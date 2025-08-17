Видео
Отключение света в Одессе — кто будет без электричества

Дата публикации 17 августа 2025 09:55
Отключение света в Одессе 17 августа: адреса
Электрик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В нескольких районах Одессы сегодня, 17 августа, будут отключать электроэнергию из-за плановых работ, поэтому света не будет на десятках улиц в Центральном и Северном районах. Энергетики обещают завершить все мероприятия до вечера.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Масштабне відключення світла в Одесі — хто буде без електрики - фото 1
Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 20:00):

  • ул. Вадатурского А., 79-131
  • Гранатная, 1-16б
  • ул. Михайленко Анны, 18-51
  • ул. Прибика Йозефа, 7-28Б
  • ул. Столярского, 4-Г
  • ул. Фунтового Ивана, 42-54
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35
  • переулок Малиновский, 7

Северный РЭС (до 18:00):

  • ул. 40-летия Обороны Одессы, 2
  • ул. Викандера и Ларсена, 98-187
  • ул. Каменщиков, 112-124, 295-305
  • ул. Крымская, 54-58
  • ул. Марсельская, 22, 24
  • ул. Республиканская, 226-238, 253-343
  • дорога Хаджибейская, 407-515
  • переулок 9-й, 11-й, 12-й Черноморский
  • переулок 1-й Наличный, 3-7
  • переулок 3-й Наличный, 1
  • переулок. 4-й Наличный, 2-7б
  • переулок. 5-й Наличный, 1-5а
  • переулок 6-й Наличный, 2-9а
  • спуск Латвийский, 1-27

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, энергетики ДТЭК за этот год зафиксировали 125 случаев повреждения энергообъектов в Одесской области из-за несоблюдения людьми правил электробезопасности. Также мы писали, о стоимости электроэнергии в августе в Одессе.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
