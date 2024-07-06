На Одещині масовий мор крабів

Винесені на берег краби. Фото: Іван Русєв

Потужний вітер відігнав воду від берегів Чорного моря, що призвело до масового викиду морських мешканців Тузлівських лиманів. Зараз на узбережжі налічується сотні тисяч особин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

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Берег устелений крабами. Фото: Іван Русєв

Масовий викид крабів та риби на берег

За його словами, екологічної катастрофи в цьому немає. Це сталося через те, що до берега підтягнуло холодну воду.

"Я опинився на березі моря і був вражений кількістю викинутих на берег крабів. Їх було сотні тисяч вздовж піщаного пересипу нацпарку, в середньому по три краби на погонний метр. Серед викинутих крабів були мармурові краби, кам'яні краби та краби-плавунці", — написав фахівець.

Еколог повідомив, що мармурових крабів було найменше — близько 5%, небагато було і кам'яних крабів, більшість же складали краби-плавунці.

"Зі слів відпочивальників на рекреаційній зоні "Катранка", у перший день було багато бичків, хамси та атерини, яких люди збирали відрами, а також ними харчувалися численні птахи", — повідомив Іван Русєв.

Він також додав, що ці природні явища трапляються періодично, переважно влітку, і хоча вони можуть виглядати загрозливо, не є небезпечними для популяцій гідробіонтів. Морські мешканці здатні швидко відновлюватися після таких подій.

Інші події у нацпарку

Нагадаємо, з початку червня у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Також ми повідомляли, що на Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше зустрічатися сірі зайці. Їхня популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

Окрім цього, на берегах лиману Шагани у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна спостерігати охайних малих чепур, які полюють на рибу. Цьогоріч чаплі цього виду успішно вивели багато пташенят.