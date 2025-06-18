Массовое отключение света сегодня в Одессе - какие адреса и когда восстановят электричество (от ДТЭК и Укрэнерго)

Бригада ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 18 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому десятки улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Реклама

Южный РЭС:

Ул.411-й Батареи,

Абрикосовая,

Айвазовского, 34-84,

Академическая, 30а-52а,

Амбулаторная, 2-16,

Ахматовой,

Д. Бурлюка, 8-30,

Варненская, 2- 4,

Венгера, 6,

Ак. Вернадского,

Вчительська, 1,4,5,9,11,16,19,25,28,

Героев Крут, 6,8,8/б,

Дачная,

Родниковая, 1,8,12,13,17,

Дубинина, 21,

Дубовая роща,

Емельдеша Бориса, 28-40В,

Зеленая Балка, 58,73,114,

Зеленая горка, 27,28,

И. Иванова, 2,

Китобойная, 6,

Камышева, 5/7-Б,

Костанди,

Хрустальная, 1,

Крутоярская,

Куприна, 30-54,

ул. Левитана,

19/корп.3,4,5,

Лигинская,

Львовская,

Лунная, 26,

Мускатная, 17, 25-В,

Научная,

Педагогическая, 21,

Приморская, 52,

138/А, Рыбальская, 20,

Равенства,

Симоненко,

Славянская, 2/1,4,9,14,17а,

Солнечная, 7, 7/1, 29,

Сумская,

Сухолиманная,

Харьковская,

Черниговская,

Шелухина, 25а, 27,

Юннатов, 1-15,

Елочная,

Яценко, 1,

дорога Фонтанская, 106/37, 40,

переулок 1-й, 2-й Амбулаторный, 1-7а, 9, 11,

переулок 1-й Проездной, 1-7а, 36,

переулок 1-й Равенства,

переулок 1-й Юннатов,

переулок 2-й Дачный,

переулок 2-й Китобойный,

переулок 2-й Китобойный,

переулок 2-й, 3-й Костанди,

переулок 2-й Проездной, 1-13,

переулок 2-й Равенства, 1,4,

переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,

переулок 2-й, 3-й Украинский,

переулок Абрикосовый, 1- 29,

переулок Алиберне, 1, 27,

переулок Биологический, 1-21,

переулок Верфяной,

переулок Делоне Сони,

переулок Загородный, 9,

переулок Иванова, 1/2, 1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Кошевого, 5/В,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский,

переулок Математический,

переулок Новоукраинский,

переулок Приморский,

переулок Рислинга,

переулок Ровный,

переулок Равенства, 92,

переулок Садовый, 2, 98,

переулок Свободы, 98, 47/в,

переулок Майский,

переулок Черниговский, 1а,

пр-т Свободы.

Работы до 19:00, 20:00.

Реклама

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Баиса Ярослава, 3,

Большая Садовая,

Глаубермана,

Донецкая,

Капитана Кузнецова, 3-13,

Керченская,

Кишиневская,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Наклонная, 17/1,

С. Палия, 21,

Южная дорога,

Наклонная,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Л. Украинки, 10, 11, 11a, 12, 20,

просп. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19:00, 20:00.

Центральный РЭС:

ул. Старицкого, 20/1,20/корп.1,2,

Балтиморская, 9А.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.