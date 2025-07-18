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Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 09:42
Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 18 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов останутся без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Южный РЭС:

  • Симоненко, 1-58,
  • переулок 1й Амбулаторный, 1-11,
  • пр. Свободы, 71-89,
  • переулок Верфяной, 1-16,
  • переулок Садовый, 2,
  • Дубинина, 21,
  • Приморская, 52,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5в,
  • Амбулаторная, 2-15.

Работы до 18.30.

Центральный РЭС:

  • Степная, 19, 23/25,
  • Б.Хмельницкого, 51-98,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурского, 79-131,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 18.00-20.00.

Северный РЭС:

  • Прокатная, 1-12,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • Балтская дор., 82-84,
  • переулок Навигационный, 13-19,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Февральская, 35-59,
  • Аграрная, 1-21,
  • Дзвинка, 9-32,
  • Закарпатская, 28-209,
  • Посевная, 1-56,
  • Кавказская, 30-41,

Работы до 17:00.

  • Светлая, 1-14,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой, 30-129,
  • Шполянская, 74-119,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • Украинский, 1-20,
  • Озерная, 26-66,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23,
  • переулок 1й Пересыпский, 8-14,
  • Осенняя, 1-12, Ядовая, 58,
  • Узикова, 9-39,
  • Хавкина, 64-72.

Работы до 18.00.

  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • переулок Гинзбург, 1-12,
  • переулок Крушельницкого, 1-5,
  • Михновского, 1-63,
  • Цебриковская, 1-13,
  • переулок Калнышевского, 1-10,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Кольцевая, 1-12, Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-95,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Мастерский, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14,
  • Четвертая, 33-58,
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Килевый, 1-9,
  • Круглая, 1-36,
  • Молодежная, 1-49,
  • Болобочана, 1-44,
  • переулок Агрономический, 1-8,
  • Бувалкина, 6-18,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • переулок Круговой, 1-13.

Работы до 19.00.

  • 1-я - 6-я Садовая,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Хаджибейская дор., 409-507,
  • Республиканская, 232-313,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Глаубермана,
  • Чайкова, 1-71,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • Кошица, 1-69,
  • Каменщиков, 118,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Николаевская дор., 65,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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