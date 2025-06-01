Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання

Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватися
Сьогодні, 1 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. Однак до 19:00 світло абонентам обіцяють повернути.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- 10-го Квітня, 14-20 (парні),
- Афанасьєва Геннадія, 34,
- Бажана, 1-73,
- Балківська, 90, 92, 104-193,
- Благовидової Ольги, 1-13, 30-37, 40В;
- Болгарська, 35-90,
- Болтенка Михайла, 7-70,
- Вороного Миколи, 1-18А,
- Головковська, 15-58,
- Дальницька, 1-53/корп.5,
- Дмитра Іванова (Бабеля), 3-59,
- Домбровського Владислава, 7А-11Б,
- Дюковська, 8, 14;
- Запорізька, 20-32 а,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25, 33в;
- Колонічна, 1-11,
- Колонтаївська, 1, 44-71;
- Комітетська, 1-21,
- Кордонна, 25-92,
- Косяченка Олексія, 1-54/2,
- Кузьміна Тараса (Градоначальницька), 9,
- Кутузакія Олександра, 39-64,
- Лисенка Миколи, 1А-27А,
- Литовська, 15-57,
- Люстдорфська дор., 13, 13а, 15;
- М’ясоїдівська, 1-24/26,
- Майстрова, 13А,
- Малішевського, 1-55,
- Манежна, 40,
- Мельницька, 2-51,
- Мечникова, 32а,
- Михайлівська, 1-66,
- Композитора Ніщинського, 6, 8, 28, 38;
- Овідіопольська дор., 2-6,
- Південна, 1-14,
- Пішонівська, 3-27,
- Платанова, 1-126,
- Прибіка Йозефа, 30-49,
- Прохоровська, 2-77А,
- Радісна, 114, 116;
- Райдужна, 22-57,
- Різовська, 4-20б,
- Ріхтера Святослава, 33-148,
- Родоканакі, 17,
- Розкидайлівська, 5-26а,
- Розумовського, 59, 61;
- Садиковська, 1-20б,
- Середня, 1-66,
- Сільська, 29-44,
- Скісна, 42а-74/корп.76,
- Старицького, 2-27,
- Стуса Василя, 2А-20,
- Тетяни Тесс, 1-60,
- Туристська, 7а-15,
- Ударників, 7-35б,
- Фабрична, 1-4/корп.2,
- Чайки Максима, 1-37А,
- Челебі Евлії(Онезька), 36-54,
- Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1,
- парк Гамова, 7/1,
- пл. Михайлівська, 3-19,
- пл. Олексіївська, 1, 7, 9;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. 2-й Водяний, 11,
- пров. Банний, 2-3,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Виноградний, 4-38,
- пров. Високий, 1-20,
- пров. Картамишевський, 2, 9;
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Середньофонтанський, 7/13,
- 17/13;
- пров. Старокінний, 1,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- проїзд Іванівський, 10,
- просп. Українки Лесі, 12,
- сквер Георгія Гамова, 1-7,
- сквер Дорошенка, 3, 3а.
Роботи проводитимуть з 15:00 до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як змінилася вартість проїзду у громадському транспорті в Одесі. А також про тариф на водопостачання.
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