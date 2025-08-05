Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабная дроновая атака на россиян от одесских морпехов — видео

Масштабная дроновая атака на россиян от одесских морпехов — видео

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:47
Одесские морпехи ВСУ устроили масштабный дроновый налет на Донецком направлении - видео
Военные с дронами. Фото иллюстративное: drontech.com

Одесские морпехи снова доказали свои навыки устраивать удачные дроновые налеты на позиции россиян. На этот раз военные мастерски уничтожили личный состав и технику противника.

Об этом сообщают бойцы 39-й отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности боя

Морпехи 39-й отдельной бригады береговой обороны осуществили массированный дроновой налет на позиции ВС РФ в Донецкой области. Россияне возвели многочисленные укрытия и блиндажи, а также скрывались в домах местных жителей. Однако операторы дронов ВСУ обнаружили все убежища врага и нанесли несколько сокрушительных ударов. Кроме личного состава, был ликвидирован и гараж с военной техникой.

"Чтобы найти и поразить цель, экипажи БПЛА непрерывно мониторят пространство, фиксируют малейшие детали и анализируют полученную информацию. Чтобы стать виртуозным пилотом, нужно постоянно тренироваться, совершенствовать знания и навыки, быть в курсе всех технологических ноу-хау",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как Николаевские морпехи уничтожили технику врага на Донбассе. А также о предыдущем масштабном дроновом налете на ВС РФ на Донецком направлении.

Одесса ВСУ Новости Одессы война в Украине морская пехота
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации