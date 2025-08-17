Отключение света в Одессе 17 августа: адреса

Электрик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В нескольких районах Одессы сегодня, 17 августа, будут отключать электроэнергию из-за плановых работ, поэтому света не будет на десятках улиц в Центральном и Северном районах. Энергетики обещают завершить все мероприятия до вечера.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 20:00):

ул. Вадатурского А., 79-131

Гранатная, 1-16б

ул. Михайленко Анны, 18-51

ул. Прибика Йозефа, 7-28Б

ул. Столярского, 4-Г

ул. Фунтового Ивана, 42-54

переулок Гранатный, 2-8/корп.1

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35

переулок Малиновский, 7

Северный РЭС (до 18:00):

ул. 40-летия Обороны Одессы, 2

ул. Викандера и Ларсена, 98-187

ул. Каменщиков, 112-124, 295-305

ул. Крымская, 54-58

ул. Марсельская, 22, 24

ул. Республиканская, 226-238, 253-343

дорога Хаджибейская, 407-515

переулок 9-й, 11-й, 12-й Черноморский

переулок 1-й Наличный, 3-7

переулок 3-й Наличный, 1

переулок. 4-й Наличный, 2-7б

переулок. 5-й Наличный, 1-5а

переулок 6-й Наличный, 2-9а

спуск Латвийский, 1-27

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, энергетики ДТЭК за этот год зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов в Одесской области из-за несоблюдения людьми правил электробезопасности. Также мы писали, о стоимости электроэнергии в августе в Одессе.