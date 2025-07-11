Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 11 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого тысячи абонентов города будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-16, 43-105а;

Ахматовой Анны, 1-32к.

Работы до 18:00.

Бурлюка Давида, 8-30,

Венгера, 6,

Дачная, 3а-30В,

Дубовая роща, 2-57,

Эдуардса Бориса, 28-40В,

Костанди, 21-43,

Кристальная, 1,

Лигинская, 1-33,

Львовская, 7а-58,

Проектируемая, 3/10,

Рыбальская, 20,

Равенства, 1-48, 84-104, 195;

Сумская, 1-31,

Айвазовского, 34, 70а,72,72б;

Елочная, 2-58г,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

"Зеленый мыс", общество садоводов, 133;

переулок 1-й Равенства, 86,197;

переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3,

переулок 2-й Равенства, 1,4;

переулок 2-й Тупиковый, 8,19,21;

переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6;

переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Делоне Сони, 3-22А,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский, 1-10в,

переулок Новоукраинский, 2, 17-31;

переулок Ровный, 1-11б,

переулок Равенства, 92,

переулок Майский, 6-8/КОРП.3,

просп. Свободы, 28-71,

Чуковского Корнея, 5/63.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 34,

Болгарская, 35-70,

Болтенко Михаила, 17/КОРП.19-92,

Геннадия Афанасьева, 2-32, 82;

Гранатная, 1-6б,

Гранитная, 5-23, 54-134А;

Запорожская, 20-32а,

Михайленко Анны, 18-51,

Алексея Вадатурского, 79-131,

Прибика Йозефа, 7-28Б.

Работы до 18:00

Складская, 21,

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

пл. Алексеевская, 11, 13;

переулок Высокий, 1-20,

переулок Вокзальный, 5,11,25;

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7,

переулок Товарный, 5-11.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12, 1-я

Пересыпская, 1, 1-а

Садовая, 1-39, 2-а

Садовая, 1-42, 3-я

Садовая, 1-49, 4-а

Садовая, 1-38, 5-а

Садовая, 1-14, 6-а

Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая, 1-85,

Ананьевская, 1-26а,

Беляевская, 11-11б,

Блажко Виталия, 17, 18;

Бувалкина Владислава, 13-49А,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Дальняя, 1-23,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Жолио Кюри, 22-36,

Петра Ивахненко, 9, 63-90А;

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Кошица Александра, 1-69,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Наклонная, 17/1,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Ойстраха Давида, 18,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-59в, 174;

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Тарутинская, 11а,12,13;

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5;

Шилова, 27,

Шполянская, 74-119,

Штилева, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Москити, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Савранский, 5,9;

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

ул. Леси Украинки, 10-20,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Князя Владимира Великого, 52, 149/4;

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.