Масове відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання електрики

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 11 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса, 43, 21,

Аграрна, 3-52,

Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч. 9, 67б, 82,

Нештурхи Архітектора, 1-77,

Алмазна, 2-43,

Барладяну Василя, 1-36А,

Вавілова, 1-4/1, 18, 18а, 20, 20а, б, в, г, д, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 36/1, 42/1,

Академіка Вернадського,

Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,

Відважних, 20-28, 2,2/1, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18,

Вірського,

Врубеля Михайла,

Академіка Гамалія, 2,

Героїв Крут, 1-8,

Гумільова, 9/корп.2,

Дача Ковалевського,

Дитяча, 1-6,

Довга, 1а-24,

Естонська, 7-20б,

Єгорова Юрія, 1-14,

Зоряна, 4,6а,

Іванова Ігоря, 2,

Інглезі, 2/корп.1,2/корп.2,

Китобійна,

Коваленка Юрія, 1-17,

Крутоярська, 21,

Купріна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,

Люстдорфська дорога,

Максишка Дениса, 14-А, 23Е,

Маршрутна, 1-9,

Миколи Гумільова, 11-26б,

Миколи Огренича,

Місячна, 16а,

Озерна, 1-10, 43, 46/47, 58,

С. Шелухина,

Офіцерська, 13/3, 3/корп.2,

Планетна, 38а,38б,

Просвіти,

Рибальська, 1-75,

Рибальська Балка, 1-20,

Ромашкова, 71,

Студена, 1-36,

Сухолиманна,

Таїрова, 19,19а,21,40,46,48,

Танфільєва, 11,

Тимченка Йосипа,

Трамвайна, 1-24а,

Тролейбусна, 1-42,

Федорова Художника, 1-7,

Чернігівська, 1-24,

Чикаленко Євгена,

Яблунева, 1-35,

Ямська, 1-35,

Дружний 2-а, 3-я лінія,

Марії Демченко, 3-я лінія,

пров. 1-й Аеродромний, 4,

пров. 1-й Бузковий, 55,

пров. 2-й Китобійний,

пров. 2-й, 3-й Магнітогорський,

пров. 2-й Марії Демченко,

пров. Байдарочний, 4-12,

пров. Вишневий,

пров. Дружний,

пров. Ейзенштейна,

пров. Естонський, 6,

пров. Іванова, 1/2,1/корп.1,3,3а,8,14,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Каспійський, 1,3,9,

пров. Косий, 1, 3,

пров. Радісний, 1-7,

пров. Романтичний, 9,22/46,

пров. Слави, 4-10,

пров. Трамвайний, 2,

пров. Уточкіна Сергія, 1-9,

пров. Чернігівський, 1а-8,

пров. Якірний, 1-12.

Роботи до 18:00-20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 10-а

Пересипська, 1-а, 2-а

Виноградна, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Агрономічна,

Балтська дорога, 8-18б,

Бехтерева, 2-44,

Біляївська, 1-9,

Вапняна, 1-47,

Вапняне Селище, 4,6,7,11,12,

Велика Садова, 1-52,

Винниченка Володимира, 26-59,

Висока, 1-20,

Вітрогонова, 1-31,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11-17, 164,

Гордієнка, 31-70,

Гріна, 8-23,

Грушевського Михайла,

Деревообробна, 45,49а,

Джинестрівська, 5-20,

Долинська, 3-13,

Донецька, 1/1,5-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка Петра, 1-72, 81, 83, 90А,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Кінноармійська, 1,1а,

Клепацького Павла, 17,

Професора Коровицького,

Котляревського, 12б,

Коцюбинського, 1-21,

Кошиця Олександра, 1-69,

Крашевського Юзефа, 7-21,

Кривобалківська, 1-38а,

Кругова, 1-36,

Крушельницького, 1-37,

Куниці, 1-12,

Лавкова, 1- 45,

Листяна, 10б,

Літмана Саймона, 6-97,

Літня, 23-41,

Мазепи Івана, 4-43,

Мала Садова, 2-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Матюшенка, 2-58а,

Мацієвської, 1-44,

Миколи Боровського, 1/18 корп.1,

Миколи Гефта, 44,

Минаївська, 2-50,

Міхновського Миколи,

Болобочана, 2-43,

Молодіжна, 1-49,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 2-129,

Нерубайська, 4-30,

Нестеренка Віталія,

Чигиринська, 19,

Озерна, 26-66,

Орлика Пилипа, 3-44,

Осіння, 1-12,

Паркова, 10,10б,

Пассіонарі, 1-26,

Бродська, 1в,

Похила,

Праведників світу, 2-86,

Проценка, 50/корп.1,2,3, 1-26,

Радіальна, 123,

Рачкова, 4-14,

Сашка Хорошенко, 21-53,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 1-68,

Слобідська, 1-44,

Соціальна, 3-44,

Стельмаха, 2-44,

Тарутинська, 1-11,

Тиха, 2-52,

Трусовська,

Усикова, 9-39,

Українська, 1-20,

Усатівська, 1-37,

Училищна, 22-47,

Хавкіна, 64-72,

Хімічна, 200-216,

Хуторська, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова,

Четверта, 33-Г,33Б,

Шептицького, 1,3,5,

Шилова, 1-27,

Шполянська,

Штильова,

Шухевича, 1-14,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73.

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 2-34, 80,

Балківська, 130, 128,

Болгарська, 35-70,

Болтенка Михайла,

Варненська, 1-25/2,

Євгена Танцюри, 2а-10,

Гранітна, 5-134,

Заньковецької, 10-14,

Запорізька, 20-32а,

Зелена, 1-80,

Складська, 21,

дорога Фонтанська, 31,

пл. Олексіївська, 11, 13,

Комарова Михайла, 2-6,

пров. Високий, 12/14, 11, 20, 1,1/гараж корп,2,4,6,7, 7,

пров. Вокзальний, 5, 11, 25,

пров. Товарний, 5-11,

Педагогічна, 21,

сквер Георгія Гамова, 13-19,

проїзд Бузковий, 31б,56.

Роботи до 17:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.