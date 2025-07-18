Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 18 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов останутся без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Южный РЭС:

Симоненко, 1-58,

переулок 1й Амбулаторный, 1-11,

пр. Свободы, 71-89,

переулок Верфяной, 1-16,

переулок Садовый, 2,

Дубинина, 21,

Приморская, 52,

переулок Загородный, 9,

переулок Кошевого, 5в,

Амбулаторная, 2-15.

Работы до 18.30.

Центральный РЭС:

Степная, 19, 23/25,

Б.Хмельницкого, 51-98,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Вадатурского, 79-131,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

Фунтового, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 18.00-20.00.

Северный РЭС:

Прокатная, 1-12,

переулок Кавказский, 1-8,

Балтская дор., 82-84,

переулок Навигационный, 13-19,

Главная, 24-33,

Горбистая, 5-15,

Февральская, 35-59,

Аграрная, 1-21,

Дзвинка, 9-32,

Закарпатская, 28-209,

Посевная, 1-56,

Кавказская, 30-41,

Работы до 17:00.

Светлая, 1-14,

Коровицкого, 115-151,

Высокая, 1-20,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко, 81-90,

Летняя, 23-41,

Неждановой, 30-129,

Шполянская, 74-119,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

Украинский, 1-20,

Озерная, 26-66,

спуск 2й Пересыпский, 1-23,

переулок 1й Пересыпский, 8-14,

Осенняя, 1-12, Ядовая, 58,

Узикова, 9-39,

Хавкина, 64-72.

Работы до 18.00.

Котляревского, 12б,

Крушельницкого, 1-37,

переулок Гинзбург, 1-12,

переулок Крушельницкого, 1-5,

Михновского, 1-63,

Цебриковская, 1-13,

переулок Калнышевского, 1-10,

Агрономическая, 60-223,

Кольцевая, 1-12, Беляевская, 1-9,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-95,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Мастерский, 1-11,

переулок Новый, 1-14,

Четвертая, 33-58,

переулок Оранжерейный, 1-32,

переулок Килевый, 1-9,

Круглая, 1-36,

Молодежная, 1-49,

Болобочана, 1-44,

переулок Агрономический, 1-8,

Бувалкина, 6-18,

переулок Шебелинский, 13-27,

переулок Круговой, 1-13.

Работы до 19.00.

1-я - 6-я Садовая,

2-я линия на ж/м, 12,

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Хаджибейская дор., 409-507,

Республиканская, 232-313,

Кишиневская, 2-24,

Мариупольская, 20-68,

Глаубермана,

Чайкова, 1-71,

переулок Квантовый, 1-27,

Кошица, 1-69,

Каменщиков, 118,

Южная дорога, 1-73,

Донецкая, 1-25,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Николаевская дор., 65,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Конноармейская, 1,1а,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Малая Садовая, 1-22,

К.Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Большая Садовая, 1-52,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.