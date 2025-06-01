Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 1 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. Однако до 19:00 свет абонентам обещают вернуть.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

10-го Апреля, 14-20 (четные),

Афанасьева Геннадия, 34,

Бажана, 1-73,

Балковская, 90, 92, 104-193,

Благовидовой Ольги, 1-13, 30-37, 40В;

Болгарская, 35-90,

Болтенко Михаила, 7-70,

Вороного Николая, 1-18А,

Головковская, 15-58,

Дальницкая, 1-53/корп.5,

Дмитрия Иванова (Бабеля), 3-59,

Домбровского Владислава, 7А-11Б,

Дюковская, 8, 14;

Запорожская, 20-32 а,

Квиткова, 1-21,

Апрельская, 20-33/1,

Клименко, 25, 33в;

Колоничная, 1-11,

Колонтаевская, 1, 44-71;

Комитетская, 1-21,

25-92, Кордонная, 25-92,

Косяченко Алексея, 1-54/2,

Кузьмина Тараса (Градоначальницкая), 9,

Кутузакия Александра, 39-64,

Николая Лысенко, 1А-27А,

Литовская, 15-57,

Люстдорфская дор., 13, 13а, 15;

Мясоедовская, 1-24/26,

Майстрова, 13А,

Малишевского, 1-55,

Манежная, 40,

Мельницкая, 2-51,

Мечникова, 32а,

Михайловская, 1-66,

Композитора Нищинского, 6, 8, 28, 38;

Овидиопольская дор., 2-6,

Южная, 1-14,

Пишоновская, 3-27,

Платановая, 1-126,

Прибика Йозефа, 30-49,

Прохоровская, 2-77А,

Радостная, 114, 116;

Радужная, 22-57,

Ризовская, 4-20б,

Рихтера Святослава, 33-148,

Родоканаки, 17,

Раскидайловская, 5-26а,

Разумовского, 59, 61;

Садиковская, 1-20б,

Средняя, 1-66,

Сельская, 29-44,

Скосная, 42а-74/корп.76,

Старицкого, 2-27,

Стуса Василия Стуса, 2А-20,

Татьяны Тесс, 1-60,

Туристская, 7а-15,

Ударников, 7-35б,

Фабричная, 1-4/корп.2,

Чайки Максима, 1-37А,

Челеби Эвлии (Онежская), 36-54,

Ивановский переезд, 10, 10/корп.1,

парк Гамова, 7/1,

пл. Михайловская, 3-19,

пл. Алексеевская, 1, 7, 9;

переулок 1-й Сиреневый, 1-6,

переулок 2-й Сиреневый, 1-19,

переулок 2-й Водяной, 11,

переулок Банный, 2-3,

переулок Сиреневый, 2/корп.2,

переулок Виноградный, 4-38,

переулок Высокий, 1-20,

переулок Картамышевский, 2, 9;

переулок Цветочный, 10,

переулок Ковровый, 5, 7, 9;

переулок Среднефонтанский, 7/13,

17/13;

переулок Староконный, 1,

проезд Сиреневый, 1-6,

проезд Ивановский, 10,

просп. Украинки Леси, 12,

сквер Георгия Гамова, 1-7,

сквер Дорошенко, 3, 3а.

Работы будут проводить с 15:00 до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе. А также о тарифе на водоснабжение.