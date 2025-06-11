Массовое отключение света в Одессе сегодня - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки электричества

Массовые отключения света в Одессе сегодня — кто в списке
Сегодня, 11 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- 1 линия Вильямса, 43, 21,
- Аграрная, 3-52,
- Академика Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч. 9, 67б, 82,
- Нештурхи Архитектора, 1-77,
- Алмазная, 2-43,
- Барладяну Василия, 1-36А,
- Вавилова, 1-4/1, 18, 18а, 20, 20а, б, в, г, д, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 36/1, 42/1,
- Академика Вернадского,
- Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
- Отважных, 20-28, 2,2/1, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18,
- Вирского,
- Врубеля Михаила,
- Академика Гамалия, 2,
- Героев Крут, 1-8,
- Гумилева, 9/корп.2,
- Дача Ковалевского,
- Детская, 1-6,
- Длинная, 1а-24,
- Эстонская, 7-20б,
- Егорова Юрия, 1-14,
- Звездная, 4,6а,
- Иванова Игоря, 2,
- Инглези, 2/корп.1,2/корп.2,
- Китобойная,
- Коваленко Юрия, 1-17,
- Крутоярская, 21,
- Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
- Люстдорфская дорога,
- Максишко Дениса, 14-А, 23Е,
- Маршрутная, 1-9,
- Николая Гумилева, 11-26б,
- Николая Огренича,
- Лунная, 16а,
- Озерная, 1-10, 43, 46/47, 58,
- С. Шелухина,
- Офицерская, 13/3, 3/корп.2,
- Планетная, 38а,38б,
- Просвещения,
- Рыбальская, 1-75,
- Рыбальская Балка, 1-20,
- Ромашковая, 71,
- Студена, 1-36,
- Сухолиманная,
- Таирова, 19,19а,21,40,46,48,
- Танфильева, 11,
- Тимченко Иосифа,
- Трамвайная, 1-24а,
- Троллейбусная, 1-42,
- Художника Федорова, 1-7,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения,
- Яблоневая, 1-35,
- Ямская, 1-35,
- Дружный 2-а, 3-я линия,
- Марии Демченко, 3-я линия,
- переулок 1-й Аэродромный, 4,
- переулок 1-й Сиреневый, 55,
- переулок 2-й Китобойный,
- переулок 2-й, 3-й Магнитогорский,
- переулок 2-й Марии Демченко,
- переулок Байдарочный, 4-12,
- переулок Вишневый,
- переулок Дружный,
- переулок Эйзенштейна,
- переулок Эстонский, 6,
- переулок Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3а,8,14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Каспийский, 1,3,9,
- переулок Косой, 1, 3,
- переулок Радостный, 1-7,
- переулок Романтический, 9,22/46,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Трамвайный, 2,
- переулок Уточкина Сергея, 1-9,
- переулок Черниговский, 1а-8,
- переулок Якорный, 1-12.
Работы до 18:00-20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 10-а
- Пересыпская, 1-а, 2-а
- Виноградная, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Агрономическая,
- Балтская дорога, 8-18б,
- Бехтерева, 2-44,
- Беляевская, 1-9,
- Известковая, 1-47,
- Известковый Поселок, 4,6,7,11,12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Владимира Винниченко, 26-59,
- Высокая, 1-20,
- Ветрогонова, 1-31,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11-17, 164,
- Гордиенко, 31-70,
- Грин, 8-23,
- Грушевского Михаила,
- Деревообрабатывающая, 45,49а,
- Джинестровская, 5-20,
- Долинская, 3-13,
- Донецкая, 1/1,5-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 1-72, 81, 83, 90А,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Конноармейская, 1,1а,
- Клепацкого Павла, 17,
- Профессора Коровицкого,
- Котляревского, 12б,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кошица Александра, 1-69,
- Крашевского Юзефа, 7-21,
- 1-38а, Кривобалковская,
- Круглая, 1-36,
- 1-37 Крушельницкого,
- Куницы, 1-12,
- Лавкова, 1- 45,
- Лиственная, 10б,
- Литмана Саймона, 6-97,
- Летняя, 23-41,
- Мазепы Ивана, 4-43,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Матюшенко, 2-58а,
- Мациевской, 1-44,
- Николая Боровского, 1/18 корп.1,
- Николая Гефта, 44,
- Минаевская, 2-50,
- Михновского Николая,
- Болобочана, 2-43,
- Молодежная, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой, 2-129,
- Нерубайская, 4-30,
- Нестеренко Виталия,
- Чигиринская, 19,
- Озерная, 26-66,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Осенняя, 1-12,
- Парковая, 10, 10б,
- Пассионари, 1-26,
- Бродская, 1в,
- Наклонная,
- Праведников мира, 2-86,
- Проценко, 50/корп.1,2,3, 1-26,
- Радиальная, 123,
- Рачкова, 4-14,
- Сашка Хорошенко, 21-53,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 1-68,
- Слободская, 1-44,
- Социальная, 3-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тарутинская, 1-11,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская,
- Усиковая, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Усатовская, 1-37,
- Училищная, 22-47,
- Хавкина, 64-72,
- Химическая, 200-216,
- Хуторская, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова,
- Четвертая, 33-Г, 33Б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шилова, 1-27,
- Шполянская,
- Штилева,
- Шухевича, 1-14,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73.
Центральный РЭС:
- Афанасьева Геннадия, 2-34, 80,
- Балковская, 130, 128,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила,
- Варненская, 1-25/2,
- Евгения Танцюры, 2а-10,
- Гранитная, 5-134,
- Заньковецкой, 10-14,
- Запорожская, 20-32а,
- Зеленая, 1-80,
- Складская, 21,
- дорога Фонтанская, 31,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- Комарова Михаила, 2-6,
- переулок Высокий, 12/14, 11, 20, 1,1/гараж корп,2,4,6,7, 7,
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
- переулок Товарный, 5-11,
- Педагогическая, 21,
- сквер Георгия Гамова, 13-19,
- проезд Сиреневый, 31б,56.
Работы до 17:00-19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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