыбальская, 20,
  • Равенства,
  • Симоненко,
  • Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
  • Солнечная, 7, 7/1, 29,
  • Сумская,
  • Сухолиманная,
  • Харьковская,
  • Черниговская,
  • Шелухина, 25а, 27,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная,
  • Яценко, 1,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40,
  • переулок 1-й, 2-й Амбулаторный, 1-7а, 9, 11,
  • переулок 1-й Проездной, 1-7а, 36,
  • переулок 1-й Равенства,
  • переулок 1-й Юннатов,
  • переулок 2-й Дачный,
  • переулок 2-й Китобойный,
  • переулок 2-й Китобойный,
  • переулок 2-й, 3-й Костанди,
  • переулок 2-й Проездной, 1-13,
  • переулок 2-й Равенства, 1,4,
  • переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,
  • переулок 2-й, 3-й Украинский,
  • переулок Абрикосовый, 1- 29,
  • переулок Алиберне, 1, 27,
  • переулок Биологический, 1-21,
  • переулок Верфяной,
  • переулок Делоне Сони,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Иванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
  • переулок Каберне, 1/3,4,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский,
  • переулок Математический,
  • переулок Новоукраинский,
  • переулок Приморский,
  • переулок Рислинга,
  • переулок Ровный,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Садовый, 2, 98,
  • переулок Свободы, 98, 47/в,
  • переулок Майский,
  • переулок Черниговский, 1а,
  • пр-т Свободы.

Работы до 19:00, 20:00.

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Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Баиса Ярослава, 3,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Донецкая,
  • Капитана Кузнецова, 3-13,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Наклонная, 17/1,
  • С. Палия, 21,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Л. Украинки, 10, 11, 11a, 12, 20,
  • просп. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19:00, 20:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Старицкого, 20/1,20/корп.1,2,
  • Балтиморская, 9А.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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