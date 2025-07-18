Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 18 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Південний РЕМ:
- Симоненка, 1-58,
- пров. 1й Амбулаторний, 1-11,
- пр. Свободи, 71-89,
- пров. Верф’яний, 1-16,
- пров. Садовий, 2,
- Дубиніна, 21,
- Приморська, 52,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5в,
- Амбулаторна, 2-15.
Роботи до 18.30.
Центральний РЕМ:
- Степова, 19, 23/25,
- Б.Хмельницького, 51-98,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурського, 79-131,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 18.00-20.00.
Північний РЕМ:
- Прокатна, 1-12,
- пров. Кавказький, 1-8,
- Балтська дор., 82-84,
- пров. Навігаційний, 13-19,
- Головна, 24-33,
- Горбиста, 5-15,
- Лютнева, 35-59,
- Аграрна, 1-21,
- Дзвінка, 9-32,
- Закарпатська, 28-209,
- Посівна, 1-56,
- Кавказька, 30-41,
Роботи до 17.00.
- Світла, 1-14,
- Коровицького, 115-151,
- Висока, 1-20,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко, 81-90,
- Літня, 23-41,
- Нежданової, 30-129,
- Шполянська, 74-119,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- Українська, 1-20,
- Озерна, 26-66,
- узвіз 2й Пересипський, 1-23,
- пров. 1й Пересипський, 8-14,
- Осіння, 1-12, Ядова, 58,
- Узікова, 9-39,
- Хавкіна, 64-72.
Роботидо 18.00.
- Котляревського, 12б,
- Крушельницького, 1-37,
- пров. Гінзбург, 1-12,
- пров. Крушельницького, 1-5,
- Міхновського, 1-63,
- Цебриковська, 1-13,
- пров. Калнишевського, 1-10,
- Агрономічна, 60-223,
- Кільцева, 1-12, Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-95,
- пров.Шахтинський, 18-46,
- пров.Мастерський, 1-11,
- пров. Новий, 1-14,
- Четверта, 33-58,
- пров. Оранжерейний, 1-32,
- пров. Кілевий, 1-9,
- Кругова, 1-36,
- Молодіжна, 1-49,
- Болобочана, 1-44,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- Бувалкіна, 6-18,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. Круговий, 1-13.
Роботи до 19.00.
- 1-а – 6-а Садова,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Хаджибейська дор., 409-507,
- Республіканська, 232-313,
- Кишинівська, 2-24,
- Маріупольська, 20-68,
- Глаубермана,
- Чайкова, 1-71,
- пров. Квантовий, 1-27,
- Кошиця, 1-69,
- Каменярів, 118,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Миколаївська дор., 65,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Шептицького, 1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Мала Садова, 1-22,
- К.Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Велика Садова, 1-52,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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