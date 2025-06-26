Масштабный пожар в Одессе нанес ущерб более чем на 22 миллиона - фото

Масштабный пожар в Одессе — убытки более чем на 22 миллиона
В Одессе в Пересыпском районе произошло масштабное возгорание сухой растительности, из-за чего в воздух попали тысячи тонн вредного СО2. По оценкам специалистов, ущерб экологии составил более 22 миллионов гривен.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
Миллионные убытки
В Пересыпском районе горела сухая растительность и кустарники. Из-за погодных условий огонь быстро распространился на большую площадь на 3-х очагах. С помощью БпЛА работники ГСЧС провели аэроразведку, ведь была угроза переброски огня на частные жилые дома. Спасатели совместно с подразделением Национальной гвардии Украины оперативно локализовали пожар на 10 гектарах и не допустили его распространения.
"К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается",— говорится в сообщении спасателей.
По оценкам специалистов, ущерб окружающей среде достиг 22 миллиона 148 тысяч гривен. Кроме того, в воздух попало 7128 тонн вредного СО2.
Что делать при пожаре
Если увидели пожар в поле или в лесу, следуйте следующим инструкциям:
- Не паникуйте и не убегайте от пламени, которое быстро приближается в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.
- Из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.
- Выйдя из очага пожара, сообщите местные органы власти и аварийно-спасательную службу по телефону "101" о месте, размерах и характере пожара.
- Если убежать нет возможности, выйдите на открытую местность или войдите в водоем; дышите через смоченную ткань как можно ближе приблизившись к земле, сообщите о своем местонахождении спасательные службы.
Напомним, недавно мы писали о кафе, которое полностью выгорело в Одессе на побережье. А также о сожженных ракетным обстрелом автомобилях в нашем городе.
Читайте Новини.LIVE!