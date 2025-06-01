Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 1 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. Однак до 19:00 світло абонентам обіцяють повернути.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

10-го Квітня, 14-20 (парні),

Афанасьєва Геннадія, 34,

Бажана, 1-73,

Балківська, 90, 92, 104-193,

Благовидової Ольги, 1-13, 30-37, 40В;

Болгарська, 35-90,

Болтенка Михайла, 7-70,

Вороного Миколи, 1-18А,

Головковська, 15-58,

Дальницька, 1-53/корп.5,

Дмитра Іванова (Бабеля), 3-59,

Домбровського Владислава, 7А-11Б,

Дюковська, 8, 14;

Запорізька, 20-32 а,

Квіткова, 1-21,

Квітнева, 20-33/1,

Клименка, 25, 33в;

Колонічна, 1-11,

Колонтаївська, 1, 44-71;

Комітетська, 1-21,

Кордонна, 25-92,

Косяченка Олексія, 1-54/2,

Кузьміна Тараса (Градоначальницька), 9,

Кутузакія Олександра, 39-64,

Лисенка Миколи, 1А-27А,

Литовська, 15-57,

Люстдорфська дор., 13, 13а, 15;

М’ясоїдівська, 1-24/26,

Майстрова, 13А,

Малішевського, 1-55,

Манежна, 40,

Мельницька, 2-51,

Мечникова, 32а,

Михайлівська, 1-66,

Композитора Ніщинського, 6, 8, 28, 38;

Овідіопольська дор., 2-6,

Південна, 1-14,

Пішонівська, 3-27,

Платанова, 1-126,

Прибіка Йозефа, 30-49,

Прохоровська, 2-77А,

Радісна, 114, 116;

Райдужна, 22-57,

Різовська, 4-20б,

Ріхтера Святослава, 33-148,

Родоканакі, 17,

Розкидайлівська, 5-26а,

Розумовського, 59, 61;

Садиковська, 1-20б,

Середня, 1-66,

Сільська, 29-44,

Скісна, 42а-74/корп.76,

Старицького, 2-27,

Стуса Василя, 2А-20,

Тетяни Тесс, 1-60,

Туристська, 7а-15,

Ударників, 7-35б,

Фабрична, 1-4/корп.2,

Чайки Максима, 1-37А,

Челебі Евлії(Онезька), 36-54,

Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1,

парк Гамова, 7/1,

пл. Михайлівська, 3-19,

пл. Олексіївська, 1, 7, 9;

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

пров. 2-й Бузковий, 1-19,

пров. 2-й Водяний, 11,

пров. Банний, 2-3,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Виноградний, 4-38,

пров. Високий, 1-20,

пров. Картамишевський, 2, 9;

пров. Квітковий, 10,

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Середньофонтанський, 7/13,

17/13;

пров. Старокінний, 1,

проїзд Бузковий, 1-6,

проїзд Іванівський, 10,

просп. Українки Лесі, 12,

сквер Георгія Гамова, 1-7,

сквер Дорошенка, 3, 3а.

Роботи проводитимуть з 15:00 до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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