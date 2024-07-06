В Одесской области массовый мор крабов

Вынесенные на берег крабы. Фото: Иван Русев

Мощный ветер отогнал воду от берегов Черного моря, что привело к массовому выбросу морских жителей Тузловских лиманов. Сейчас на побережье насчитывается сотни тысяч особей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:

Берег устлан крабами. Фото: Иван Русев

Массовый выброс крабов и рыбы на берег

По его словам, экологической катастрофы в этом нет. Это произошло из-за того, что к берегу подтянуло холодную воду.

"Я оказался на берегу моря и был поражен количеством выброшенных на берег крабов. Их было сотни тысяч вдоль песчаной пересыпи нацпарка, в среднем по три краба на погонный метр. Среди выброшенных крабов были мраморные крабы, каменные крабы и крабы-плавунцы", — написал специалист.

Эколог сообщил, что мраморных крабов было меньше – около 5%, немного было и каменных крабов, большинство же составляли крабы-плавунцы.

"По словам отдыхающих в рекреационной зоне "Катранка", в первый день было много бычков, хамсы и атерины, которых люди собирали ведрами, а также ими питались многочисленные птицы", — сообщил Иван Русев.

Он также добавил, что эти природные явления случаются периодически, преимущественно летом, и хотя они могут выглядеть угрожающе, не опасны для популяций гидробионтов. Морские обитатели способны быстро восстанавливаться после этого.

Другие события в нацпарке

Напомним, с начала июня в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Также мы сообщали, что на Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

Кроме этого, на берегах лимана Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно наблюдать аккуратных малых чепур, которые охотятся на рыбу. В этом году цапли этого вида успешно вывели много птенцов.