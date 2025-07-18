Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 18 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов останутся без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Южный РЭС:
- Симоненко, 1-58,
- переулок 1й Амбулаторный, 1-11,
- пр. Свободы, 71-89,
- переулок Верфяной, 1-16,
- переулок Садовый, 2,
- Дубинина, 21,
- Приморская, 52,
- переулок Загородный, 9,
- переулок Кошевого, 5в,
- Амбулаторная, 2-15.
Работы до 18.30.
Центральный РЭС:
- Степная, 19, 23/25,
- Б.Хмельницкого, 51-98,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурского, 79-131,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 18.00-20.00.
Северный РЭС:
- Прокатная, 1-12,
- переулок Кавказский, 1-8,
- Балтская дор., 82-84,
- переулок Навигационный, 13-19,
- Главная, 24-33,
- Горбистая, 5-15,
- Февральская, 35-59,
- Аграрная, 1-21,
- Дзвинка, 9-32,
- Закарпатская, 28-209,
- Посевная, 1-56,
- Кавказская, 30-41,
Работы до 17:00.
- Светлая, 1-14,
- Коровицкого, 115-151,
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 81-90,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой, 30-129,
- Шполянская, 74-119,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- Украинский, 1-20,
- Озерная, 26-66,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23,
- переулок 1й Пересыпский, 8-14,
- Осенняя, 1-12, Ядовая, 58,
- Узикова, 9-39,
- Хавкина, 64-72.
Работы до 18.00.
- Котляревского, 12б,
- Крушельницкого, 1-37,
- переулок Гинзбург, 1-12,
- переулок Крушельницкого, 1-5,
- Михновского, 1-63,
- Цебриковская, 1-13,
- переулок Калнышевского, 1-10,
- Агрономическая, 60-223,
- Кольцевая, 1-12, Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-95,
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Мастерский, 1-11,
- переулок Новый, 1-14,
- Четвертая, 33-58,
- переулок Оранжерейный, 1-32,
- переулок Килевый, 1-9,
- Круглая, 1-36,
- Молодежная, 1-49,
- Болобочана, 1-44,
- переулок Агрономический, 1-8,
- Бувалкина, 6-18,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- переулок Круговой, 1-13.
Работы до 19.00.
- 1-я - 6-я Садовая,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Хаджибейская дор., 409-507,
- Республиканская, 232-313,
- Кишиневская, 2-24,
- Мариупольская, 20-68,
- Глаубермана,
- Чайкова, 1-71,
- переулок Квантовый, 1-27,
- Кошица, 1-69,
- Каменщиков, 118,
- Южная дорога, 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Николаевская дор., 65,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Конноармейская, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- К.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Большая Садовая, 1-52,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 20.00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!