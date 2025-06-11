Массовое отключение света в Одессе сегодня - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки электричества

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 11 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

1 линия Вильямса, 43, 21,

Аграрная, 3-52,

Академика Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч. 9, 67б, 82,

Нештурхи Архитектора, 1-77,

Алмазная, 2-43,

Барладяну Василия, 1-36А,

Вавилова, 1-4/1, 18, 18а, 20, 20а, б, в, г, д, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 36/1, 42/1,

Академика Вернадского,

Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,

Отважных, 20-28, 2,2/1, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18,

Вирского,

Врубеля Михаила,

Академика Гамалия, 2,

Героев Крут, 1-8,

Гумилева, 9/корп.2,

Дача Ковалевского,

Детская, 1-6,

Длинная, 1а-24,

Эстонская, 7-20б,

Егорова Юрия, 1-14,

Звездная, 4,6а,

Иванова Игоря, 2,

Инглези, 2/корп.1,2/корп.2,

Китобойная,

Коваленко Юрия, 1-17,

Крутоярская, 21,

Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,

Люстдорфская дорога,

Максишко Дениса, 14-А, 23Е,

Маршрутная, 1-9,

Николая Гумилева, 11-26б,

Николая Огренича,

Лунная, 16а,

Озерная, 1-10, 43, 46/47, 58,

С. Шелухина,

Офицерская, 13/3, 3/корп.2,

Планетная, 38а,38б,

Просвещения,

Рыбальская, 1-75,

Рыбальская Балка, 1-20,

Ромашковая, 71,

Студена, 1-36,

Сухолиманная,

Таирова, 19,19а,21,40,46,48,

Танфильева, 11,

Тимченко Иосифа,

Трамвайная, 1-24а,

Троллейбусная, 1-42,

Художника Федорова, 1-7,

Черниговская, 1-24,

Чикаленко Евгения,

Яблоневая, 1-35,

Ямская, 1-35,

Дружный 2-а, 3-я линия,

Марии Демченко, 3-я линия,

переулок 1-й Аэродромный, 4,

переулок 1-й Сиреневый, 55,

переулок 2-й Китобойный,

переулок 2-й, 3-й Магнитогорский,

переулок 2-й Марии Демченко,

переулок Байдарочный, 4-12,

переулок Вишневый,

переулок Дружный,

переулок Эйзенштейна,

переулок Эстонский, 6,

переулок Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3а,8,14,

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Каспийский, 1,3,9,

переулок Косой, 1, 3,

переулок Радостный, 1-7,

переулок Романтический, 9,22/46,

переулок Славы, 4-10,

переулок Трамвайный, 2,

переулок Уточкина Сергея, 1-9,

переулок Черниговский, 1а-8,

переулок Якорный, 1-12.

Работы до 18:00-20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 10-а

Пересыпская, 1-а, 2-а

Виноградная, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Агрономическая,

Балтская дорога, 8-18б,

Бехтерева, 2-44,

Беляевская, 1-9,

Известковая, 1-47,

Известковый Поселок, 4,6,7,11,12,

Большая Садовая, 1-52,

Владимира Винниченко, 26-59,

Высокая, 1-20,

Ветрогонова, 1-31,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11-17, 164,

Гордиенко, 31-70,

Грин, 8-23,

Грушевского Михаила,

Деревообрабатывающая, 45,49а,

Джинестровская, 5-20,

Долинская, 3-13,

Донецкая, 1/1,5-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 1-72, 81, 83, 90А,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Конноармейская, 1,1а,

Клепацкого Павла, 17,

Профессора Коровицкого,

Котляревского, 12б,

Коцюбинского, 1-21,

Кошица Александра, 1-69,

Крашевского Юзефа, 7-21,

1-38а, Кривобалковская,

Круглая, 1-36,

1-37 Крушельницкого,

Куницы, 1-12,

Лавкова, 1- 45,

Лиственная, 10б,

Литмана Саймона, 6-97,

Летняя, 23-41,

Мазепы Ивана, 4-43,

Малая Садовая, 2-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Матюшенко, 2-58а,

Мациевской, 1-44,

Николая Боровского, 1/18 корп.1,

Николая Гефта, 44,

Минаевская, 2-50,

Михновского Николая,

Болобочана, 2-43,

Молодежная, 1-49,

Наклона, 17/1,

Неждановой, 2-129,

Нерубайская, 4-30,

Нестеренко Виталия,

Чигиринская, 19,

Озерная, 26-66,

Орлика Пилипа, 3-44,

Осенняя, 1-12,

Парковая, 10, 10б,

Пассионари, 1-26,

Бродская, 1в,

Наклонная,

Праведников мира, 2-86,

Проценко, 50/корп.1,2,3, 1-26,

Радиальная, 123,

Рачкова, 4-14,

Сашка Хорошенко, 21-53,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 1-68,

Слободская, 1-44,

Социальная, 3-44,

Стельмаха, 2-44,

Тарутинская, 1-11,

Тихая, 2-52,

Трусовская,

Усиковая, 9-39,

Украинская, 1-20,

Усатовская, 1-37,

Училищная, 22-47,

Хавкина, 64-72,

Химическая, 200-216,

Хуторская, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,

Цебриковская, 1-13а,

Чайкова,

Четвертая, 33-Г, 33Б,

Шептицкого, 1,3,5,

Шилова, 1-27,

Шполянская,

Штилева,

Шухевича, 1-14,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73.

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 2-34, 80,

Балковская, 130, 128,

Болгарская, 35-70,

Болтенко Михаила,

Варненская, 1-25/2,

Евгения Танцюры, 2а-10,

Гранитная, 5-134,

Заньковецкой, 10-14,

Запорожская, 20-32а,

Зеленая, 1-80,

Складская, 21,

дорога Фонтанская, 31,

пл. Алексеевская, 11, 13,

Комарова Михаила, 2-6,

переулок Высокий, 12/14, 11, 20, 1,1/гараж корп,2,4,6,7, 7,

переулок Вокзальный, 5, 11, 25,

переулок Товарный, 5-11,

Педагогическая, 21,

сквер Георгия Гамова, 13-19,

проезд Сиреневый, 31б,56.

Работы до 17:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.