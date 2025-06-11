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Головна Одеса Масові відключення світла в Одесі сьогодні — хто у списку

Масові відключення світла в Одесі сьогодні — хто у списку

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Дата публікації: 11 червня 2025 09:52
Масове відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання електрики
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 11 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 1 лінія Вільямса, 43, 21,
  • Аграрна, 3-52,  
  • Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч. 9, 67б, 82,
  • Нештурхи Архітектора, 1-77,
  • Алмазна, 2-43,
  • Барладяну Василя, 1-36А,
  • Вавілова, 1-4/1, 18, 18а, 20, 20а, б, в, г, д, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 36/1, 42/1,
  • Академіка Вернадського,  
  • Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
  • Відважних, 20-28, 2,2/1, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18,
  • Вірського,
  • Врубеля Михайла,
  • Академіка Гамалія, 2,  
  • Героїв Крут, 1-8,  
  • Гумільова, 9/корп.2,
  • Дача Ковалевського,
  • Дитяча, 1-6,
  • Довга, 1а-24,
  • Естонська, 7-20б,
  •  Єгорова Юрія, 1-14,
  • Зоряна, 4,6а,
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Інглезі, 2/корп.1,2/корп.2,
  • Китобійна,
  • Коваленка Юрія, 1-17,
  • Крутоярська, 21,
  • Купріна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
  • Люстдорфська дорога,
  • Максишка Дениса, 14-А, 23Е,
  • Маршрутна, 1-9,
  • Миколи Гумільова, 11-26б,
  • Миколи Огренича,
  • Місячна, 16а,
  • Озерна, 1-10, 43, 46/47, 58,
  • С. Шелухина,
  • Офіцерська, 13/3, 3/корп.2,
  • Планетна, 38а,38б,
  • Просвіти,
  • Рибальська, 1-75,
  • Рибальська Балка, 1-20,
  • Ромашкова, 71,
  • Студена, 1-36,
  • Сухолиманна,
  • Таїрова, 19,19а,21,40,46,48,
  • Танфільєва, 11,
  • Тимченка Йосипа,
  • Трамвайна, 1-24а,  
  • Тролейбусна, 1-42,
  • Федорова Художника, 1-7,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чикаленко Євгена,
  • Яблунева, 1-35,
  • Ямська, 1-35,
  • Дружний 2-а, 3-я лінія,
  • Марії Демченко, 3-я лінія,
  • пров. 1-й Аеродромний, 4,
  • пров. 1-й Бузковий, 55,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • пров. 2-й, 3-й Магнітогорський,
  • пров. 2-й Марії Демченко,
  • пров. Байдарочний, 4-12,
  • пров. Вишневий,
  • пров. Дружний,  
  • пров. Ейзенштейна,
  •  пров. Естонський, 6,
  • пров. Іванова, 1/2,1/корп.1,3,3а,8,14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Каспійський, 1,3,9,
  • пров. Косий, 1, 3,
  • пров. Радісний, 1-7,
  • пров. Романтичний, 9,22/46,
  • пров. Слави, 4-10,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Уточкіна Сергія, 1-9,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • пров. Якірний, 1-12.

Роботи до 18:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 10-а
  • Пересипська,  1-а, 2-а
  • Виноградна, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Агрономічна,
  •  Балтська дорога, 8-18б,
  •  Бехтерева, 2-44,
  • Біляївська, 1-9,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне Селище, 4,6,7,11,12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Винниченка Володимира, 26-59,
  • Висока, 1-20,
  • Вітрогонова, 1-31,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11-17, 164,
  • Гордієнка, 31-70,
  • Гріна, 8-23,
  • Грушевського Михайла,
  • Деревообробна, 45,49а,
  • Джинестрівська, 5-20,
  • Долинська, 3-13,
  • Донецька, 1/1,5-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка Петра, 1-72, 81, 83, 90А,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська 27-62б,  
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Клепацького Павла, 17,
  • Професора Коровицького,
  • Котляревського, 12б,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Крашевського Юзефа, 7-21,
  • Кривобалківська, 1-38а,
  • Кругова, 1-36,
  • Крушельницького, 1-37,  
  • Куниці, 1-12,
  • Лавкова, 1- 45,
  • Листяна, 10б,
  • Літмана Саймона, 6-97,
  • Літня, 23-41,
  • Мазепи Івана, 4-43,  
  • Мала Садова, 2-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Матюшенка, 2-58а,
  • Мацієвської, 1-44,
  • Миколи Боровського, 1/18 корп.1,
  • Миколи Гефта, 44,
  • Минаївська, 2-50,
  • Міхновського Миколи,
  • Болобочана, 2-43,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Нежданової, 2-129,
  • Нерубайська, 4-30,
  • Нестеренка Віталія,
  • Чигиринська, 19,
  • Озерна, 26-66,  
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Осіння, 1-12,
  • Паркова, 10,10б,
  • Пассіонарі, 1-26,
  • Бродська, 1в,
  • Похила,
  • Праведників світу, 2-86,
  • Проценка, 50/корп.1,2,3, 1-26,
  • Радіальна, 123,
  • Рачкова, 4-14,  
  • Сашка Хорошенко, 21-53,  
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 1-68,
  • Слобідська, 1-44,
  • Соціальна, 3-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Тиха, 2-52,  
  • Трусовська,
  • Усикова, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Усатівська, 1-37,
  • Училищна, 22-47,
  • Хавкіна, 64-72,
  • Хімічна, 200-216,
  • Хуторська, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова,  
  • Четверта, 33-Г,33Б,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шилова, 1-27,
  • Шполянська,
  • Штильова,
  • Шухевича, 1-14,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73.

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 2-34, 80,
  • Балківська, 130, 128,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка Михайла,
  • Варненська, 1-25/2,
  • Євгена Танцюри, 2а-10,
  • Гранітна, 5-134,
  • Заньковецької, 10-14,
  • Запорізька, 20-32а,
  • Зелена, 1-80,
  • Складська, 21,
  • дорога Фонтанська, 31,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • Комарова Михайла, 2-6,
  • пров. Високий, 12/14, 11, 20, 1,1/гараж корп,2,4,6,7, 7,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Товарний, 5-11,
  • Педагогічна, 21,
  • сквер Георгія Гамова, 13-19,
  • проїзд Бузковий, 31б,56.

Роботи до 17:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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