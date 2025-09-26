Видео
Україна
Масштабное отключение света в Одессе — адреса

Масштабное отключение света в Одессе — адреса

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 10:08
Временные отключения света в Одессе 26 сентября: районы и рекомендации
Энергетики проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 сентября в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света. Рекомендуется заранее зарядить мобильные устройства и подготовить все необходимое для комфортного пребывания без электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • 1-я Пересыпская,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Боровского Николая, 125А-195,
  • Бродская, 1-Б, 1В,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
  • Грушевского Михаила, 39/1КОРП.3,4, 5- 39/3 КОРП_5,
  • Деревообрабатывающая, 45,49а,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9,63,71-90А,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • 115-151, Профессора Коровицкого,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лиственная, 1-13,
  • Литмана Саймона, 6А-97,
  • Летняя, 1-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Промышленная, 185,
  • Радиальная, 123,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/№ 337, 110/298а, 110/275, 110/№274/1,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 2-й Химический, 7,
  • переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок 3-й Химический, 1-14,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61,
  • переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,
  • переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Промышленный, 1-38,
  • переулок Сташевской Марии, 1А-21,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00 — 20:00.

Южный РЭС:

  • Приморская, 138а,
  • Солнечная, 29,
  • переулок Приморский, 2-4б,
  • просп. Свободы.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали про те, как изменится стоимость света в октябре. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за связь с 1 октября.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
