Временные отключения света в Одессе 26 сентября: районы и рекомендации

Масштабное отключение света в Одессе — адреса
Сегодня, 26 сентября в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света. Рекомендуется заранее зарядить мобильные устройства и подготовить все необходимое для комфортного пребывания без электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- 1-я Пересыпская,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Боровского Николая, 125А-195,
- Бродская, 1-Б, 1В,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
- Грушевского Михаила, 39/1КОРП.3,4, 5- 39/3 КОРП_5,
- Деревообрабатывающая, 45,49а,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9,63,71-90А,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- 115-151, Профессора Коровицкого,
- Александра Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лиственная, 1-13,
- Литмана Саймона, 6А-97,
- Летняя, 1-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Промышленная, 185,
- Радиальная, 123,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/№ 337, 110/298а, 110/275, 110/№274/1,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- С. Ядова, 58,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Химический, 7,
- переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок 3-й Химический, 1-14,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61,
- переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,
- переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Промышленный, 1-38,
- переулок Сташевской Марии, 1А-21,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 18:00 — 20:00.
Южный РЭС:
- Приморская, 138а,
- Солнечная, 29,
- переулок Приморский, 2-4б,
- просп. Свободы.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
