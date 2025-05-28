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Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

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Дата публікації: 28 травня 2025 12:35
Масове відключення води в Одесі - які адреси, коли відновлять постачання та де знаходяться бювети
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 травня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до вечора.

Про це у суботу, 28 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

До 17:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Капітана Кузнецова, 90-100, — усі будинки; 
  • 2-й Керченський провулок, — парні будинки;
  • вул. Люстдорфська дорога, 142-148 — усі будинки; 
  • вул. Левітана, 67-77 — усі будинки.

До 18:00 води не буде: 

  • Ж/М Більшовик.

До 21:00 без води будуть жителі: 

  • бульвар Італійський— усі будинки; 
  • вул. Канатна — усі будинки;
  • вул. Пантелеймонівська — усі будинки; 
  • вул. Гімназична — усі будинки. 
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Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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