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Главная Одесса Массовое отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Массовое отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 12:29
Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 июля, в Одессе отключили воду на 10 улицах из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:

  • ул. Малишевскошо, 1-120 — все дома;
  • ул. Бажана — все дома;
  • ул. Татьяны Тес — все дома;
  • ул. Святослава Рихтера, 55-148 — все дома;
  • ул. Платанова, 1-48 — все дома;
  • ул. Алексея Косаченко — все дома;
  • ул. Кордоннная — все дома и переулки;
  • ул. Старицкого — все дома.
Массовое отключение воды в Одессе — адреса бюветов - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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