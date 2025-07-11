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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси

Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:45
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 11 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це тисячі абонентів міста будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-16, 43-105а;
  • Ахматової Анни, 1-32к.

Роботи до 18:00.

  • Бурлюка Давида, 8-30,
  • Венгера, 6,
  • Дачна, 3а-30В,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Едуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанді, 21-43,
  • Кришталева, 1,
  • Лигінська, 1-33,
  • Львівська, 7а-58,
  • Проектована, 3/10,  
  • Рибальська, 20,  
  • Рівності, 1-48, 84-104, 195;
  • Сумська, 1-31,
  • Айвазовського, 34, 70а,72,72б;
  • Ялинкова, 2-58г,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
  • "Зелений мис", товариство садівників, 133;
  • пров. 1-й Рівності, 86,197;
  • пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3,
  • пров. 2-й Рівності, 1,4;
  • пров. 2-й Тупиковий, 8,19,21;
  • пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6;
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Делоне Соні, 3-22А,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 1-10в,
  • пров. Новоукраїнський, 2, 17-31;
  • пров. Рівний, 1-11б,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Травневий, 6-8/КОРП.3,
  • просп. Свободи, 28-71,
  • Чуковського Корнія, 5/63.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 34,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка Михайла, 17/КОРП.19-92,
  • Геннадія Афанасьєва, 2-32, 82;
  • Гранатна, 1-6б,
  • Гранітна, 5-23, 54-134А;  
  • Запорізька, 20-32а,  
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Олексія  Вадатурського, 79-131,  
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б.                                                                                  

Роботи до 18:00

  • Складська, 21,
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пл. Олексіївська, 11, 13;
  • пров. Високий, 1-20,
  • пров. Вокзальний, 5,11,25;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Товарний, 5-11. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а
  • Пересипська, 1, 1-а
  • Садова, 1-39, 2-а
  • Садова, 1-42, 3-я
  • Садова, 1-49,  4-а
  • Садова, 1-38, 5-а
  • Садова, 1-14,  6-а
  • Садова, 1-71,
  • Авангардна, 1-31,
  • Агрономічна, 1-85,
  • Ананьївська, 1-26а,
  • Біляївська, 11-11б,  
  • Блажка Віталія,17, 18;
  • Бувалкіна Владислава, 13-49А,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Дальня, 1-23,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,  
  • Жоліо Кюрі, 22-36,
  • Івахненка Петра, 9, 63-90А;
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Коровицького Професора, 1-151,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Наклона, 17/1,
  • Нежданової, 1-129,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Ойстраха Давида, 18,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, 1-59в, 174;
  • Савранська, 1-28,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Тарутинська, 11а,12,13;
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Шилова, 27,
  • Шполянська, 74-119,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Москіті, 1-11а,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Савранський, 5,9;
  • пров. Станішевської Марії, 1А-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • вул. Лесі Українки, 10-20,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52, 149/4;
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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