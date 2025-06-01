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Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться

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Дата публикации 1 июня 2025 10:10
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 1 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. Однако до 19:00 свет абонентам обещают вернуть.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • 10-го Апреля, 14-20 (четные),
  • Афанасьева Геннадия, 34,
  • Бажана, 1-73,
  • Балковская, 90, 92, 104-193,
  • Благовидовой Ольги, 1-13, 30-37, 40В;
  • Болгарская, 35-90,
  • Болтенко Михаила, 7-70,
  • Вороного Николая, 1-18А,
  • Головковская, 15-58,
  • Дальницкая, 1-53/корп.5,
  • Дмитрия Иванова (Бабеля), 3-59,
  • Домбровского Владислава, 7А-11Б,
  • Дюковская, 8, 14;
  • Запорожская, 20-32 а,
  • Квиткова, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25, 33в;
  • Колоничная, 1-11,
  • Колонтаевская, 1, 44-71;
  • Комитетская, 1-21,
  • 25-92, Кордонная, 25-92,
  • Косяченко Алексея, 1-54/2,
  • Кузьмина Тараса (Градоначальницкая), 9,
  • Кутузакия Александра, 39-64,
  • Николая Лысенко, 1А-27А,
  • Литовская, 15-57,
  • Люстдорфская дор., 13, 13а, 15;
  • Мясоедовская, 1-24/26,
  • Майстрова, 13А,
  • Малишевского, 1-55,
  • Манежная, 40,
  • Мельницкая, 2-51,
  • Мечникова, 32а,
  • Михайловская, 1-66,
  • Композитора Нищинского, 6, 8, 28, 38;
  • Овидиопольская дор., 2-6,
  • Южная, 1-14,
  • Пишоновская, 3-27,
  • Платановая, 1-126,
  • Прибика Йозефа, 30-49,
  • Прохоровская, 2-77А,
  • Радостная, 114, 116;
  • Радужная, 22-57,
  • Ризовская, 4-20б,
  • Рихтера Святослава, 33-148,
  • Родоканаки, 17,
  • Раскидайловская, 5-26а,
  • Разумовского, 59, 61;
  • Садиковская, 1-20б,
  • Средняя, 1-66,
  • Сельская, 29-44,
  • Скосная, 42а-74/корп.76,
  • Старицкого, 2-27,
  • Стуса Василия Стуса, 2А-20,
  • Татьяны Тесс, 1-60,
  • Туристская, 7а-15,
  • Ударников, 7-35б,
  • Фабричная, 1-4/корп.2,
  • Чайки Максима, 1-37А,
  • Челеби Эвлии (Онежская), 36-54,
  • Ивановский переезд, 10, 10/корп.1,
  • парк Гамова, 7/1,
  • пл. Михайловская, 3-19,
  • пл. Алексеевская, 1, 7, 9;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок Банный, 2-3,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Виноградный, 4-38,
  • переулок Высокий, 1-20,
  • переулок Картамышевский, 2, 9;
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9;
  • переулок Среднефонтанский, 7/13,
  • 17/13;
  • переулок Староконный, 1,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • проезд Ивановский, 10,
  • просп. Украинки Леси, 12,
  • сквер Георгия Гамова, 1-7,
  • сквер Дорошенко, 3, 3а.

Работы будут проводить с 15:00 до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе. А также о тарифе на водоснабжение.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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