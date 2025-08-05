Одесские морпехи ВСУ устроили масштабный дроновый налет на Донецком направлении - видео

Масштабная дроновая атака на россиян от одесских морпехов — видео
Одесские морпехи снова доказали свои навыки устраивать удачные дроновые налеты на позиции россиян. На этот раз военные мастерски уничтожили личный состав и технику противника.
Об этом сообщают бойцы 39-й отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины.
Подробности боя
Морпехи 39-й отдельной бригады береговой обороны осуществили массированный дроновой налет на позиции ВС РФ в Донецкой области. Россияне возвели многочисленные укрытия и блиндажи, а также скрывались в домах местных жителей. Однако операторы дронов ВСУ обнаружили все убежища врага и нанесли несколько сокрушительных ударов. Кроме личного состава, был ликвидирован и гараж с военной техникой.
"Чтобы найти и поразить цель, экипажи БПЛА непрерывно мониторят пространство, фиксируют малейшие детали и анализируют полученную информацию. Чтобы стать виртуозным пилотом, нужно постоянно тренироваться, совершенствовать знания и навыки, быть в курсе всех технологических ноу-хау",— говорится в сообщении военных.
Напомним, недавно мы писали о том, как Николаевские морпехи уничтожили технику врага на Донбассе. А также о предыдущем масштабном дроновом налете на ВС РФ на Донецком направлении.
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