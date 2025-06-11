Масове відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання електрики

Масові відключення світла в Одесі сьогодні — хто у списку
Сьогодні, 11 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 1 лінія Вільямса, 43, 21,
- Аграрна, 3-52,
- Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч. 9, 67б, 82,
- Нештурхи Архітектора, 1-77,
- Алмазна, 2-43,
- Барладяну Василя, 1-36А,
- Вавілова, 1-4/1, 18, 18а, 20, 20а, б, в, г, д, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 36/1, 42/1,
- Академіка Вернадського,
- Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
- Відважних, 20-28, 2,2/1, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18,
- Вірського,
- Врубеля Михайла,
- Академіка Гамалія, 2,
- Героїв Крут, 1-8,
- Гумільова, 9/корп.2,
- Дача Ковалевського,
- Дитяча, 1-6,
- Довга, 1а-24,
- Естонська, 7-20б,
- Єгорова Юрія, 1-14,
- Зоряна, 4,6а,
- Іванова Ігоря, 2,
- Інглезі, 2/корп.1,2/корп.2,
- Китобійна,
- Коваленка Юрія, 1-17,
- Крутоярська, 21,
- Купріна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
- Люстдорфська дорога,
- Максишка Дениса, 14-А, 23Е,
- Маршрутна, 1-9,
- Миколи Гумільова, 11-26б,
- Миколи Огренича,
- Місячна, 16а,
- Озерна, 1-10, 43, 46/47, 58,
- С. Шелухина,
- Офіцерська, 13/3, 3/корп.2,
- Планетна, 38а,38б,
- Просвіти,
- Рибальська, 1-75,
- Рибальська Балка, 1-20,
- Ромашкова, 71,
- Студена, 1-36,
- Сухолиманна,
- Таїрова, 19,19а,21,40,46,48,
- Танфільєва, 11,
- Тимченка Йосипа,
- Трамвайна, 1-24а,
- Тролейбусна, 1-42,
- Федорова Художника, 1-7,
- Чернігівська, 1-24,
- Чикаленко Євгена,
- Яблунева, 1-35,
- Ямська, 1-35,
- Дружний 2-а, 3-я лінія,
- Марії Демченко, 3-я лінія,
- пров. 1-й Аеродромний, 4,
- пров. 1-й Бузковий, 55,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. 2-й, 3-й Магнітогорський,
- пров. 2-й Марії Демченко,
- пров. Байдарочний, 4-12,
- пров. Вишневий,
- пров. Дружний,
- пров. Ейзенштейна,
- пров. Естонський, 6,
- пров. Іванова, 1/2,1/корп.1,3,3а,8,14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Каспійський, 1,3,9,
- пров. Косий, 1, 3,
- пров. Радісний, 1-7,
- пров. Романтичний, 9,22/46,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Уточкіна Сергія, 1-9,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- пров. Якірний, 1-12.
Роботи до 18:00-20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 10-а
- Пересипська, 1-а, 2-а
- Виноградна, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Агрономічна,
- Балтська дорога, 8-18б,
- Бехтерева, 2-44,
- Біляївська, 1-9,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне Селище, 4,6,7,11,12,
- Велика Садова, 1-52,
- Винниченка Володимира, 26-59,
- Висока, 1-20,
- Вітрогонова, 1-31,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11-17, 164,
- Гордієнка, 31-70,
- Гріна, 8-23,
- Грушевського Михайла,
- Деревообробна, 45,49а,
- Джинестрівська, 5-20,
- Долинська, 3-13,
- Донецька, 1/1,5-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка Петра, 1-72, 81, 83, 90А,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Клепацького Павла, 17,
- Професора Коровицького,
- Котляревського, 12б,
- Коцюбинського, 1-21,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Крашевського Юзефа, 7-21,
- Кривобалківська, 1-38а,
- Кругова, 1-36,
- Крушельницького, 1-37,
- Куниці, 1-12,
- Лавкова, 1- 45,
- Листяна, 10б,
- Літмана Саймона, 6-97,
- Літня, 23-41,
- Мазепи Івана, 4-43,
- Мала Садова, 2-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Матюшенка, 2-58а,
- Мацієвської, 1-44,
- Миколи Боровського, 1/18 корп.1,
- Миколи Гефта, 44,
- Минаївська, 2-50,
- Міхновського Миколи,
- Болобочана, 2-43,
- Молодіжна, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової, 2-129,
- Нерубайська, 4-30,
- Нестеренка Віталія,
- Чигиринська, 19,
- Озерна, 26-66,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Осіння, 1-12,
- Паркова, 10,10б,
- Пассіонарі, 1-26,
- Бродська, 1в,
- Похила,
- Праведників світу, 2-86,
- Проценка, 50/корп.1,2,3, 1-26,
- Радіальна, 123,
- Рачкова, 4-14,
- Сашка Хорошенко, 21-53,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 1-68,
- Слобідська, 1-44,
- Соціальна, 3-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тарутинська, 1-11,
- Тиха, 2-52,
- Трусовська,
- Усикова, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Усатівська, 1-37,
- Училищна, 22-47,
- Хавкіна, 64-72,
- Хімічна, 200-216,
- Хуторська, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова,
- Четверта, 33-Г,33Б,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шилова, 1-27,
- Шполянська,
- Штильова,
- Шухевича, 1-14,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73.
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 2-34, 80,
- Балківська, 130, 128,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка Михайла,
- Варненська, 1-25/2,
- Євгена Танцюри, 2а-10,
- Гранітна, 5-134,
- Заньковецької, 10-14,
- Запорізька, 20-32а,
- Зелена, 1-80,
- Складська, 21,
- дорога Фонтанська, 31,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- Комарова Михайла, 2-6,
- пров. Високий, 12/14, 11, 20, 1,1/гараж корп,2,4,6,7, 7,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- пров. Товарний, 5-11,
- Педагогічна, 21,
- сквер Георгія Гамова, 13-19,
- проїзд Бузковий, 31б,56.
Роботи до 17:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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