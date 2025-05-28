Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса, когда возобновят поставки и где находятся бюветы

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, 28 мая, в Одессе отключили воду тысячам абонентов из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Поставки горожанам обещают восстановить к вечеру.
Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:
До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Капитана Кузнецова, 90-100, — все дома;
- 2-й Керченский переулок, — четные дома;
- ул. Люстдорфская дорога, 142-148 — все дома;
- ул. Левитана, 67-77 — все дома.
До 18:00 воды не будет:
- Ж/М Большевик.
До 21:00 без воды будут жители:
- бульвар Итальянский — все дома;
- ул. Канатная — все дома;
- ул. Пантелеймоновская — все дома;
- ул. Гимназическая — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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