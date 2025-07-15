Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)

Масове відключення води в Одесі — адреси бюветів
Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 12:29
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Сьогодні, 15 липня, в Одесі відключили воду на 10 вулицях через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 17:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Реклама
Читайте також:
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:
- вул. Малішевськошо, 1-120 — усі будинки;
- вул. Бажана — усі будинки;
- вул. Тетяни Тес — усі будинки;
- вул. Святослава Ріхтера, 55-148 — усі будинки;
- вул. Платанова, 1-48 — усі будинки;
- вул. Олексія Косаченка — усі будинки;
- вул. Кордоннна — усі будинки та провулки;
- вул. Старицького — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама