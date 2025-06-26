Масштабна пожежа в Одесі нанесла збитки на понад 22 мільйони - фото

Масштабна пожежа в Одесі — збитки на понад 22 мільйони
В Одесі у Пересипському районі сталося масштабне загоряння сухої рослинності, через що у повітря потрапили тисячі тонн шкідливого СО2. За оцінками фахівців, збитки екології склали понад 22 мільйони гривень.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.
Мільйонні збитки
У Пересипському районі горіла суха рослинність та чагарники. Через погодні умови вогонь швидко розповсюдився на велику площу на 3-х осередках. За допомогою БпЛА працівники ДСНС провели аеророзвідку, адже була загроза перекидання вогню на приватні житлові будинки. Рятувальники, спільно з підрозділом Національної гвардії України оперативно локалізували пожежу на 10 гектарах та не допустили її розповсюдження.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється",— йдеться у повідомленні рятувальників.
За оцінками фахівців, збитки довкіллю сягнули 22 мільйони 148 тисяч гривень. Крім того, у повітря потрапило 7128 тонн шкідливого СО2.
Що робити при пожежі
Якщо побачили пожежу у полі або в лісі, слідкуйте наступним інструкціям:
- Не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом.
- З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню.
- Вийшовши з осередку пожежі, повідомте місцеві органи влади та аварійно-рятувальну службу за телефоном "101" про місце, розміри та характер пожежі.
- Якщо втекти немає можливості, вийдіть на відкриту місцевість або увійдіть у водойму; дихайте через змочену тканину якомога ближче наблизившись до землі, повідомте про своє місцезнаходження рятувальні служби.
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