Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси
Сьогодні, 11 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це тисячі абонентів міста будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-16, 43-105а;
- Ахматової Анни, 1-32к.
Роботи до 18:00.
- Бурлюка Давида, 8-30,
- Венгера, 6,
- Дачна, 3а-30В,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Едуардса Бориса, 28-40В,
- Костанді, 21-43,
- Кришталева, 1,
- Лигінська, 1-33,
- Львівська, 7а-58,
- Проектована, 3/10,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 1-48, 84-104, 195;
- Сумська, 1-31,
- Айвазовського, 34, 70а,72,72б;
- Ялинкова, 2-58г,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- "Зелений мис", товариство садівників, 133;
- пров. 1-й Рівності, 86,197;
- пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3,
- пров. 2-й Рівності, 1,4;
- пров. 2-й Тупиковий, 8,19,21;
- пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6;
- пров. 3-й Український, 1а-12/1,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Делоне Соні, 3-22А,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 1-10в,
- пров. Новоукраїнський, 2, 17-31;
- пров. Рівний, 1-11б,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Травневий, 6-8/КОРП.3,
- просп. Свободи, 28-71,
- Чуковського Корнія, 5/63.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 34,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка Михайла, 17/КОРП.19-92,
- Геннадія Афанасьєва, 2-32, 82;
- Гранатна, 1-6б,
- Гранітна, 5-23, 54-134А;
- Запорізька, 20-32а,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Олексія Вадатурського, 79-131,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б.
Роботи до 18:00
- Складська, 21,
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пл. Олексіївська, 11, 13;
- пров. Високий, 1-20,
- пров. Вокзальний, 5,11,25;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Товарний, 5-11.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а
- Пересипська, 1, 1-а
- Садова, 1-39, 2-а
- Садова, 1-42, 3-я
- Садова, 1-49, 4-а
- Садова, 1-38, 5-а
- Садова, 1-14, 6-а
- Садова, 1-71,
- Авангардна, 1-31,
- Агрономічна, 1-85,
- Ананьївська, 1-26а,
- Біляївська, 11-11б,
- Блажка Віталія,17, 18;
- Бувалкіна Владислава, 13-49А,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Дальня, 1-23,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Жоліо Кюрі, 22-36,
- Івахненка Петра, 9, 63-90А;
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Коровицького Професора, 1-151,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової, 1-129,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Ойстраха Давида, 18,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, 1-59в, 174;
- Савранська, 1-28,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Тарутинська, 11а,12,13;
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5;
- Шилова, 27,
- Шполянська, 74-119,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Москіті, 1-11а,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Савранський, 5,9;
- пров. Станішевської Марії, 1А-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- вул. Лесі Українки, 10-20,
- пров. Шахтинський, 1-24,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- просп. Князя Володимира Великого, 52, 149/4;
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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