Масштабна пожежа в Одесі нанесла збитки на понад 22 мільйони - фото

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі у Пересипському районі сталося масштабне загоряння сухої рослинності, через що у повітря потрапили тисячі тонн шкідливого СО2. За оцінками фахівців, збитки екології склали понад 22 мільйони гривень.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Мільйонні збитки

У Пересипському районі горіла суха рослинність та чагарники. Через погодні умови вогонь швидко розповсюдився на велику площу на 3-х осередках. За допомогою БпЛА працівники ДСНС провели аеророзвідку, адже була загроза перекидання вогню на приватні житлові будинки. Рятувальники, спільно з підрозділом Національної гвардії України оперативно локалізували пожежу на 10 гектарах та не допустили її розповсюдження.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється",— йдеться у повідомленні рятувальників.

За оцінками фахівців, збитки довкіллю сягнули 22 мільйони 148 тисяч гривень. Крім того, у повітря потрапило 7128 тонн шкідливого СО2.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа, вид зверху. Фото: ДСНС Одещини

Палає рослинність. Фото: ДСНС Одещини

Що робити при пожежі

Якщо побачили пожежу у полі або в лісі, слідкуйте наступним інструкціям:

Не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом.

З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню.

Вийшовши з осередку пожежі, повідомте місцеві органи влади та аварійно-рятувальну службу за телефоном "101" про місце, розміри та характер пожежі.

Якщо втекти немає можливості, вийдіть на відкриту місцевість або увійдіть у водойму; дихайте через змочену тканину якомога ближче наблизившись до землі, повідомте про своє місцезнаходження рятувальні служби.

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