Отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: phm.gov.ua

Сегодня, 6 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, а некоторым пользователям даже раньше.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Святослава Рихтера.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Аэродромная, 1,

Академическая, 5а,

Ангарская, 1-9, 37, 36,

Аркаса, Бахчева, 1-36б,

Братская, 1-14,

Буковинская, 1-7,

Героев Змеиного, 26-153,

Горизонтальная, 1-60,

Дальницкое,

Дунайская, 1-21, 32-36,

Зерновая, 1-30,

Злаковая, 1-31,

Зоопарковая, 1-21,

Измаильская, 1-25,

Курганная, 1-20,

Леонтовича, 3-29,

Петра Лещенко,

Локальная, 1-15,

Магистральная,

Маковая, 1-78,

Миндальная, 4,

Нескучная, 1-36а,

Огородная, 101,

Озерная, 1-13,

Олешковская, 1-62б,

Острожская, 1-63,

Патриотическая,

Северная,

Санитарная, 1-37а,

Среднефонтанская, 4,10,12,14,14а, Солнечная, 4,

Сосюры Владимира, 1-75,

Ученическая,

Черкасская, 1-28,

Чумацкая,

дорога Фонтанская, 6, 17,19,

пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15а,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Амурский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный,

переулок 1-й Восточный, 2-18,

переулок Кинбурнский, 3,4,5,6,9, 8,8а,

переулок Вознесенский, 1-26,

переулок Гусака-Гусаченко Георгия,

переулок Маковый, 2-12,

переулок Северный,

пер. Проточный, 1 А, 1/корп.1, 3, 5, 8, 13, 15,

переулок Халайджогло, 3-9,

переулок Хотинский, 6, 12а,19, 24б,

переулок Черновицкий, 1-40,

просп. Украинских героев, 1-22,

шоссе Тираспольское, 39/41, 67-А, 111, 113, 115.

Работы до 17:00.

Вадатурского Алексея, 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Михайленко Анны, 18-51,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Высокая, 1-20,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,

Коровицкого Профессора, 115-151,

Летняя, 23-33, 39, 41,

Неждановой, 30в-62а, 117-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00.

Альпинистов, 1-24,

Газовая, 1-21,

Каменяров,

Льва Симиренко, 1-57,

Республиканская,

Хаджибейская дорога,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Нефтяников,

переулок 2-й, 3-й Хаджибейский.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.