Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)

Массовое отключение воды в Одессе — адреса бюветов
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Дата публикации 15 июля 2025 12:29
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Сегодня, 15 июля, в Одессе отключили воду на 10 улицах из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:
- ул. Малишевскошо, 1-120 — все дома;
- ул. Бажана — все дома;
- ул. Татьяны Тес — все дома;
- ул. Святослава Рихтера, 55-148 — все дома;
- ул. Платанова, 1-48 — все дома;
- ул. Алексея Косаченко — все дома;
- ул. Кордоннная — все дома и переулки;
- ул. Старицкого — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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