Временные отключения света в Одессе 26 сентября: районы и рекомендации

Энергетики проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 сентября в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света. Рекомендуется заранее зарядить мобильные устройства и подготовить все необходимое для комфортного пребывания без электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,

1-я Пересыпская,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Боровского Николая, 125А-195,

Бродская, 1-Б, 1В,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,

Грушевского Михаила, 39/1КОРП.3,4, 5- 39/3 КОРП_5,

Деревообрабатывающая, 45,49а,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 9,63,71-90А,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

115-151, Профессора Коровицкого,

Александра Кошица, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лиственная, 1-13,

Литмана Саймона, 6А-97,

Летняя, 1-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой, 30в-62а, 117-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Промышленная, 185,

Радиальная, 123,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/№ 337, 110/298а, 110/275, 110/№274/1,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74-119,

Штилевая, 2-118,/а_с,

С. Ядова, 58,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 2-й Химический, 7,

переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок 3-й Химический, 1-14,

переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61,

переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,

переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок. Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Промышленный, 1-38,

переулок Сташевской Марии, 1А-21,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00 — 20:00.

Южный РЭС:

Приморская, 138а,

Солнечная, 29,

переулок Приморский, 2-4б,

просп. Свободы.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали про те, как изменится стоимость света в октябре. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за связь с 1 октября.