Масове відключення води в Одесі - які адреси, коли відновлять постачання та де знаходяться бювети

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, 28 травня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до вечора.
Про це у суботу, 28 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:
До 17:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Капітана Кузнецова, 90-100, — усі будинки;
- 2-й Керченський провулок, — парні будинки;
- вул. Люстдорфська дорога, 142-148 — усі будинки;
- вул. Левітана, 67-77 — усі будинки.
До 18:00 води не буде:
- Ж/М Більшовик.
До 21:00 без води будуть жителі:
- бульвар Італійський— усі будинки;
- вул. Канатна — усі будинки;
- вул. Пантелеймонівська — усі будинки;
- вул. Гімназична — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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