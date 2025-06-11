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Главная Одесса Массовые отключения света в Одессе сегодня — кто в списке

Массовые отключения света в Одессе сегодня — кто в списке

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 09:52
Массовое отключение света в Одессе сегодня - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки электричества
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 11 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • 1 линия Вильямса, 43, 21,
  • Аграрная, 3-52,
  • Академика Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч. 9, 67б, 82,
  • Нештурхи Архитектора, 1-77,
  • Алмазная, 2-43,
  • Барладяну Василия, 1-36А,
  • Вавилова, 1-4/1, 18, 18а, 20, 20а, б, в, г, д, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 36/1, 42/1,
  • Академика Вернадского,
  • Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
  • Отважных, 20-28, 2,2/1, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18,
  • Вирского,
  • Врубеля Михаила,
  • Академика Гамалия, 2,
  • Героев Крут, 1-8,
  • Гумилева, 9/корп.2,
  • Дача Ковалевского,
  • Детская, 1-6,
  • Длинная, 1а-24,
  • Эстонская, 7-20б,
  • Егорова Юрия, 1-14,
  • Звездная, 4,6а,
  • Иванова Игоря, 2,
  • Инглези, 2/корп.1,2/корп.2,
  • Китобойная,
  • Коваленко Юрия, 1-17,
  • Крутоярская, 21,
  • Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
  • Люстдорфская дорога,
  • Максишко Дениса, 14-А, 23Е,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Николая Гумилева, 11-26б,
  • Николая Огренича,
  • Лунная, 16а,
  • Озерная, 1-10, 43, 46/47, 58,
  • С. Шелухина,
  • Офицерская, 13/3, 3/корп.2,
  • Планетная, 38а,38б,
  • Просвещения,
  • Рыбальская, 1-75,
  • Рыбальская Балка, 1-20,
  • Ромашковая, 71,
  • Студена, 1-36,
  • Сухолиманная,
  • Таирова, 19,19а,21,40,46,48,
  • Танфильева, 11,
  • Тимченко Иосифа,
  • Трамвайная, 1-24а,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • Художника Федорова, 1-7,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения,
  • Яблоневая, 1-35,
  • Ямская, 1-35,
  • Дружный 2-а, 3-я линия,
  • Марии Демченко, 3-я линия,
  • переулок 1-й Аэродромный, 4,
  • переулок 1-й Сиреневый, 55,
  • переулок 2-й Китобойный,
  • переулок 2-й, 3-й Магнитогорский,
  • переулок 2-й Марии Демченко,
  • переулок Байдарочный, 4-12,
  • переулок Вишневый,
  • переулок Дружный,
  • переулок Эйзенштейна,
  • переулок Эстонский, 6,
  • переулок Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3а,8,14,
  • переулок Каберне, 1/3,4,
  • переулок Каспийский, 1,3,9,
  • переулок Косой, 1, 3,
  • переулок Радостный, 1-7,
  • переулок Романтический, 9,22/46,
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • переулок Уточкина Сергея, 1-9,
  • переулок Черниговский, 1а-8,
  • переулок Якорный, 1-12.

Работы до 18:00-20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 10-а
  • Пересыпская, 1-а, 2-а
  • Виноградная, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Агрономическая,
  • Балтская дорога, 8-18б,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Беляевская, 1-9,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый Поселок, 4,6,7,11,12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Владимира Винниченко, 26-59,
  • Высокая, 1-20,
  • Ветрогонова, 1-31,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11-17, 164,
  • Гордиенко, 31-70,
  • Грин, 8-23,
  • Грушевского Михаила,
  • Деревообрабатывающая, 45,49а,
  • Джинестровская, 5-20,
  • Долинская, 3-13,
  • Донецкая, 1/1,5-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 1-72, 81, 83, 90А,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Клепацкого Павла, 17,
  • Профессора Коровицкого,
  • Котляревского, 12б,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Крашевского Юзефа, 7-21,
  • 1-38а, Кривобалковская,
  • Круглая, 1-36,
  • 1-37 Крушельницкого,
  • Куницы, 1-12,
  • Лавкова, 1- 45,
  • Лиственная, 10б,
  • Литмана Саймона, 6-97,
  • Летняя, 23-41,
  • Мазепы Ивана, 4-43,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Матюшенко, 2-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • Николая Боровского, 1/18 корп.1,
  • Николая Гефта, 44,
  • Минаевская, 2-50,
  • Михновского Николая,
  • Болобочана, 2-43,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой, 2-129,
  • Нерубайская, 4-30,
  • Нестеренко Виталия,
  • Чигиринская, 19,
  • Озерная, 26-66,
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Осенняя, 1-12,
  • Парковая, 10, 10б,
  • Пассионари, 1-26,
  • Бродская, 1в,
  • Наклонная,
  • Праведников мира, 2-86,
  • Проценко, 50/корп.1,2,3, 1-26,
  • Радиальная, 123,
  • Рачкова, 4-14,
  • Сашка Хорошенко, 21-53,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 1-68,
  • Слободская, 1-44,
  • Социальная, 3-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская,
  • Усиковая, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Усатовская, 1-37,
  • Училищная, 22-47,
  • Хавкина, 64-72,
  • Химическая, 200-216,
  • Хуторская, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова,
  • Четвертая, 33-Г, 33Б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шилова, 1-27,
  • Шполянская,
  • Штилева,
  • Шухевича, 1-14,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73.

Центральный РЭС:

  • Афанасьева Геннадия, 2-34, 80,
  • Балковская, 130, 128,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила,
  • Варненская, 1-25/2,
  • Евгения Танцюры, 2а-10,
  • Гранитная, 5-134,
  • Заньковецкой, 10-14,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Зеленая, 1-80,
  • Складская, 21,
  • дорога Фонтанская, 31,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • Комарова Михаила, 2-6,
  • переулок Высокий, 12/14, 11, 20, 1,1/гараж корп,2,4,6,7, 7,
  • переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
  • переулок Товарный, 5-11,
  • Педагогическая, 21,
  • сквер Георгия Гамова, 13-19,
  • проезд Сиреневый, 31б,56.

Работы до 17:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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