Відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику

Масштабне відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться
Сьогодні, 6 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, а деяким користувачам навіть раніше.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Святослава Ріхтера.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Аеродромна, 1,
- Академічна, 5а,
- Ангарська, 1-9, 37, 36,
- Аркаса, Бахчева, 1-36б,
- Братська, 1-14,
- Буковинська, 1-7,
- Героїв Зміїного, 26-153,
- Горизонтальна, 1-60,
- Дальницьке,
- Дунайська, 1-21, 32-36,
- Зернова, 1-30,
- Злакова, 1-31,
- Зоопаркова, 1-21,
- Ізмаїльська, 1-25,
- Курганна, 1-20,
- Леонтовича, 3-29,
- Лещенко Петра,
- Локальна, 1-15,
- Магістральна,
- Макова, 1-78,
- Мигдальна, 4,
- Нескучна, 1-36а,
- Огородня, 101,
- Озерна, 1-13,
- Олешківська, 1-62б,
- Острозька, 1-63,
- Патріотична,
- Північна,
- Санітарна, 1-37а,
- Середньофонтанська, 4,10,12,14,14а, Сонячна, 4,
- Сосюри Володимира, 1-75,
- Учнівська,
- Черкаська, 1-28,
- Чумацька,
- дорога Фонтанська, 6, 17,19,
- пл. Старосіна, 3,5,7,13,15,15а,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Амурський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурний,
- пров. 1-й Східчастий, 2-18,
- пров. Кінбурнський, 3,4,5,6,9, 8,8а,
- пров. Вознесенський, 1-26,
- пров. Гусака-Гусаченка Георгія,
- пров. Маковий, 2-12,
- пров. Північний,
- пров. Проточний, 1 А, 1/корп.1, 3, 5, 8, 13, 15,
- пров. Халайджогло, 3-9,
- пров. Хотинський, 6, 12а,19, 24б,
- пров. Чернівецький, 1-40,
- просп. Українських героїв, 1-22,
- шосе Тираспольське, 39/41, 67-А, 111, 113, 115.
Роботи до 17:00.
- Вадатурського Олексія, 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Висока, 1-20,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка Петра, 81, 83, 90А,
- Коровицького Професора, 115-151,
- Літня, 23-33, 39, 41,
- Нежданової, 30в-62а, 117-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72,
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 18:00.
- Альпіністів, 1-24,
- Газова, 1-21,
- Каменярів,
- Льва Симиренка, 1-57,
- Республіканська,
- Хаджибейська дорога,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Нафтовиків,
- пров. 2-й, 3-й Хаджибейський.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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