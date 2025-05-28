Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса, когда возобновят поставки и где находятся бюветы

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 мая, в Одессе отключили воду тысячам абонентов из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Поставки горожанам обещают восстановить к вечеру.

Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Капитана Кузнецова, 90-100, — все дома;

2-й Керченский переулок, — четные дома;

ул. Люстдорфская дорога, 142-148 — все дома;

ул. Левитана, 67-77 — все дома.

До 18:00 воды не будет:

Ж/М Большевик.

До 21:00 без воды будут жители:

бульвар Итальянский — все дома;

ул. Канатная — все дома;

ул. Пантелеймоновская — все дома;

ул. Гимназическая — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.