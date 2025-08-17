Отключение света в Одессе 17 августа: адреса

Отключение света в Одессе — кто будет без электричества
В нескольких районах Одессы сегодня, 17 августа, будут отключать электроэнергию из-за плановых работ, поэтому света не будет на десятках улиц в Центральном и Северном районах. Энергетики обещают завершить все мероприятия до вечера.
Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС (до 20:00):
- ул. Вадатурского А., 79-131
- Гранатная, 1-16б
- ул. Михайленко Анны, 18-51
- ул. Прибика Йозефа, 7-28Б
- ул. Столярского, 4-Г
- ул. Фунтового Ивана, 42-54
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35
- переулок Малиновский, 7
Северный РЭС (до 18:00):
- ул. 40-летия Обороны Одессы, 2
- ул. Викандера и Ларсена, 98-187
- ул. Каменщиков, 112-124, 295-305
- ул. Крымская, 54-58
- ул. Марсельская, 22, 24
- ул. Республиканская, 226-238, 253-343
- дорога Хаджибейская, 407-515
- переулок 9-й, 11-й, 12-й Черноморский
- переулок 1-й Наличный, 3-7
- переулок 3-й Наличный, 1
- переулок. 4-й Наличный, 2-7б
- переулок. 5-й Наличный, 1-5а
- переулок 6-й Наличный, 2-9а
- спуск Латвийский, 1-27
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, энергетики ДТЭК за этот год зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов в Одесской области из-за несоблюдения людьми правил электробезопасности. Также мы писали, о стоимости электроэнергии в августе в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!