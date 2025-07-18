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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 09:42
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Південний РЕМ:

  • Симоненка, 1-58,
  • пров. 1й Амбулаторний, 1-11,
  • пр. Свободи, 71-89,
  • пров. Верф’яний, 1-16,
  • пров. Садовий, 2,
  • Дубиніна, 21,
  • Приморська, 52,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5в,
  • Амбулаторна, 2-15. 

Роботи до 18.30.

Центральний РЕМ:

  • Степова, 19, 23/25,
  • Б.Хмельницького, 51-98,
  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурського, 79-131,
  • Прибіка, 7-28,
  • Столярського, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 18.00-20.00.

Північний РЕМ:

  • Прокатна, 1-12,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • Балтська дор., 82-84,
  • пров. Навігаційний, 13-19,
  • Головна, 24-33,
  • Горбиста, 5-15,
  • Лютнева, 35-59,
  • Аграрна, 1-21,
  • Дзвінка, 9-32,
  • Закарпатська, 28-209,
  • Посівна, 1-56,
  • Кавказька, 30-41,

Роботи до 17.00.

  • Світла, 1-14,
  • Коровицького, 115-151,
  • Висока, 1-20,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко, 81-90,
  • Літня, 23-41,
  • Нежданової, 30-129,
  • Шполянська, 74-119,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • Українська, 1-20,
  • Озерна, 26-66,
  • узвіз 2й Пересипський, 1-23,
  • пров. 1й Пересипський, 8-14,
  • Осіння, 1-12, Ядова, 58,
  • Узікова, 9-39,
  • Хавкіна, 64-72. 

Роботидо 18.00.

  • Котляревського, 12б,
  • Крушельницького, 1-37,
  • пров. Гінзбург, 1-12,
  • пров. Крушельницького, 1-5,
  • Міхновського, 1-63,
  • Цебриковська, 1-13,
  • пров. Калнишевського, 1-10,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Кільцева, 1-12, Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-95,
  • пров.Шахтинський, 18-46,
  • пров.Мастерський, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14,
  • Четверта, 33-58,
  • пров. Оранжерейний, 1-32,
  • пров. Кілевий, 1-9,
  • Кругова, 1-36,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Болобочана, 1-44,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • Бувалкіна, 6-18,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. Круговий, 1-13. 

Роботи до 19.00.

  • 1-а – 6-а Садова,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Хаджибейська дор., 409-507,
  • Республіканська, 232-313,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Глаубермана,
  • Чайкова, 1-71,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • Кошиця, 1-69,
  • Каменярів, 118,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Миколаївська дор., 65,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Мала Садова, 1-22,
  • К.Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Велика Садова, 1-52,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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