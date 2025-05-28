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Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

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Дата публикации 28 мая 2025 12:35
Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса, когда возобновят поставки и где находятся бюветы
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 мая, в Одессе отключили воду тысячам абонентов из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Поставки горожанам обещают восстановить к вечеру.

Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Капитана Кузнецова, 90-100, — все дома;
  • 2-й Керченский переулок, — четные дома;
  • ул. Люстдорфская дорога, 142-148 — все дома;
  • ул. Левитана, 67-77 — все дома.

До 18:00 воды не будет:

  • Ж/М Большевик.

До 21:00 без воды будут жители:

  • бульвар Итальянский — все дома;
  • ул. Канатная — все дома;
  • ул. Пантелеймоновская — все дома;
  • ул. Гимназическая — все дома.
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Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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