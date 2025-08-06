Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Масштабне відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:57
Відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: phm.gov.ua

Сьогодні, 6 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, а деяким користувачам навіть раніше.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Святослава Ріхтера.

Роботи до 17:00. 

Центральний РЕМ:

  • Аеродромна, 1,
  • Академічна, 5а,
  • Ангарська, 1-9, 37, 36,
  • Аркаса, Бахчева, 1-36б,
  • Братська, 1-14,
  • Буковинська, 1-7,  
  • Героїв Зміїного, 26-153,
  • Горизонтальна, 1-60,
  • Дальницьке,
  • Дунайська, 1-21, 32-36,
  • Зернова, 1-30,
  • Злакова, 1-31,
  • Зоопаркова, 1-21,
  • Ізмаїльська, 1-25,
  • Курганна, 1-20,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Лещенко Петра,
  • Локальна, 1-15,
  • Магістральна,
  • Макова, 1-78,
  • Мигдальна, 4,
  • Нескучна, 1-36а,
  • Огородня, 101,
  • Озерна, 1-13,
  • Олешківська, 1-62б,
  • Острозька, 1-63,
  • Патріотична,
  • Північна,
  • Санітарна, 1-37а,
  • Середньофонтанська, 4,10,12,14,14а, Сонячна, 4,
  • Сосюри Володимира, 1-75,
  • Учнівська,
  • Черкаська, 1-28,
  • Чумацька,
  • дорога Фонтанська, 6, 17,19,
  • пл. Старосіна, 3,5,7,13,15,15а,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Амурський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурний,
  • пров. 1-й Східчастий, 2-18,
  • пров. Кінбурнський, 3,4,5,6,9, 8,8а,
  • пров. Вознесенський, 1-26,
  • пров. Гусака-Гусаченка Георгія,
  • пров. Маковий, 2-12,
  • пров. Північний,
  • пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1, 3, 5, 8, 13, 15,
  • пров. Халайджогло, 3-9,
  • пров. Хотинський, 6, 12а,19, 24б,
  • пров. Чернівецький, 1-40,
  • просп. Українських героїв, 1-22,
  • шосе Тираспольське, 39/41, 67-А, 111, 113, 115.   

Роботи до 17:00.

  • Вадатурського Олексія, 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Висока, 1-20,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка Петра, 81, 83, 90А,
  • Коровицького Професора, 115-151,
  • Літня, 23-33, 39, 41,
  • Нежданової, 30в-62а, 117-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Роботи до 18:00.

  • Альпіністів, 1-24,
  • Газова, 1-21,
  • Каменярів,
  • Льва Симиренка, 1-57,
  • Республіканська,
  • Хаджибейська дорога,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Нафтовиків,
  • пров. 2-й, 3-й Хаджибейський.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації