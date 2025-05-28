Масове відключення води в Одесі - які адреси, коли відновлять постачання та де знаходяться бювети

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 травня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до вечора.

Про це у суботу, 28 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Капітана Кузнецова, 90-100, — усі будинки;

2-й Керченський провулок, — парні будинки;

вул. Люстдорфська дорога, 142-148 — усі будинки;

вул. Левітана, 67-77 — усі будинки.

До 18:00 води не буде:

Ж/М Більшовик.

До 21:00 без води будуть жителі:

бульвар Італійський— усі будинки;

вул. Канатна — усі будинки;

вул. Пантелеймонівська — усі будинки;

вул. Гімназична — усі будинки.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.