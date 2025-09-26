Тимчасові відключення світла в Одесі 26 вересня: райони та рекомендації

Енергетики перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 вересня в Одесі заплановані тимчасові відключення електропостачання У різних районах міста проводитимуть ремонтні роботи, через що мешканці можуть деякий час залишатися без світла. Рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої та підготувати все необхідне для комфортного перебування без електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

1-а Пересипська,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Боровського Миколи, 125А-195,

Бродська, 1-Б, 1В,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,

Грушевського Михайла, 39/1КОРП.3,4, 5- 39 /3 КОРП_5,

Деревообробна, 45,49а,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 9,63,71-90А,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Професора Коровицького, 115-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Листяна, 1-13,

Літмана Саймона, 6А-97,

Літня, 1-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової, 30в-62а, 117-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Промислова, 185,

Радіальна, 123,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Чорноморського Козацтва, 110, 110/221А, 110/№ 337, 110/298а, 110/275, 110/№274/1,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а_с,

С. Ядова, 58,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Деревообробний, 1-40,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 2-й Хімічний, 7,

пров. 3-й Деревообробний, 1-91,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. 3-й Хімічний, 1-14,

пров. 4-й Деревообробний, 2-17, 50а, 61,

пров. 5-й Деревообробний, 2а-35,

пров. Іспанський, 1/корп.1,2,3,

пров. Квантовий,1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Промисловий, 1-38,

пров. Сташевської Марії, 1А-21,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00 — 20:00.

Південний РЕМ:

Приморська, 138а,

Сонячна, 29,

пров. Приморський, 2-4б,

просп. Свободи.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміниться вартість світла у жовтні. Також ми писали, скільки одесити платитимуть за зв'язок із 1 жовтня.