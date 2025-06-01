Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки

Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться
Сегодня, 1 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. Однако до 19:00 свет абонентам обещают вернуть.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Центральный РЭС:
- 10-го Апреля, 14-20 (четные),
- Афанасьева Геннадия, 34,
- Бажана, 1-73,
- Балковская, 90, 92, 104-193,
- Благовидовой Ольги, 1-13, 30-37, 40В;
- Болгарская, 35-90,
- Болтенко Михаила, 7-70,
- Вороного Николая, 1-18А,
- Головковская, 15-58,
- Дальницкая, 1-53/корп.5,
- Дмитрия Иванова (Бабеля), 3-59,
- Домбровского Владислава, 7А-11Б,
- Дюковская, 8, 14;
- Запорожская, 20-32 а,
- Квиткова, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25, 33в;
- Колоничная, 1-11,
- Колонтаевская, 1, 44-71;
- Комитетская, 1-21,
- 25-92, Кордонная, 25-92,
- Косяченко Алексея, 1-54/2,
- Кузьмина Тараса (Градоначальницкая), 9,
- Кутузакия Александра, 39-64,
- Николая Лысенко, 1А-27А,
- Литовская, 15-57,
- Люстдорфская дор., 13, 13а, 15;
- Мясоедовская, 1-24/26,
- Майстрова, 13А,
- Малишевского, 1-55,
- Манежная, 40,
- Мельницкая, 2-51,
- Мечникова, 32а,
- Михайловская, 1-66,
- Композитора Нищинского, 6, 8, 28, 38;
- Овидиопольская дор., 2-6,
- Южная, 1-14,
- Пишоновская, 3-27,
- Платановая, 1-126,
- Прибика Йозефа, 30-49,
- Прохоровская, 2-77А,
- Радостная, 114, 116;
- Радужная, 22-57,
- Ризовская, 4-20б,
- Рихтера Святослава, 33-148,
- Родоканаки, 17,
- Раскидайловская, 5-26а,
- Разумовского, 59, 61;
- Садиковская, 1-20б,
- Средняя, 1-66,
- Сельская, 29-44,
- Скосная, 42а-74/корп.76,
- Старицкого, 2-27,
- Стуса Василия Стуса, 2А-20,
- Татьяны Тесс, 1-60,
- Туристская, 7а-15,
- Ударников, 7-35б,
- Фабричная, 1-4/корп.2,
- Чайки Максима, 1-37А,
- Челеби Эвлии (Онежская), 36-54,
- Ивановский переезд, 10, 10/корп.1,
- парк Гамова, 7/1,
- пл. Михайловская, 3-19,
- пл. Алексеевская, 1, 7, 9;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок Банный, 2-3,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Виноградный, 4-38,
- переулок Высокий, 1-20,
- переулок Картамышевский, 2, 9;
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9;
- переулок Среднефонтанский, 7/13,
- 17/13;
- переулок Староконный, 1,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- проезд Ивановский, 10,
- просп. Украинки Леси, 12,
- сквер Георгия Гамова, 1-7,
- сквер Дорошенко, 3, 3а.
Работы будут проводить с 15:00 до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о том, как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе. А также о тарифе на водоснабжение.
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