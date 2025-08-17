Відключення світла в Одесі 17 серпня: адреси

Електрик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: freepik

У кількох районах Одеси сьогодні, 17 серпня, відключатимуть електроенергію через планові роботи, тож світла не буде на десятках вулиць у Центральному та Північному районах. Енергетики обіцяють завершити всі заходи до вечора.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 20:00):

вул. Вадатурського О., 79-131

вул. Гранатна, 1-16б

вул. Михайленко Ганни, 18-51

вул. Прибіка Йозефа, 7-28Б

вул. Столярського, 4-Г

вул. Фунтового Івана, 42-54

пров. Гранатний, 2-8/корп.1

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35

пров. Малиновський, 7

Північний РЕМ (до 18:00):

вул. 40-річчя Оборони Одеси, 2

вул. Вікандера і Ларсена, 98-187

вул. Каменярів, 112-124, 295-305

вул. Кримська, 54-58

вул. Марсельська, 22, 24

вул. Республіканська, 226-238, 253-343

дорога Хаджибейська, 407-515

пров. 9-й, 11-й, 12-й Чорноморський

пров. 1-й Наявний, 3-7

пров. 3-й Наявний, 1

пров. 4-й Наявний, 2-7б

пров. 5-й Наявний, 1-5а

пров. 6-й Наявний, 2-9а

узвіз Латвійський, 1-27

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК за цей рік зафіксували 125 випадків пошкодження енергооб’єктів на Одещині через недотримання людьми правил електробезпеки. Також ми писали, про вартість електроенергії у серпні в Одесі.