Одесские морпехи ВСУ устроили масштабный дроновый налет на Донецком направлении - видео

Военные с дронами. Фото иллюстративное: drontech.com

Одесские морпехи снова доказали свои навыки устраивать удачные дроновые налеты на позиции россиян. На этот раз военные мастерски уничтожили личный состав и технику противника.

Об этом сообщают бойцы 39-й отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины.

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Подробности боя

Морпехи 39-й отдельной бригады береговой обороны осуществили массированный дроновой налет на позиции ВС РФ в Донецкой области. Россияне возвели многочисленные укрытия и блиндажи, а также скрывались в домах местных жителей. Однако операторы дронов ВСУ обнаружили все убежища врага и нанесли несколько сокрушительных ударов. Кроме личного состава, был ликвидирован и гараж с военной техникой.

"Чтобы найти и поразить цель, экипажи БПЛА непрерывно мониторят пространство, фиксируют малейшие детали и анализируют полученную информацию. Чтобы стать виртуозным пилотом, нужно постоянно тренироваться, совершенствовать знания и навыки, быть в курсе всех технологических ноу-хау",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как Николаевские морпехи уничтожили технику врага на Донбассе. А также о предыдущем масштабном дроновом налете на ВС РФ на Донецком направлении.