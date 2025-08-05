Одеські морпіхи ЗСУ влаштували масштабний дроновий наліт на Донецькому напрямку - відео

Військові з дронами. Фото ілюстративне: drontech.com

Одеські морпіхи знову довели свої навички влаштовувати вдалі дронові наліти на позиції росіян. Цього разу військові майстерно знищили особових склад та техніку супротивника.

Про це повідомляють бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗС України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці бою

Морпіхи 39-ї окремої бригади берегової оборони здійснили масований дроновий наліт на позиції ЗС РФ на Донеччині. Росіяни звели численні укриття та бліндажі, а також переховувалися у будинках місцевих мешканців. Однак оператори дронів ЗСУ виявили усі сховища ворога та нанесли декілька нищівних ударів. Окрім особового складу, був ліквідований гараж із військовою технікою.

"Щоб знайти та уразити ціль, екіпажі БПЛА безперервно моніторять простір, фіксують найменші деталі та аналізують отриману інформацію. Щоб стати віртуозним пілотом, потрібно постійно тренуватися, удосконалювати знання та навички, бути в курсі усіх технологічних ноу-хау",— йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Миколаївські морпіхи знищили техніку ворога на Донбасі. А також про попередній масштабний дроновий наліт на ЗС РФ на Донецькому напрямку.