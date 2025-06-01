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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватися

Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватися

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Дата публікації: 1 червня 2025 10:10
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 1 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. Однак до 19:00 світло абонентам обіцяють повернути.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • 10-го Квітня, 14-20 (парні),
  • Афанасьєва Геннадія, 34,
  • Бажана, 1-73,
  • Балківська, 90, 92, 104-193,
  • Благовидової Ольги, 1-13, 30-37, 40В;
  • Болгарська, 35-90,
  • Болтенка Михайла, 7-70,
  • Вороного Миколи, 1-18А,
  • Головковська, 15-58,
  • Дальницька, 1-53/корп.5,
  • Дмитра Іванова (Бабеля), 3-59,
  • Домбровського Владислава, 7А-11Б,
  • Дюковська, 8, 14;
  • Запорізька, 20-32 а,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25, 33в;
  • Колонічна, 1-11,
  • Колонтаївська, 1, 44-71;
  • Комітетська, 1-21,
  • Кордонна, 25-92,
  • Косяченка Олексія, 1-54/2,
  • Кузьміна Тараса (Градоначальницька), 9,
  • Кутузакія Олександра, 39-64,
  • Лисенка Миколи, 1А-27А,
  • Литовська, 15-57,
  • Люстдорфська дор., 13, 13а, 15;
  • М’ясоїдівська, 1-24/26,
  • Майстрова, 13А,
  • Малішевського, 1-55,
  • Манежна, 40,
  • Мельницька, 2-51,
  • Мечникова, 32а,
  • Михайлівська, 1-66,
  • Композитора Ніщинського, 6, 8, 28, 38;
  • Овідіопольська дор., 2-6,
  • Південна, 1-14,
  • Пішонівська, 3-27,
  • Платанова, 1-126,
  • Прибіка Йозефа, 30-49,
  • Прохоровська, 2-77А,
  • Радісна, 114, 116;
  • Райдужна, 22-57,
  • Різовська, 4-20б,
  • Ріхтера Святослава, 33-148,
  • Родоканакі, 17,
  • Розкидайлівська, 5-26а,
  • Розумовського, 59, 61;
  • Садиковська, 1-20б,
  • Середня, 1-66,
  • Сільська, 29-44,
  • Скісна, 42а-74/корп.76,
  • Старицького, 2-27,
  • Стуса Василя, 2А-20,
  • Тетяни Тесс, 1-60,
  • Туристська, 7а-15,
  • Ударників, 7-35б,
  • Фабрична, 1-4/корп.2,
  • Чайки Максима, 1-37А,
  • Челебі Евлії(Онезька), 36-54,
  • Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1,
  • парк Гамова, 7/1,
  • пл. Михайлівська, 3-19,
  • пл. Олексіївська, 1, 7, 9;
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. 2-й Водяний, 11,
  • пров. Банний, 2-3,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Виноградний, 4-38,
  • пров. Високий, 1-20,
  • пров. Картамишевський, 2, 9;
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;
  • пров. Середньофонтанський, 7/13,
  • 17/13;
  • пров. Старокінний, 1,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • проїзд Іванівський, 10,
  • просп. Українки Лесі, 12,
  • сквер Георгія Гамова, 1-7,
  • сквер Дорошенка, 3, 3а. 

Роботи проводитимуть з 15:00 до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як змінилася вартість проїзду у громадському транспорті в Одесі. А також про тариф на водопостачання.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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