Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Південний РЕМ:

Симоненка, 1-58,

пров. 1й Амбулаторний, 1-11,

пр. Свободи, 71-89,

пров. Верф’яний, 1-16,

пров. Садовий, 2,

Дубиніна, 21,

Приморська, 52,

пров. Загородній, 9,

пров. Кошового, 5в,

Амбулаторна, 2-15.

Роботи до 18.30.

Центральний РЕМ:

Степова, 19, 23/25,

Б.Хмельницького, 51-98,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Вадатурського, 79-131,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

Фунтового, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 18.00-20.00.

Північний РЕМ:

Прокатна, 1-12,

пров. Кавказький, 1-8,

Балтська дор., 82-84,

пров. Навігаційний, 13-19,

Головна, 24-33,

Горбиста, 5-15,

Лютнева, 35-59,

Аграрна, 1-21,

Дзвінка, 9-32,

Закарпатська, 28-209,

Посівна, 1-56,

Кавказька, 30-41,

Роботи до 17.00.

Світла, 1-14,

Коровицького, 115-151,

Висока, 1-20,

Дорожня, 1-22,

Івахненко, 81-90,

Літня, 23-41,

Нежданової, 30-129,

Шполянська, 74-119,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

Українська, 1-20,

Озерна, 26-66,

узвіз 2й Пересипський, 1-23,

пров. 1й Пересипський, 8-14,

Осіння, 1-12, Ядова, 58,

Узікова, 9-39,

Хавкіна, 64-72.

Роботидо 18.00.

Котляревського, 12б,

Крушельницького, 1-37,

пров. Гінзбург, 1-12,

пров. Крушельницького, 1-5,

Міхновського, 1-63,

Цебриковська, 1-13,

пров. Калнишевського, 1-10,

Агрономічна, 60-223,

Кільцева, 1-12, Біляївська, 1-9,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-95,

пров.Шахтинський, 18-46,

пров.Мастерський, 1-11,

пров. Новий, 1-14,

Четверта, 33-58,

пров. Оранжерейний, 1-32,

пров. Кілевий, 1-9,

Кругова, 1-36,

Молодіжна, 1-49,

Болобочана, 1-44,

пров. Агрономічний, 1-8,

Бувалкіна, 6-18,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. Круговий, 1-13.

Роботи до 19.00.

1-а – 6-а Садова,

2-а лінія на ж/м, 12,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Хаджибейська дор., 409-507,

Республіканська, 232-313,

Кишинівська, 2-24,

Маріупольська, 20-68,

Глаубермана,

Чайкова, 1-71,

пров. Квантовий, 1-27,

Кошиця, 1-69,

Каменярів, 118,

Південна дор., 1-73,

Донецька, 1-25,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Миколаївська дор., 65,

вул. Л.Українки, 10-20,

Кінноармійська, 1,1а,

Шептицького, 1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Мала Садова, 1-22,

К.Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Велика Садова, 1-52,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.