Відключення світла в Одесі 17 серпня: адреси

Масштабне відключення світла в Одесі — хто буде без електрики
У кількох районах Одеси сьогодні, 17 серпня, відключатимуть електроенергію через планові роботи, тож світла не буде на десятках вулиць у Центральному та Північному районах. Енергетики обіцяють завершити всі заходи до вечора.
Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ (до 20:00):
- вул. Вадатурського О., 79-131
- вул. Гранатна, 1-16б
- вул. Михайленко Ганни, 18-51
- вул. Прибіка Йозефа, 7-28Б
- вул. Столярського, 4-Г
- вул. Фунтового Івана, 42-54
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35
- пров. Малиновський, 7
Північний РЕМ (до 18:00):
- вул. 40-річчя Оборони Одеси, 2
- вул. Вікандера і Ларсена, 98-187
- вул. Каменярів, 112-124, 295-305
- вул. Кримська, 54-58
- вул. Марсельська, 22, 24
- вул. Республіканська, 226-238, 253-343
- дорога Хаджибейська, 407-515
- пров. 9-й, 11-й, 12-й Чорноморський
- пров. 1-й Наявний, 3-7
- пров. 3-й Наявний, 1
- пров. 4-й Наявний, 2-7б
- пров. 5-й Наявний, 1-5а
- пров. 6-й Наявний, 2-9а
- узвіз Латвійський, 1-27
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, енергетики ДТЕК за цей рік зафіксували 125 випадків пошкодження енергооб’єктів на Одещині через недотримання людьми правил електробезпеки. Також ми писали, про вартість електроенергії у серпні в Одесі.
