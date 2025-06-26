Масштабный пожар в Одессе нанес ущерб более чем на 22 миллиона - фото

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в Пересыпском районе произошло масштабное возгорание сухой растительности, из-за чего в воздух попали тысячи тонн вредного СО2. По оценкам специалистов, ущерб экологии составил более 22 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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В Пересыпском районе горела сухая растительность и кустарники. Из-за погодных условий огонь быстро распространился на большую площадь на 3-х очагах. С помощью БпЛА работники ГСЧС провели аэроразведку, ведь была угроза переброски огня на частные жилые дома. Спасатели совместно с подразделением Национальной гвардии Украины оперативно локализовали пожар на 10 гектарах и не допустили его распространения.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается",— говорится в сообщении спасателей.

По оценкам специалистов, ущерб окружающей среде достиг 22 миллиона 148 тысяч гривен. Кроме того, в воздух попало 7128 тонн вредного СО2.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар, вид сверху. Фото: ГСЧС Одесской области

Горящая растительность. Фото: ГСЧС Одесской области

Что делать при пожаре

Если увидели пожар в поле или в лесу, следуйте следующим инструкциям:

Не паникуйте и не убегайте от пламени, которое быстро приближается в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.

Из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.

Выйдя из очага пожара, сообщите местные органы власти и аварийно-спасательную службу по телефону "101" о месте, размерах и характере пожара.

Если убежать нет возможности, выйдите на открытую местность или войдите в водоем; дышите через смоченную ткань как можно ближе приблизившись к земле, сообщите о своем местонахождении спасательные службы.

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