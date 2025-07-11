Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 11 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це тисячі абонентів міста будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-16, 43-105а;

Ахматової Анни, 1-32к.

Роботи до 18:00.

Бурлюка Давида, 8-30,

Венгера, 6,

Дачна, 3а-30В,

Дубовий Гай, 2-57,

Едуардса Бориса, 28-40В,

Костанді, 21-43,

Кришталева, 1,

Лигінська, 1-33,

Львівська, 7а-58,

Проектована, 3/10,

Рибальська, 20,

Рівності, 1-48, 84-104, 195;

Сумська, 1-31,

Айвазовського, 34, 70а,72,72б;

Ялинкова, 2-58г,

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

"Зелений мис", товариство садівників, 133;

пров. 1-й Рівності, 86,197;

пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3,

пров. 2-й Рівності, 1,4;

пров. 2-й Тупиковий, 8,19,21;

пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6;

пров. 3-й Український, 1а-12/1,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Делоне Соні, 3-22А,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський, 1-10в,

пров. Новоукраїнський, 2, 17-31;

пров. Рівний, 1-11б,

пров. Рівності, 92,

пров. Травневий, 6-8/КОРП.3,

просп. Свободи, 28-71,

Чуковського Корнія, 5/63.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 34,

Болгарська, 35-70,

Болтенка Михайла, 17/КОРП.19-92,

Геннадія Афанасьєва, 2-32, 82;

Гранатна, 1-6б,

Гранітна, 5-23, 54-134А;

Запорізька, 20-32а,

Михайленко Ганни, 18-51,

Олексія Вадатурського, 79-131,

Прибіка Йозефа, 7-28Б.

Роботи до 18:00

Складська, 21,

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пл. Олексіївська, 11, 13;

пров. Високий, 1-20,

пров. Вокзальний, 5,11,25;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7,

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12, 1-а

Пересипська, 1, 1-а

Садова, 1-39, 2-а

Садова, 1-42, 3-я

Садова, 1-49, 4-а

Садова, 1-38, 5-а

Садова, 1-14, 6-а

Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна, 1-85,

Ананьївська, 1-26а,

Біляївська, 11-11б,

Блажка Віталія,17, 18;

Бувалкіна Владислава, 13-49А,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Дальня, 1-23,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Жоліо Кюрі, 22-36,

Івахненка Петра, 9, 63-90А;

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

Коровицького Професора, 1-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Ойстраха Давида, 18,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Південна дорога, 1-73,

Похила, 1-59в, 174;

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Тарутинська, 11а,12,13;

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5;

Шилова, 27,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Москіті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Савранський, 5,9;

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

вул. Лесі Українки, 10-20,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого, 52, 149/4;

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.