Відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: phm.gov.ua

Сьогодні, 6 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, а деяким користувачам навіть раніше.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Святослава Ріхтера.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Аеродромна, 1,

Академічна, 5а,

Ангарська, 1-9, 37, 36,

Аркаса, Бахчева, 1-36б,

Братська, 1-14,

Буковинська, 1-7,

Героїв Зміїного, 26-153,

Горизонтальна, 1-60,

Дальницьке,

Дунайська, 1-21, 32-36,

Зернова, 1-30,

Злакова, 1-31,

Зоопаркова, 1-21,

Ізмаїльська, 1-25,

Курганна, 1-20,

Леонтовича, 3-29,

Лещенко Петра,

Локальна, 1-15,

Магістральна,

Макова, 1-78,

Мигдальна, 4,

Нескучна, 1-36а,

Огородня, 101,

Озерна, 1-13,

Олешківська, 1-62б,

Острозька, 1-63,

Патріотична,

Північна,

Санітарна, 1-37а,

Середньофонтанська, 4,10,12,14,14а, Сонячна, 4,

Сосюри Володимира, 1-75,

Учнівська,

Черкаська, 1-28,

Чумацька,

дорога Фонтанська, 6, 17,19,

пл. Старосіна, 3,5,7,13,15,15а,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Амурський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурний,

пров. 1-й Східчастий, 2-18,

пров. Кінбурнський, 3,4,5,6,9, 8,8а,

пров. Вознесенський, 1-26,

пров. Гусака-Гусаченка Георгія,

пров. Маковий, 2-12,

пров. Північний,

пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1, 3, 5, 8, 13, 15,

пров. Халайджогло, 3-9,

пров. Хотинський, 6, 12а,19, 24б,

пров. Чернівецький, 1-40,

просп. Українських героїв, 1-22,

шосе Тираспольське, 39/41, 67-А, 111, 113, 115.

Роботи до 17:00.

Вадатурського Олексія, 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Михайленко Ганни, 18-51,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Висока, 1-20,

Дорожня, 1-22,

Івахненка Петра, 81, 83, 90А,

Коровицького Професора, 115-151,

Літня, 23-33, 39, 41,

Нежданової, 30в-62а, 117-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00.

Альпіністів, 1-24,

Газова, 1-21,

Каменярів,

Льва Симиренка, 1-57,

Республіканська,

Хаджибейська дорога,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Нафтовиків,

пров. 2-й, 3-й Хаджибейський.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.